Сенегал готов сыграть с Россией в ноябре 2025-го или в марте 2026-го: «Обязательно рассмотрим предложение»

В Сенегале выразили готовность сыграть с Россией в 2025 или 2026 году.

«Товарищеский матч со сборной России возможен.

В сентябре и октябре этого года у сборной Сенегала игры отбора к ЧМ, но в ноябре есть окно для этого матча, мы можем сыграть. Также наша команда будет доступна для товарищеских матчей в марте следующего года.

Российская сторона может отправить нам предложение, и мы обязательно его рассмотрим» – сказал президент Федерации футбола Сенегала Огюстен Сенгор.