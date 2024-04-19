Тен Хаг сказал, что не изменил мнение на фоне игры Санчо за «Дортмунд»: «Джейдон – фантастический игрок, это не сюрприз. Дело не в этом»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг назвал Джейдона Санчо фантастическим игроком.

– Вы изменили мнение о Санчо на фоне его игры за «Боруссию»?

– Нет. Мы знаем, что Джейдон – фантастический футболист, так что это не сюрприз для нас. Дело не в этом. Он внес свой вклад в результат «Дортмунда». Отличное выступление, несомненно, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Боруссия» с Санчо ранее вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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15 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
2+1 за 14 игр 🤷‍♂️
Разрывает Бундеслигу!
+27
-3
+24
2+1 за 14 игр 🤷‍♂️
+18
-3
+15
Ответ Chistian Jadson
При Тен Хаге, Санчо нечего делать в Юнайтед
Да ему при любом тренере нечего делать в Юнайтед
+15
-7
+8
Ответ Любезный Коссутий
2+1 за 14 игр 🤷‍♂️
Смысл немного в другом. Его летом продавать будут, надо вокруг него складывать обстановку "фантастического игрока".
+6
-3
+3
Ответ Ashan Sorokin
Для тени хага главное что бы санчо ему лизал ...а не играл классно в футбол
Оставьте спартаковские традиции при себе
+4
-3
+1
Ответ Ashan Sorokin
Для тени хага главное что бы санчо ему лизал ...а не играл классно в футбол
напомните в каком году он классно в футбол играл последний раз?
+2
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+1
Ответ alex_cup
напомните в каком году он классно в футбол играл последний раз?
Не так давно на самом деле - во второй половине сезона 22/23 при Эрике
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Ответ Любезный Коссутий
2+1 за 14 игр 🤷‍♂️
Вам только статистику подавай, во первых он стартовый игрок во вторых неужели Антони лучше 🤣🤣🤣.
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Ответ Waititi
Вам только статистику подавай, во первых он стартовый игрок во вторых неужели Антони лучше 🤣🤣🤣.
я опираюсь на статистику, потому что не смотрю Бундес.
и если мы считаем Антони, с его 0+1, провалом, то 2+1 от Санчо - точно не фантастика
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