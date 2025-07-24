Сенегал готов сыграть с Россией в ноябре 2025-го или в марте 2026-го: «Обязательно рассмотрим предложение»
В Сенегале выразили готовность сыграть с Россией в 2025 или 2026 году.
«Товарищеский матч со сборной России возможен.
В сентябре и октябре этого года у сборной Сенегала игры отбора к ЧМ, но в ноябре есть окно для этого матча, мы можем сыграть. Также наша команда будет доступна для товарищеских матчей в марте следующего года.
Российская сторона может отправить нам предложение, и мы обязательно его рассмотрим» – сказал президент Федерации футбола Сенегала Огюстен Сенгор.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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