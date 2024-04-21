Каррагер о победе «МЮ» над «Ковентри»: «Не думаю, что тен Хаг останется. Что заставляет думать, что он сделает «Юнайтед» лучше в следующем сезоне?»

Джейми Каррагер сомневается в будущем Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» вышел в финал Кубка Англии, обыграв « » в серии пенальти (3:3, пен. 4:2). Во втором тайме манкунианцы пропустили три мяча, ведя в счете 3:0.

«Не думаю, что Эрик тен Хаг останется. Я бы предположил, что в раздевалке команды самая неловкая атмосфера после победы в важной игре. Игроки не знают, радоваться им или нет, они все, вероятно, просто сидят и смотрят друг на друга.

Что в тен заставляет вас думать, что он сделает « » лучше в следующем сезоне? Я просто не понимаю этого», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!