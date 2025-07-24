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Дмитриев о матче с «Динамо» Махачкала: «Мы потом шутили: «Сколько «Спартаку» забить еще, чтобы засчитали?» Надо продолжать забивать столько же, чтобы засчитывали их»

Игорь Дмитриев высказался о судействе в матче с «Динамо» Махачкала.

В 1-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома обыграл махачкалинцев со счетом 1:0. По ходу встречи главный арбитр Василий Казарцев отменил четыре гола красно‑белых. Также судья дважды не стал назначать пенальти в ворота «Динамо».

После игры клуб обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам.

«Мы тоже потом шутили: «Сколько нам забить еще надо, чтобы засчитали?» Ну конечно, неприятный такой момент, много забили, а по факту только один.

Надо продолжать забивать столько же. И я не про незасчитанные мячи, а чтобы засчитывали их. И выигрывать в каждом матче», – сказал полузащитник «Спартака».

«Нельзя сказать, что Казарцев убил «Спартак». Если были ошибки, нам на них укажут, если нет – значит, мы все неверно высказывались на эмоциях». Титов о судействе с «Махачкалой»

Лапочкин о Казарцеве: «Архисложная игра, тем более зная его историю со «Спартаком». В моментах с отмененными голами и в штрафной у него были все основания для принятых решений»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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