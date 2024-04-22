Пол Мерсон: «Тен Хаг будет везунчиком, если останется после трепки от «Ковентри». «МЮ» нужен кто-то вроде Анчелотти. Он заставляет суперзвезд «Реала» грызть землю»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Ковентри Пол Мерсон Эрик тен Хаг Футбол

Пол Мерсон считает, что Эрик тен Хаг не останется в «Манчестер Юнайтед».

«Ковентри» задал им трепку? Ого! Тен Хаг будет везунчиком, если вернется на скамейку в следующем сезоне.

Этого не должно произойти. Он ни в коем случае не должен вернуться. Что-то в любом случае должно измениться.

Лично я думаю, что «МЮ» нужен кто-то вроде Анчелотти. Я знаю, что это временное решение, а «МЮ» временное решение не нужно, однако если вы смотрели матч [«Реала» против «Манчестер Сити»], то видели, что Анчелотти заставляет суперзвезд грызть землю, отдавать все силы.

У «МЮ» я такого не вижу», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports.

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37 комментариев
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Заставляет😂. Этот человек вообще знает как работает Анчелотти?) Он наоборот находит общий язык с игроками и они пашут сами, а не потому что тренер заставил. А вот Тен Хаг кажется авторитарным тренером который как раз-таки заставляет игроков играть так как хочет только он.
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Ответ Макс Голубцов
Мне кажется только Анчелотти последних 10 лет стал таким. Карло времен Милана не мог не быть суровым в плане дисциплины, на мой взгляд. Когда у тебя в команде Гаттузо, Зеедорф и Мальдини - просто «дружить» не получится
когда у тя в команде Гаттузо, можно расслабиться
этот чел просто не знал другого поведения на поле, кроме как биться

про Мальдини и говорить нечего, захотел бы он балду начать пинать - ему бы дед с отцом навтыкали

а судя по форме, в которой себя держал Зеедорф, у никогда не было проблем с алкоголем и режимом, как у условного Рэшфорда
+11
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+11
Пол Мерсон за игру с Сити закритиковал Анчи, а теперь говорит что Карло против Сити вон как сыграл! 🧐
+7
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+7
Ответ almatbarsa
Заставляет😂. Этот человек вообще знает как работает Анчелотти?) Он наоборот находит общий язык с игроками и они пашут сами, а не потому что тренер заставил. А вот Тен Хаг кажется авторитарным тренером который как раз-таки заставляет игроков играть так как хочет только он.
Мне кажется только Анчелотти последних 10 лет стал таким.
Карло времен Милана не мог не быть суровым в плане дисциплины, на мой взгляд. Когда у тебя в команде Гаттузо, Зеедорф и Мальдини - просто «дружить» не получится
+7
-3
+4
Ответ Lavinka
Клоппа же не уволили после прошлого сезона , где из-за количества травм Ливерпуль не смог квалифицироваться в ЛЧ .
У Клоппа и кредит доверия другой. Где Клопп, а где Тен Хаг
Причем даже без попадания в ЛЧ, рисунок игры сохранялся
Проблемы Тен Хага, что за 2 года не понятно, во что он вообще играть хочет. Сульшер вот плохо справлялся с автобусами (может, если бы поддерживали трансферами, как Тен Хага, было бы лучше), но с топами играл эффективно и понятно. А при Тен Хаге команда играет буквально как придется. В обороне полный бардак и не прибавь Онана в сравнении со стартом сезона, МЮ сейчас и в десятке не было бы.
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Ответ QWertY
МЮ нужен Тучель, а канчи пускай остается в Испании. Его уровень мы уже видели в Эвертоне
В эвертоне Гвардиола вместе с клопом не сделают нечего
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Ответ miguel_diaz
А разве в МЮ есть супер звезды?
По статусу есть - Варан и Каземиро.
В игровом плане - ни одной супер звезды точно нет
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Анчелотти не зря имеет прозвище Папа Карло. Он реально выстраивает по хорошему отеческие отношения с игроками. С таким тренером работать только в радость и не надо грызть ничего заставлять. Игроки сами за него, добровольно, газон выжигать будут ибо стыдно не выкладываться на полную. Ну а если вдруг найдёт лень, то одним взглядом с приподнятой бровью приведёт в чувства.
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Ответ Lavinka
Клоппа же не уволили после прошлого сезона , где из-за количества травм Ливерпуль не смог квалифицироваться в ЛЧ .
Клопп выиграл для порта долгожданное чемпионство, сняв проклятье, а до этого ЛЧ, у него кредит доверия остался бы даже в случае вылета в чемпионшип. Так что как по мне не корректное сравнение
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Ответ Denis Nikitin
У Клоппа и кредит доверия другой. Где Клопп, а где Тен Хаг Причем даже без попадания в ЛЧ, рисунок игры сохранялся Проблемы Тен Хага, что за 2 года не понятно, во что он вообще играть хочет. Сульшер вот плохо справлялся с автобусами (может, если бы поддерживали трансферами, как Тен Хага, было бы лучше), но с топами играл эффективно и понятно. А при Тен Хаге команда играет буквально как придется. В обороне полный бардак и не прибавь Онана в сравнении со стартом сезона, МЮ сейчас и в десятке не было бы.
В прошлом сезоне всё было нормально и рисунок игры был , но не было такого количества травм . Онана адаптировался . Бардак в оброне - почти все защитники травмированы .
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Ответ misterCao
Бруну
Я обожаю Бруну, но, на мой взгляд именно «супер» звездой он не является
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Ответ Макс Голубцов
По статусу есть - Варан и Каземиро. В игровом плане - ни одной супер звезды точно нет
Бруну
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Ответ Lavinka
Клоппа же не уволили после прошлого сезона , где из-за количества травм Ливерпуль не смог квалифицироваться в ЛЧ .
Даже в том сезоне ливерпуль не выглядел так безнадежно, как мю.
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Ответ Granero-24
Пол Мерсон за игру с Сити закритиковал Анчи, а теперь говорит что Карло против Сити вон как сыграл! 🧐
Это другое! (с)
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Ответ Любезный Коссутий
ахах, причем тут Анчелотти к трансферам до зимнего ТО 19/20? 🤣🤣🤣 это все равно что предъявить следующему тренеру МЮ за траты Тен Хага, и почему он не взял чемп и ЛЧ с Антони и Маунтом🤦‍♂️ все понятно с тобой
Даже если допустить, что ты не обкакался с выражениям, то чистые расходы Клоппа в Ливерпуле в первые два окна составляли минус 8 млн€, а у Канчи минус 71 млн €. Только один вывел свой клуб в финал ЛЕ и в топ 4, а другой обкакался, как сейчас это сделал ты
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Ответ Любезный Коссутий
ахах, причем тут Анчелотти к трансферам до зимнего ТО 19/20? 🤣🤣🤣 это все равно что предъявить следующему тренеру МЮ за траты Тен Хага, и почему он не взял чемп и ЛЧ с Антони и Маунтом🤦‍♂️ все понятно с тобой
У тебя с головой все ок?
«ну еще бы сравнивать возможности Ливера и Эвертона» это твои слова или мои?🤦🏻‍♂️
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Ответ Любезный Коссутий
сезон 19/20, зимнее ТО, затраты - 1,10 млн € сезон 20/21, все ТО, затраты 74,37 млн € самый дорогой трансфер - Бен Годфри 27,50 млн € и что, это и есть одинаковые возможности с Ливером?
Эвертон :
ТО сезона 19/20: 34 млн
ТО сезона 18/19 71 млн
ТО сезона 17/18: 77
ТО сезона 16/17: 26

А теперь Ливер:
ТО сезона 14/15: 52 млн
ТО сезона 13/14: 26 млн
ТО сезона 12/13: 60
ТО сезона 11/12: 40 млн

Умеешь складывать? Вот и посчитай. Это чистые расходы клубов за 4 сезона до прихода Канчи и Клоппа в Эвертон и Ливер, соответственно
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Ответ Тимур Розымов
Посмотри с финансовой точки зрение Ливерпуля и Эвертона!
И? Эвертон в сезонах 19/20, 20/21 потратил 200 млн фунтов на трансферы, причем без плюсовых продаж. Ранний Ливерпуль Клоппа смог нормально затариться только после продажи Коутиньо и попадания в топ 4
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Ответ Любезный Коссутий
ну еще бы сравнивать возможности Ливера и Эвертона
Ну еще бы посмотреть на траты Эвертона чем пытаться умничать
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Ответ QWertY
Клопп взял Ливерпуль когда он находился на 8 месте и взял с ним АПЛ и ЛЧ. Ага, не смог бы
Посмотри с финансовой точки зрение Ливерпуля и Эвертона!
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Ответ Макс Голубцов
Мне кажется только Анчелотти последних 10 лет стал таким. Карло времен Милана не мог не быть суровым в плане дисциплины, на мой взгляд. Когда у тебя в команде Гаттузо, Зеедорф и Мальдини - просто «дружить» не получится
Почитай историю про главаря банды Фламини))
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Ответ JohnnyMulka
когда у тя в команде Гаттузо, можно расслабиться этот чел просто не знал другого поведения на поле, кроме как биться про Мальдини и говорить нечего, захотел бы он балду начать пинать - ему бы дед с отцом навтыкали а судя по форме, в которой себя держал Зеедорф, у никогда не было проблем с алкоголем и режимом, как у условного Рэшфорда
Вижу что не удалось донести мысль. Попробую перефразировать:
Когда я писал про дисциплину и суровость Анчелотти я не подразумевал, что те кто тогда играли в Милане были отбитыми хулиганами и чуть что шли гулять.
Я имел ввиду, чтобы все эта банда слушалась тебя в раздевалке и на поле - размер тестикул должен быть определенного размера. И плюс, как тренер, всегда должен показывать кто тут главный.

И вот вспоминая тот Милан с Гаттузо и Мальдини, я думаю что Карло был железным вожаком по сравнению с тем, какой он сейчас в Мадриде
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Ответ Роман
тен Хаг знатный физручело. Ему школьные уроки преподавать, а не команды тренировать. Особенно такие факты как: З/п всего Ковентри 54 млн У одного Рэшфорда 64 млн.
хаг эе ему зп выписывал? Верно?
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где бы еще суперзвезд взять))
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Еще один свидетель «бицца-бароцца»
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А разве в МЮ есть супер звезды?
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Клоппа же не уволили после прошлого сезона , где из-за количества травм Ливерпуль не смог квалифицироваться в ЛЧ .
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