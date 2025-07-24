Райс о недовольстве фанатов «Арсенала» трансфером Мадуэке: «Мне это не понравилось. Нони очень целеустремленный, хочет показать всем, на что способен – нам нужны такие игроки»
Деклан Райс недоволен реакцией фанатов «Арсенала» на подписание Нони Мадуэке.
Вингер перешел в клуб из «Челси» за 50+ млн фунтов. Ранее болельщики «Арсенала» создали петицию против трансфера англичанина.
«Мне это не понравилось. Я знаю, какой он целеустремленный. Я говорил с ним, и в этом сезоне вы увидите, на что он способен. Он хочет доказать и показать это всем. Он голоден, он хочет играть за «Арсенал», и нам нужны именно такие игроки. Это очень хорошо.
Он удивит многих, и я с нетерпением жду, когда он приедет. Люди обсуждали это внутри клуба – игроки, персонал. Мы знаем игрока, которого приобретаем, и с нетерпением ждем его появления в нашем клубе. Это будет действительно захватывающе», – сказал полузащитник «Арсенала».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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