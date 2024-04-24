Осинькин про календарь: «В декабрь лучше не лезть. Зимний тур надо играть в Сочи, Краснодаре, Ростове, Петербурге. Будь в Москве хоть один стадион с крышей, как в Питере, было бы намного легче»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Cтадион Краснодар Ростов-Арена Олимпийский стадион Сочи стадионы календарь Сочи Футбол

Игорь Осинькин оценил календарь Мир РПЛ на следующий сезон.

Ранее общее собрание Мир РПЛ утвердило календарь на сезон-2024/25 – первая часть пройдет с 20 июля по 8 декабря 2024 года.

– В прошлом году мы могли начинать чемпионат на неделю раньше. Тогда декабрьский тур тоже был бы сыгран не 8-10-го числа, а раньше. Считаю, нам в декабрь вообще лучше не лезть. Все-таки у нас такая страна, где лучше играть летом.

В прошлом году мы играли, но это создало несколько сложностей. По большому счету, за это время мы немного убили свое тренировочное поле, которое потом долго приходило в себя весной.

– Вы за то, чтобы начинать чемпионат раньше и не играть зимой?

– Конечно. Но, как понимаю, в следующем сезоне раньше не можем начать из-за чемпионата Европы. Там есть свои нюансы. Но все равно хотелось бы, чтобы такие декабрьские туры переносили на весну или на какие-то даты осенью. Понимаю, там мало окон, поэтому надо глубже смотреть и разбираться с календарем.

У нас есть Сочи, Краснодар, Ростов, Петербург с крытым стадионом. Зимний тур надо играть там. В идеале, будь в Москве хоть один стадион с крышей, как в Питере, было бы намного легче. Можно было бы два-три тура с московскими командами проводить на этой арене, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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9 комментариев
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Была бы политическая воля на Лужниках бы в миг крышу соорудили...
Если в деньгах проблема могли бы скинуться все московские клубы...
+4
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+4
Ответ Алексей Ненахов
Ну за цену питерского чуда, можно все стадионы страны крышами накрыть было
Лужу нужно было, как стадион ремонтировать, а не для летних концертов басты, гагариной и прочих. Там бюджет не многим меньшим был.
+3
-1
+2
Ответ Один живой
В Москве? Да там отродясь денег не было, откуда там взяться стадиону с крышей? ....
Ну за цену питерского чуда, можно все стадионы страны крышами накрыть было
+4
-3
+1
Ответ Алексей Ненахов
Ну за цену питерского чуда, можно все стадионы страны крышами накрыть было
И ещё останутся )
+2
-1
+1
В Москве? Да там отродясь денег не было, откуда там взяться стадиону с крышей? ....
+4
-4
0
Ответ Один живой
Лужу нужно было, как стадион ремонтировать, а не для летних концертов басты, гагариной и прочих. Там бюджет не многим меньшим был.
У вас концертов то не мало, это один из заработков стадиона
+1
-1
0
Ответ Алексей Ненахов
У вас концертов то не мало, это один из заработков стадиона
Именно, один из, а не единственный.
+1
-1
0
Ответ Алексей Ненахов
Ну за цену питерского чуда, можно все стадионы страны крышами накрыть было
Только вот печалька , реконструкции Лужников обошлась дороже стадиона на Крестовском. И это без крыши! Я представляю, если бы там ещё и крышу сделали.
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