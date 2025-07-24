«Атлетико» продаст Лино «Фламенго» за 25 млн евро. Вингером интересовались клубы АПЛ и «Наполи»

Самуэл Лино перейдет из «Атлетико» во «Фламенго».

Переговоры между клубами о трансфере 25-летнего вингера находятся на продвинутой стадии, сообщает ESPN. Ожидается, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. Сторонам осталось уладить последние детали.

Отмечается, что интерес к Лино также проявляли клубы АПЛ и «Наполи », но главный тренер «Фламенго » Филипе Луис убедил игрока присоединиться к бразильской команде.

В прошлом сезоне Ла Лиги Самуэл провел 31 матч, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .