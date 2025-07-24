Тер Стеген перенесет операцию на спине и пропустит 3 месяца: «Дорогие «кулес», я с гордостью ношу футболку «Барсы». Не волнуйтесь, я вернусь!»

Марк-Андре тер Стеген сообщил, что перенесет еще одну операцию на спине.

«Дорогие «кулес», я с большой гордостью ношу цвета и футболку «Барселоны», будь то на поле или за его пределами, в моменты успеха или в трудные времена.

Сегодня для меня лично тяжелый день. В физическом и спортивном плане я чувствую отлично, хотя, к сожалению, боли все еще не прошли. После активных обсуждений с медицинским штабом «Барселоны» и внешними экспертами стало ясно, что самый быстрый и безопасный способ полного восстановления для меня – операция на спине.

После предыдущей операции на спине я вернулся на поле через 66 дней – почти через два месяца; на этот раз врачи считают, что в качестве меры предосторожности, чтобы избежать каких-либо рисков, потребуется около трех месяцев.

Не иметь возможности поддержать команду в этот период – это очень тяжело в эмоциональном плане. К счастью, процесс реабилитации вполне терпим, и путь к возвращению открыт.

Я буду держать вас в курсе своего восстановления и искренне хочу поблагодарить всех вас, дорогие «кулес», за то, что вы всегда рядом со мной. Не волнуйтесь, я вернусь!

Ваш Марк», – написал немецкий вратарь.