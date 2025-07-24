«Арсенал» купил Москеру. «Канониры» заплатят «Валенсии» за защитника менее 20 млн евро с учетом бонусов

Кристиан Москера стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб объявил о трансфере 21-летнего защитника «Валенсии». Стороны заключили долгосрочный контракт.

Сообщалось , что фиксированная сумма сделки составит 15 млн евро, с учетом бонусов – менее 20 млн.

В прошлом сезоне Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Подробная статистика выступлений игрока молодежной сборной Испании – здесь .

Фото: arsenal.com