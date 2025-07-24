Камавинга и Себальос не покинут «Реал», Алонсо рассчитывает на обоих полузащитников. Французом интересовались клубы АПЛ (Cadena SER)

Дани Себальос и Эдуардо Камавинга останутся в «Реале».

По информации Cadena SER, Хаби Алонсо попросил руководство клуба не продавать ни одного полузащитника, считая, что «Реалу» будет не хватить глубины состава на этой позиции.

Отмечается, что в «Реале » считают нецелесообразной продажу Себальоса , поскольку на трансферном рынке нет игроков, сопоставимых по уровню и цене. Интерес к испанскому полузащитнику проявлял «Бетис», но Алонсо уже сказал футболисту, что рассчитывает на него.

Также сообщается, что у Камавинга были предложения из АПЛ , но француз отклонил их.