«МЮ» получит до 4 млн евро бонусов за Санчо, если «Боруссия» выйдет в финал ЛЧ и попадет в турнир на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» может получить бонус от «Боруссии» за Джейдона Санчо.

Как пишет The Times, фиксированная плата за аренду вингера – 3,5 млн евро. Благодаря выходу « » в полуфинал Лиги чемпионов эта сумма уже значительно увеличится. Если команда пройдет «ПСЖ» и выйдет в финал турнира, она станет еще выше.

Бонусами «Боруссия» выплатит « » до 4 млн евро. Это произойдет, если Санчо проведет необходимое количество матчей, а «Боруссия» выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Будущее Санчо по-прежнему остается неопределенным. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2026 года, в нем прописана опция продления еще на сезон.

На данный момент продажа Санчо летом выглядит наиболее вероятным вариантом. Однако, учитывая перемены в руководстве клуба и неопределенное будущее Эрика тен Хага, окончательных решений о будущем еще нет.

На данный момент его возвращение в клуб выглядит маловероятным, но в случае отставки тен Хага ситуация может измениться.

После перехода в «Боруссию» на правах аренды зимой у Санчо два гола и ассист в 14 матчах. Полную статистику 24-летнего вингера можно найти здесь.

Тен Хаг сказал, что не изменил мнение на фоне игры Санчо за «Дортмунд»: «Джейдон – фантастический игрок, это не сюрприз. Дело не в этом»