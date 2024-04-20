«МЮ» получит до 4 млн евро бонусов за Санчо, если «Боруссия» выйдет в финал ЛЧ и попадет в турнир на следующий сезон
«Манчестер Юнайтед» может получить бонус от «Боруссии» за Джейдона Санчо.
Как пишет The Times, фиксированная плата за аренду вингера – 3,5 млн евро. Благодаря выходу «Боруссии» в полуфинал Лиги чемпионов эта сумма уже значительно увеличится. Если команда пройдет «ПСЖ» и выйдет в финал турнира, она станет еще выше.
Бонусами «Боруссия» выплатит «Манчестер Юнайтед» до 4 млн евро. Это произойдет, если Санчо проведет необходимое количество матчей, а «Боруссия» выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Будущее Санчо по-прежнему остается неопределенным. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2026 года, в нем прописана опция продления еще на сезон.
На данный момент продажа Санчо летом выглядит наиболее вероятным вариантом. Однако, учитывая перемены в руководстве клуба и неопределенное будущее Эрика тен Хага, окончательных решений о будущем Джейдона еще нет.
На данный момент его возвращение в клуб выглядит маловероятным, но в случае отставки тен Хага ситуация может измениться.
После перехода в «Боруссию» на правах аренды зимой у Санчо два гола и ассист в 14 матчах. Полную статистику 24-летнего вингера можно найти здесь.
Тен Хаг сказал, что не изменил мнение на фоне игры Санчо за «Дортмунд»: «Джейдон – фантастический игрок, это не сюрприз. Дело не в этом»
С чего бы это?
С Боруссией Заби подписался на 4 года
С чего бы ему подписываться с МЮ на 2?
Есть причины, по которым он должен быть уверен, что с ним ещё на год потом продлят контракт?
А в 33 что ему делать?
Идти на серьезное понижение лички а клубе второго-третьего эшелона?
Откуда вам знать какие условия хотел от МЮ Заби?
Если он был согласен на 2 года контракта, то есть вопросы к МЮ
Ну а если нет?
Есть 100% инфа по этому поводу?
От Германии 5 клуб туда попадет 99,9%