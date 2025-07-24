Агуэро о словах Роналду: «Если чемпионат Саудовской Аравии действительно входит в число лучших в мире, это будет доказано годами, а не одним матчем. Пока так говорить преждевременно»

Серхио Агуэро отреагировал на высказывание Криштиану Роналду о саудовской лиге.

Ранее нападающий «Аль-Насра » заявил, что чемпионат Саудовской Аравии входит в пятерку лучших лиг мира. Экс-форварда «Манчестер Сити », «Барселоны» и «Атлетико» спросили, подтвердила ли победа «Аль-Хилаля » над «Сити» на клубном чемпионате мира слова португальца.

«Бессмысленно ввязываться в эту полемику. Если утверждение Роналду верно, и чемпионат Саудовской Аравии действительно входит в число лучших лиг мира, это будет доказано годами. Конечно, не одним матчем.

Лично я считаю, что в последнее время чемпионат демонстрирует весьма достойный рост, но называть его одним из крупнейших в мире преждевременно», – сказал Агуэро в интервью Stake.