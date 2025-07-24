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«Наполи» интересен Стерлинг, вингер «Челси» нравится Конте. Рассматриваются кандидатуры Грилиша и Кьезы (GdS)

«Наполи» может подписать Рахима Стерлинга.

По данным La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы хотят подписать еще одного вингера. Отмечается, что Стерлинг нравится главному тренеру «Наполи» Антонио Конте. Ранее стало известно, что «Челси» не рассчитывает на англичанина.

Также рассматриваются кандидатуры Джека Грилиша из «Манчестер Сити» и Федерико Кьезы из «Ливерпуля».

В сезоне-2024/25 Стерлинг выступал на правах аренды за «Арсенал» и отметился 2 ассистами в 17 матчах АПЛ. Статистику 30-летнего вингера можно найти здесь.

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Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
возможные трансферы
logoНаполи
logoДжек Грилиш
logoРахим Стерлинг
logoФедерико Кьеза
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
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