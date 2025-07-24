Камавинга и Себальос не покинут «Реал», Алонсо рассчитывает на обоих полузащитников. Французом интересовались клубы АПЛ (Cadena SER)
Дани Себальос и Эдуардо Камавинга останутся в «Реале».
По информации Cadena SER, Хаби Алонсо попросил руководство клуба не продавать ни одного полузащитника, считая, что «Реалу» будет не хватить глубины состава на этой позиции.
Отмечается, что в «Реале» считают нецелесообразной продажу Себальоса, поскольку на трансферном рынке нет игроков, сопоставимых по уровню и цене. Интерес к испанскому полузащитнику проявлял «Бетис», но Алонсо уже сказал футболисту, что рассчитывает на него.
Также сообщается, что у Камавинга были предложения из АПЛ, но француз отклонил их.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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