Депутат Свищев о пиве на стадионах: «РФС и РПЛ заинтересованы, чтобы законопроект был принят – денег катастрофически не хватает. Для части болельщиков это будет мотивацией вернуться»

Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин сообщил , что этот вопрос будет рассмотрен в осеннюю сессию.

«Олег Васильевич, как председатель комитета и мой товарищ, знает, что говорит. У него этот вопрос и обсуждение тоже всегда на повестке. Тема важная.

Я буквально недавно разговаривал с руководством РФС в очередной раз. Знаю, что они тоже подключились. Руководители РФС и лиги заинтересованы, чтобы этот законопроект был принят, потому что денег сейчас катастрофически не хватает.

Владельцы клубов, инвесторы, спонсоры сокращают расходы на спорт. Поэтому сейчас нужно искать альтернативные источники. Иначе будет просадка.

Ну и мы говорим не только о деньгах. Мы говорим о том, что для какой‑то части болельщиков возвращение пива будет дополнительной мотивацией для возвращения на стадион», – сказал депутат Свищев .