«МЮ» получит до 4 млн евро бонусов за Санчо, если «Боруссия» выйдет в финал ЛЧ и попадет в турнир на следующий сезон

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» может получить бонус от «Боруссии» за Джейдона Санчо.

Как пишет The Times, фиксированная плата за аренду вингера – 3,5 млн евро. Благодаря выходу «Боруссии» в полуфинал Лиги чемпионов эта сумма уже значительно увеличится. Если команда пройдет «ПСЖ» и выйдет в финал турнира, она станет еще выше.

Бонусами «Боруссия» выплатит «Манчестер Юнайтед» до 4 млн евро. Это произойдет, если Санчо проведет необходимое количество матчей, а «Боруссия» выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Будущее Санчо по-прежнему остается неопределенным. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2026 года, в нем прописана опция продления еще на сезон.

На данный момент продажа Санчо летом выглядит наиболее вероятным вариантом. Однако, учитывая перемены в руководстве клуба и неопределенное будущее Эрика тен Хага, окончательных решений о будущем Джейдона еще нет.

На данный момент его возвращение в клуб выглядит маловероятным, но в случае отставки тен Хага ситуация может измениться.

После перехода в «Боруссию» на правах аренды зимой у Санчо два гола и ассист в 14 матчах. Полную статистику 24-летнего вингера можно найти здесь.

Тен Хаг сказал, что не изменил мнение на фоне игры Санчо за «Дортмунд»: «Джейдон – фантастический игрок, это не сюрприз. Дело не в этом»

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14 комментариев
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Забитцер принес прибыль МЮ, затащив Санчо в полуфинал
+19
0
+19
Ответ Любезный Коссутий
Забитцер принес прибыль МЮ, затащив Санчо в полуфинал
Ещё в МЮ было понятно что Заби отличный игрок, но лысый гений решил что он не нужен, а вот Амрабат топарь, видимо потому что тоже лысый
+16
-2
+14
Ответ олдовый манк
Ещё в МЮ было понятно что Заби отличный игрок, но лысый гений решил что он не нужен, а вот Амрабат топарь, видимо потому что тоже лысый
да, тоже считаю, что в МЮ ошиблись, не подписав Забитцера, хотя он сам хотел остаться..
+7
0
+7
Кажется, Боруссия с огромной радостью отслюнявит манкам эти 4 миллиона..
+5
-1
+4
Ответ олдовый манк
Ещё в МЮ было понятно что Заби отличный игрок, но лысый гений решил что он не нужен, а вот Амрабат топарь, видимо потому что тоже лысый
Тен Хаг знатно под... "фиалкам" с Амрабатом. Да, вроде за деньги взяли в аренду, но марокканец показал потенциальным покупателям, что высокий уровень на дистанции не тянет. Это не ЧМ с не более, чем 10 матчами. В Италии скорости и интенсивность игры ниже, чем в Англии, поэтому он казался игроком, который чуть выше среднего, ещё и на фоне других брусков Фиорентины, но в АПЛ таких пассажиров тьма. Не стоит также забывать, что у "фиалок" система отличалась от того, что в МЮ, где Софьян мог выглядеть предпочтительнее в плане своих положительных качеств, тогда как отрицательные наоборот скрывались. В Манчестере все его косяки просто вылезли наружу что в центре поля, где у "красных дьяволов" проходной двор, что на фланге защиты, где с его пешей скоростью любой бегунок уходил в отрыв.
+4
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+4
Ответ Любезный Коссутий
2+1 можно было подписать спокойно
"спокойно"))
С чего бы это?
С Боруссией Заби подписался на 4 года
С чего бы ему подписываться с МЮ на 2?
Есть причины, по которым он должен быть уверен, что с ним ещё на год потом продлят контракт?
А в 33 что ему делать?
Идти на серьезное понижение лички а клубе второго-третьего эшелона?
Откуда вам знать какие условия хотел от МЮ Заби?

Если он был согласен на 2 года контракта, то есть вопросы к МЮ
Ну а если нет?
Есть 100% инфа по этому поводу?
+2
0
+2
Боруссия уже в ЛЧ в следующем сезоне.
От Германии 5 клуб туда попадет 99,9%
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
Забитцер принес прибыль МЮ, затащив Санчо в полуфинал
Всё таки умеют в МЮ зарабатывать бабки на футболистах.
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Ответ Александр
Всё таки умеют в МЮ зарабатывать бабки на футболистах.
не умеют. поэтому бывшие футболисты зарабатывают для МЮ ☹️
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Ответ Stereophonics89
Ещё один долгий контракт с игроком 30+?? Зачем?
2+1 можно было подписать спокойно
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