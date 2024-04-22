Пол Мерсон: «Тен Хаг будет везунчиком, если останется после трепки от «Ковентри». «МЮ» нужен кто-то вроде Анчелотти. Он заставляет суперзвезд «Реала» грызть землю»

Пол Мерсон считает, что Эрик тен Хаг не останется в «Манчестер Юнайтед».

«Ковентри» задал им трепку? Ого! Тен Хаг будет везунчиком, если вернется на скамейку в следующем сезоне.

Этого не должно произойти. Он ни в коем случае не должен вернуться. Что-то в любом случае должно измениться.

Лично я думаю, что «МЮ» нужен кто-то вроде . Я знаю, что это временное решение, а « » временное решение не нужно, однако если вы смотрели матч [« » против «Манчестер Сити»], то видели, что Анчелотти заставляет суперзвезд грызть землю, отдавать все силы.

У «МЮ» я такого не вижу», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports.