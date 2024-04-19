Тен Хаг сказал, что не изменил мнение на фоне игры Санчо за «Дортмунд»: «Джейдон – фантастический игрок, это не сюрприз. Дело не в этом»
Эрик тен Хаг назвал Джейдона Санчо фантастическим игроком.
– Вы изменили мнение о Санчо на фоне его игры за «Боруссию»?
– Нет. Мы знаем, что Джейдон – фантастический футболист, так что это не сюрприз для нас. Дело не в этом. Он внес свой вклад в результат «Дортмунда». Отличное выступление, несомненно, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Напомним, «Боруссия» с Санчо ранее вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
и если мы считаем Антони, с его 0+1, провалом, то 2+1 от Санчо - точно не фантастика