Пол Мерсон: «Тен Хаг будет везунчиком, если останется после трепки от «Ковентри». «МЮ» нужен кто-то вроде Анчелотти. Он заставляет суперзвезд «Реала» грызть землю»
Пол Мерсон считает, что Эрик тен Хаг не останется в «Манчестер Юнайтед».
«Ковентри» задал им трепку? Ого! Тен Хаг будет везунчиком, если вернется на скамейку в следующем сезоне.
Этого не должно произойти. Он ни в коем случае не должен вернуться. Что-то в любом случае должно измениться.
Лично я думаю, что «МЮ» нужен кто-то вроде Анчелотти. Я знаю, что это временное решение, а «МЮ» временное решение не нужно, однако если вы смотрели матч [«Реала» против «Манчестер Сити»], то видели, что Анчелотти заставляет суперзвезд грызть землю, отдавать все силы.
У «МЮ» я такого не вижу», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports.
этот чел просто не знал другого поведения на поле, кроме как биться
про Мальдини и говорить нечего, захотел бы он балду начать пинать - ему бы дед с отцом навтыкали
а судя по форме, в которой себя держал Зеедорф, у никогда не было проблем с алкоголем и режимом, как у условного Рэшфорда
Карло времен Милана не мог не быть суровым в плане дисциплины, на мой взгляд. Когда у тебя в команде Гаттузо, Зеедорф и Мальдини - просто «дружить» не получится
Причем даже без попадания в ЛЧ, рисунок игры сохранялся
Проблемы Тен Хага, что за 2 года не понятно, во что он вообще играть хочет. Сульшер вот плохо справлялся с автобусами (может, если бы поддерживали трансферами, как Тен Хага, было бы лучше), но с топами играл эффективно и понятно. А при Тен Хаге команда играет буквально как придется. В обороне полный бардак и не прибавь Онана в сравнении со стартом сезона, МЮ сейчас и в десятке не было бы.
В игровом плане - ни одной супер звезды точно нет
«ну еще бы сравнивать возможности Ливера и Эвертона» это твои слова или мои?🤦🏻♂️
ТО сезона 19/20: 34 млн
ТО сезона 18/19 71 млн
ТО сезона 17/18: 77
ТО сезона 16/17: 26
А теперь Ливер:
ТО сезона 14/15: 52 млн
ТО сезона 13/14: 26 млн
ТО сезона 12/13: 60
ТО сезона 11/12: 40 млн
Умеешь складывать? Вот и посчитай. Это чистые расходы клубов за 4 сезона до прихода Канчи и Клоппа в Эвертон и Ливер, соответственно
Когда я писал про дисциплину и суровость Анчелотти я не подразумевал, что те кто тогда играли в Милане были отбитыми хулиганами и чуть что шли гулять.
Я имел ввиду, чтобы все эта банда слушалась тебя в раздевалке и на поле - размер тестикул должен быть определенного размера. И плюс, как тренер, всегда должен показывать кто тут главный.
И вот вспоминая тот Милан с Гаттузо и Мальдини, я думаю что Карло был железным вожаком по сравнению с тем, какой он сейчас в Мадриде