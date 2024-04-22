Первая часть РПЛ-2024/25 пройдет с 20 июля по 8 декабря. Клубы на общем собрании утвердили структуру календаря на сезон

Мир РПЛ утвердила календарь на сезон-2024/25.

22 апреля состоялось общее собрание клубов лиги, прошедшее в очном формате и в режиме видеоконференции.

В соответствии со структурой календаря, принятой в результате голосования клубов, первая часть следующего сезона пройдет с 20 июля по 8 декабря 2024 года.

Также в рамках довыборов президент « » был утвержден кандидатом от лиги в Исполком РФС.