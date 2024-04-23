Тен Хаг об «МЮ»: «Мы знаем, что должны прибавлять, когда соперник идет на риск, но для этого нужен полный состав. Нам нужен творческий подход в связи с потерями»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3, при этом во 2-м тайма «МЮ» пропустил трижды при счете 3:0 в свою пользу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» признал, что игрокам не хватило концентрации.

«Я знаю об этом, поэтому самое важное, что мы можем сделать – это поставить себя в выигрышное положение за счет структуры.

Мы видели это во многих случаях, мы видели это в эпизоде с первым голом и в других матчах. Но некоторые вещи, необходимые для того, чтобы доводить игры до конца, связаны с менталитетом и физической подготовкой, а у нас нет для этого необходимых инструментов. Мы идем на компромиссы с четверкой защитников, нам необходимо проявлять творческий подход с учетом потерь и возможностей для замены.

Нам необходимо читать игру, мы знаем, что должны прибавлять, когда соперник идет на риск. Но нам также нужен полный состав, чтобы исправить это», – сказал тен Хаг.

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12 комментариев
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Ответ ljolik888
Интересно ? А у какой из команд в этом сезоне было мало травм. Это касается не только АПЛ, но и других чемпионатов.
Ну, пожалуй, столько травм как в МЮ не было в топ-5 лиг ни у одной команды
Хоть это и не говорит о том, что Тен Хаг тут ни при чём
+4
0
+4
Ответ ljolik888
Интересно ? А у какой из команд в этом сезоне было мало травм. Это касается не только АПЛ, но и других чемпионатов.
Скажи у кого было 60 травм
+3
0
+3
Вам нужен тренер
+3
-2
+1
Интересно ? А у какой из команд в этом сезоне было мало травм. Это касается не только АПЛ, но и других чемпионатов.
+4
-3
+1
Ответ CyberUnited
Скажи у кого было 60 травм
За вами постою узнать эту инфу .
+1
0
+1
Ответ AndrewBegoun
Потери? Вроде не танцор… И почему ему опять что-то мешает
Это что-то 60+ травм меньше чем за сезоне .
+1
0
+1
Ответ Stereophonics89
Ну, пожалуй, столько травм как в МЮ не было в топ-5 лиг ни у одной команды Хоть это и не говорит о том, что Тен Хаг тут ни при чём
В какой-то момент да. Потом догнал Ньюкасл, например. Что не помешало ему отыграть 7-очковый отрыв от МЮ и вытеснить с 6 на 7 место. Плюс-минус сопоставимое количество травм у очень многих команд. Юнайтед выделяется, пожалуй, тем, что почти всегда травмированные - защитники. Опять-таки, вопрос, почему мы, считай, одинаково играем с Ливерпулем, Челси и Ковентри?
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Ответ Nickolay Lyskov
В какой-то момент да. Потом догнал Ньюкасл, например. Что не помешало ему отыграть 7-очковый отрыв от МЮ и вытеснить с 6 на 7 место. Плюс-минус сопоставимое количество травм у очень многих команд. Юнайтед выделяется, пожалуй, тем, что почти всегда травмированные - защитники. Опять-таки, вопрос, почему мы, считай, одинаково играем с Ливерпулем, Челси и Ковентри?
Коля, Коля))) Ты бы хоть мысль свою научился выражать нормально, уже не раз тебе об этом писал
На твой вопрос «почему мы играем одинаково с Ливерпулем, Челси и Ковентри» поклонники Тен Хага ответят «так это Ковентри так хорошо» и их даже не в чем будет упрекнуть
Какой вопрос - такой ответ)
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Ответ Nickolay Lyskov
В какой-то момент да. Потом догнал Ньюкасл, например. Что не помешало ему отыграть 7-очковый отрыв от МЮ и вытеснить с 6 на 7 место. Плюс-минус сопоставимое количество травм у очень многих команд. Юнайтед выделяется, пожалуй, тем, что почти всегда травмированные - защитники. Опять-таки, вопрос, почему мы, считай, одинаково играем с Ливерпулем, Челси и Ковентри?
У скольки команд под 60 травм к этому моменту в сезоне?
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Ответ Макс Голубцов
У скольки команд под 60 травм к этому моменту в сезоне?
А чего 60, а не 600? На начало марта было 28, а сегодня уже 60?
https://vk.com/wall-39857958_3589620
Ньюкасл впереди, да. И довольно большой пул команд с сопоставимым количеством.
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Ответ Nickolay Lyskov
А чего 60, а не 600? На начало марта было 28, а сегодня уже 60? https://vk.com/wall-39857958_3589620 Ньюкасл впереди, да. И довольно большой пул команд с сопоставимым количеством.
https://manutd.one/news/12712-men-igroki-junajted-schitajut-trenirovochnyj-rezhim-ten-haga-prichinoj-bolshogo-kolichestva-travm.html

5 марта, 47

https://www.besoccer.com/team/injuries-suspensions/manchester-united-fc

А тут можешь сам посчитать: с августа 65
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