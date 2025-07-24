В «Лужниках» открылась фотовыставка, посвященная 45-летию Олимпиады-1980

В Москве проходит выставка, посвященная 45-летию Олимпийских игр 1980 года.

В июле 2025 года исполняется 45 лет с момента проведения XXII летних Олимпийских игр в Москве. В аквакомплексе «Лужники» открылась посвященная юбилею выставка, где зрителям предлагает окунуться в атмосферу 1980 года через уникальные фотографии, афиши и плакаты, запечатлевшие яркие моменты соревнований и дух эпохи. Срок – с 22 июля до конца августа.

Также «Лужники» подготовили экскурсионную программу с профессиональными гидами, которая будет интересна не только поклонникам спорта, но и всем, кто увлекается историей и дизайном советской эпохи.

Участники экскурсии побывают внутри главного стадиона страны, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80, а в небо улетел знаменитый Олимпийский Мишка. Во время прогулки по территории посетители увидят Малую спортивную арену, Универсальный спортивный зал «Дружба» и другие знаковые объекты. Гостям «Лужников» расскажут о том, как в рекордные сроки возводился спорткомплекс, какие инженерные решения были применены и как стадион менялся с течением времени. Рядом со скульптурой Олимпийского Мишки на Аллее Славы можно сделать памятные фото с символом московских Игр и главным героем церемонии их закрытия.