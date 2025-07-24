«Наполи» интересен Стерлинг, вингер «Челси» нравится Конте. Рассматриваются кандидатуры Грилиша и Кьезы (GdS)

«Наполи» может подписать Рахима Стерлинга.

По данным La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы хотят подписать еще одного вингера. Отмечается, что Стерлинг нравится главному тренеру «Наполи» Антонио Конте. Ранее стало известно, что «Челси» не рассчитывает на англичанина.

Также рассматриваются кандидатуры Джека Грилиша из «Манчестер Сити» и Федерико Кьезы из «Ливерпуля».

В сезоне-2024/25 Стерлинг выступал на правах аренды за «Арсенал» и отметился 2 ассистами в 17 матчах АПЛ. Статистику 30-летнего вингера можно найти здесь .