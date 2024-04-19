Тен Хаг сказал, что не изменил мнение на фоне игры Санчо за «Дортмунд»: «Джейдон – фантастический игрок, это не сюрприз. Дело не в этом»

Эрик тен Хаг назвал Джейдона Санчо фантастическим игроком.

– Вы изменили мнение о Санчо на фоне его игры за «Боруссию»?

– Нет. Мы знаем, что Джейдон – фантастический футболист, так что это не сюрприз для нас. Дело не в этом. Он внес свой вклад в результат «Дортмунда». Отличное выступление, несомненно, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Боруссия» с Санчо ранее вышла в полуфинал Лиги чемпионов.