«Арсенал» купил Москеру. «Канониры» заплатят «Валенсии» за защитника менее 20 млн евро с учетом бонусов
Кристиан Москера стал игроком «Арсенала».
Лондонский клуб объявил о трансфере 21-летнего защитника «Валенсии». Стороны заключили долгосрочный контракт.
Сообщалось, что фиксированная сумма сделки составит 15 млн евро, с учетом бонусов – менее 20 млн.
В прошлом сезоне Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Подробная статистика выступлений игрока молодежной сборной Испании – здесь.
Фото: arsenal.com
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
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