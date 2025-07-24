Бартон о смерти Халка Хогана и Оззи Осборна: «За несколько дней ушли из жизни две легенды! Печальные времена»

Джоуи Бартон отреагировал на смерти Халка Хогана и Оззи Осборна.

Сегодня актер и рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года из-за остановки сердца. 22 июля умер рок-музыкант, фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн.

«За несколько дней ушли из жизни две легенды! Печальные времена», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Умер Оззи Осборн. Прощальный концерт он дал на стадионе «Астон Виллы» – в двух шагах от родного дома

Оззи Осборн называл себя медицинским чудом и не понимал, почему протянул так долго. Объяснение есть