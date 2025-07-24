Эмерсон перейдет во «Фламенго» за 9 млн евро. «Бешикташ» отказался от аренды защитника «Милана»

Эмерсон Роял перейдет во «Фламенго».

Ранее стало известно , что бразильский клуб вступил в гонку за защитника, несмотря на его договоренность с «Бешикташем» и запланированный медосмотр.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , бразильцы достигли устного соглашения с «Миланом ». Сам Эмерсон дал согласие на трансфер.

Сейчас клубы обмениваются документами для сделки по продаже бразильца в размере 9 миллионов евро.

Директор «Фламенго » Жозе Боту вмешался в ситуацию с «Бешикташем», после чего турецкий клуб сошел с дистанции, отмечает Романо.

В прошлом сезоне Эмерсон провел 17 матчей за «Милан» в Серии А. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .