Первая часть РПЛ-2024/25 пройдет с 20 июля по 8 декабря. Клубы на общем собрании утвердили структуру календаря на сезон

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Мир РПЛ утвердила календарь на сезон-2024/25.

22 апреля состоялось общее собрание клубов лиги, прошедшее в очном формате и в режиме видеоконференции.

В соответствии со структурой календаря, принятой в результате голосования клубов, первая часть следующего сезона РПЛ пройдет с 20 июля по 8 декабря 2024 года.

Также в рамках довыборов президент «Ростова» Арташес Арутюнянц был утвержден кандидатом от лиги в Исполком РФС.

43 комментария
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Ничему жизнь не учит. В Казани, Оренбурге, Екатеринбурге в декабре средняя t - 10° Еврокубков не будет ещё много лет, надо перекраивать календарь под наши погодные условия.
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Самое интересное это календарь где условного Зениту поставят выезд в Москву в декабре вместо матчей на теплой Газпром Арене
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Видимо опять никто не ожидает зимы и то что в декабре может быть много снега и мороз -10 и ниже. Потом такие, а кто это недосмотрел? Сами проголосовали. Вопросы хоть задавали насчёт мячей, возможных переносов в случае непогоды? Или опять потом скандалы-интриги-расследования?
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Мозги им так и не подвезли...
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Неясно, что мешает добавить тур 16-18 июля. 14 июля закончится Евро, а уже после 2 июля останется 8 топ-команд, т.е. могут быть лишь считанные легионеры из РПЛ
+6
0
+6
Ответ Filipp Gorski
Самое интересное это календарь где условного Зениту поставят выезд в Москву в декабре вместо матчей на теплой Газпром Арене
Вот мне тоже интересно, ведь у нас есть южные клубы, плюс Газпром Арена, на которой можно играть зимой…
+6
-1
+5
"Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря" - ага, в потом в конце ноября начнётся нытьё, почему такой календарь и приходится играть в мороз и на снегу.
+7
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+5
Ответ riverman1980
В декабре комфортно будет только в Петербурге, Сочи и Краснодаре. В Ростове и Грозном уже под вопросом.
В Ростове и Грозном можно играть, хотя, конечно, при любом минусе это уже и поле дубовое (подогрев не спасёт), и мяч уже не так просто обработать. К выше перечисленным клубам можно добавить и Калининград. Вопрос только один, в каком чемпионате будут выступать "Сочи", "Ахмат" и "Балтика".
+4
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+4
Ответ Balt
Видимо опять никто не ожидает зимы и то что в декабре может быть много снега и мороз -10 и ниже. Потом такие, а кто это недосмотрел? Сами проголосовали. Вопросы хоть задавали насчёт мячей, возможных переносов в случае непогоды? Или опять потом скандалы-интриги-расследования?
Да вы что такое говорите? Красные мячи же закупили! Аж от Найка!)) Подготовились, понимать надо!
+3
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+3
Ответ ypigalev@yandex.ru
Вот мне тоже интересно, ведь у нас есть южные клубы, плюс Газпром Арена, на которой можно играть зимой…
В декабре комфортно будет только в Петербурге, Сочи и Краснодаре. В Ростове и Грозном уже под вопросом.
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+3
Идиоты, заканчивать надо 8 ноября, максимум на неделю позже.
+3
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+3
Ну а через пол года все дружно заверещат, что снег выпал и температура минусовая!
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в декабре дружно будут ныть и по очереди говорить "Кто этот календарь составлял"
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В РПЛ точно не знают, что такое безумие)
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Опять в декабре? Вы там обнюханные все или на чём-то там сидите? Сказочное царство-государство...
+3
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Крыши везде построили?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ничему жизнь не учит. В Казани, Оренбурге, Екатеринбурге в декабре средняя t - 10° Еврокубков не будет ещё много лет, надо перекраивать календарь под наши погодные условия.
И 5 лет не пройдёт как они будут
+5
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+2
Ответ 2vdhrvmmzf
В новом сезоне опять этот неадекватный формат кубка? Уменьшили бы его и играли чемпионат до начала ноября, играть в декабре без еврокубков сумасшествие
Нормальный календарь, позволяющий, клубам зарабатывать.
на одином матче со Спартаком Зенит на билетах и рекламе дома заработал больше 1 миллиарда рублей.
+2
0
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Остаётся надеяться, что снег не выпадет и мороз не ударит внезапно под конец первой части чемпионата, с красными мячами не будет проблем...
+4
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+2
Кубок походу с таким же форматом будет. Это жесть.
+1
0
+1
"Первая часть РПЛ-2024/25."
как же дико это читать...
+4
-3
+1
ноябрь-декабрь футбол в северной стране, у кого там кастрюля течёт?
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ничему жизнь не учит. В Казани, Оренбурге, Екатеринбурге в декабре средняя t - 10° Еврокубков не будет ещё много лет, надо перекраивать календарь под наши погодные условия.
У нас достаточно южных клубов + питерский стадион, чтобы заключительные туры проводить там
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Ответ Миша Асеев
У нас достаточно южных клубов + питерский стадион, чтобы заключительные туры проводить там
Назовешь восемь стадионов, пригодных для декабря?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ничему жизнь не учит. В Казани, Оренбурге, Екатеринбурге в декабре средняя t - 10° Еврокубков не будет ещё много лет, надо перекраивать календарь под наши погодные условия.
Раз ты знаешь в каком году закончится война, то поделись информацией с народом.
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Ответ Виктор Бутко
Назовешь восемь стадионов, пригодных для декабря?
Питер, Краснодар, Ростов, Грозный, Сочи, Воронеж, Самара ( да в Самаре -5 средняя температура в декабре, для футбола нормально)
Москвичи все имеют новые стадионы, могли бы и по заботится на счет условий.
В Краснодаре бл есть тепловые пушки на стадионе, а у северных клубов нет...
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Ответ Sajres_Smit
Да вы что такое говорите? Красные мячи же закупили! Аж от Найка!)) Подготовились, понимать надо!
Ага и бутцы с шипами как в спидвее
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Ответ Three Days Grace
"Первая часть РПЛ-2024/25." как же дико это читать...
Почему?
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Ответ Вячеслав Припузов
Остаётся надеяться, что снег не выпадет и мороз не ударит внезапно под конец первой части чемпионата, с красными мячами не будет проблем...
Мечтать не вредно, вредно не мечтать 🤣
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Ответ ypigalev@yandex.ru
Вот мне тоже интересно, ведь у нас есть южные клубы, плюс Газпром Арена, на которой можно играть зимой…
Аххахахмата в следующем сезоне не будет, так что маловато клубов остаётся.
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