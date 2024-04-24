Ширер о будущем тен Хага в «МЮ»: «Он уйдет, думаю. Победы в Кубке Англии будет недостаточно»

Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед» планирует уволить Эрика тен Хага.

«МЮ» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2). Во втором тайме манкунианцы пропустили три мяча, ведя в счете 3:0.

«Я думаю, что будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» уже определено. Даже если они выиграют Кубок Англии, мне кажется, что он уйдет. Я не думаю, что победа в Кубке Англии имеет значение для его будущего.

Может быть, это печально, может быть, это неправильно, но у меня такое чувство, что победы в Кубке Англии будет недостаточно. Когда смотришь на игроков, на отношение, на то, где они находятся в лиге и все эти вещи... Где они хотят быть, куда они хотят попасть в ближайшее время – думаю, с ним все решено», – сказал бывший игрок «Ньюкасла» Алан Ширер.

На данный момент, клуб занимает 7-е место в турнирной таблице , набрав 50 очков в 32 играх. «МЮ» на 10 баллов отстает от идущего пятым «Тоттенхэма».

Команда под руководством Эрика тен Хага сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии на «Уэмбли» 25 мая.