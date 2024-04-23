Тен Хаг об «МЮ»: «Мы знаем, что должны прибавлять, когда соперник идет на риск, но для этого нужен полный состав. Нам нужен творческий подход в связи с потерями»
Эрик тен Хаг высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3, при этом во 2-м тайма «МЮ» пропустил трижды при счете 3:0 в свою пользу.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» признал, что игрокам не хватило концентрации.
«Я знаю об этом, поэтому самое важное, что мы можем сделать – это поставить себя в выигрышное положение за счет структуры.
Мы видели это во многих случаях, мы видели это в эпизоде с первым голом и в других матчах. Но некоторые вещи, необходимые для того, чтобы доводить игры до конца, связаны с менталитетом и физической подготовкой, а у нас нет для этого необходимых инструментов. Мы идем на компромиссы с четверкой защитников, нам необходимо проявлять творческий подход с учетом потерь и возможностей для замены.
Нам необходимо читать игру, мы знаем, что должны прибавлять, когда соперник идет на риск. Но нам также нужен полный состав, чтобы исправить это», – сказал тен Хаг.
Хоть это и не говорит о том, что Тен Хаг тут ни при чём
На твой вопрос «почему мы играем одинаково с Ливерпулем, Челси и Ковентри» поклонники Тен Хага ответят «так это Ковентри так хорошо» и их даже не в чем будет упрекнуть
Какой вопрос - такой ответ)
https://vk.com/wall-39857958_3589620
Ньюкасл впереди, да. И довольно большой пул команд с сопоставимым количеством.
5 марта, 47
https://www.besoccer.com/team/injuries-suspensions/manchester-united-fc
А тут можешь сам посчитать: с августа 65