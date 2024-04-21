Каррагер о победе «МЮ» над «Ковентри»: «Не думаю, что тен Хаг останется. Что заставляет думать, что он сделает «Юнайтед» лучше в следующем сезоне?»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Эрик тен Хаг Футбол

Джейми Каррагер сомневается в будущем Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2). Во втором тайме манкунианцы пропустили три мяча, ведя в счете 3:0.

«Не думаю, что Эрик тен Хаг останется. Я бы предположил, что в раздевалке команды самая неловкая атмосфера после победы в важной игре. Игроки не знают, радоваться им или нет, они все, вероятно, просто сидят и смотрят друг на друга.

Что в тен Хаге заставляет вас думать, что он сделает «Манчестер Юнайтед» лучше в следующем сезоне? Я просто не понимаю этого», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!

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6 комментариев
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Ответ Hella black
ЭТХ может спасти только Кубок Англии,при любых иных раскладах,его отправят в отставку
Вы знаете, 8 лет назад одного голландца уволили после победы в Кубке Англии. И это был менеджер МЮ
+6
0
+6
Ответ SergggB
Вы знаете, 8 лет назад одного голландца уволили после победы в Кубке Англии. И это был менеджер МЮ
И даже тот не выглядел так нелепо как нынешний
+5
-2
+3
ЭТХ может спасти только Кубок Англии,при любых иных раскладах,его отправят в отставку
+1
0
+1
Ответ Abu Ibrahim
И даже тот не выглядел так нелепо как нынешний
Где он выглядит нелепо ? По интервью после матчей ?
+2
-2
0
Ответ Lavinka
Где он выглядит нелепо ? По интервью после матчей ?
правильнее будет сказать "по вырванным из контекста корявым переводам?"
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Ответ Abu Ibrahim
И даже тот не выглядел так нелепо как нынешний
да что вы говорите)) видимо, забыли уже как высыпались во время матчей МЮ при ван Гале?
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