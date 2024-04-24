Осинькин про календарь: «В декабрь лучше не лезть. Зимний тур надо играть в Сочи, Краснодаре, Ростове, Петербурге. Будь в Москве хоть один стадион с крышей, как в Питере, было бы намного легче»

Игорь Осинькин оценил календарь Мир РПЛ на следующий сезон.

Ранее общее собрание Мир утвердило календарь на сезон-2024/25 – первая часть пройдет с 20 июля по 8 декабря 2024 года.

– В прошлом году мы могли начинать чемпионат на неделю раньше. Тогда декабрьский тур тоже был бы сыгран не 8-10-го числа, а раньше. Считаю, нам в декабрь вообще лучше не лезть. Все-таки у нас такая страна, где лучше играть летом.

В прошлом году мы играли, но это создало несколько сложностей. По большому счету, за это время мы немного убили свое тренировочное поле, которое потом долго приходило в себя весной.

– Вы за то, чтобы начинать чемпионат раньше и не играть зимой?

– Конечно. Но, как понимаю, в следующем сезоне раньше не можем начать из-за чемпионата Европы. Там есть свои нюансы. Но все равно хотелось бы, чтобы такие декабрьские туры переносили на весну или на какие-то даты осенью. Понимаю, там мало окон, поэтому надо глубже смотреть и разбираться с календарем.

У нас есть , , , Петербург с крытым стадионом. Зимний тур надо играть там. В идеале, будь в Москве хоть один стадион с крышей, как в Питере, было бы намного легче. Можно было бы два-три тура с московскими командами проводить на этой арене, – сказал главный тренер « ».