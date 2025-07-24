Бартон о смерти Халка Хогана и Оззи Осборна: «За несколько дней ушли из жизни две легенды! Печальные времена»
Джоуи Бартон отреагировал на смерти Халка Хогана и Оззи Осборна.
Сегодня актер и рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года из-за остановки сердца. 22 июля умер рок-музыкант, фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн.
«За несколько дней ушли из жизни две легенды! Печальные времена», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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