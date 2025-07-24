Эмерсон перейдет во «Фламенго» за 9 млн евро. «Бешикташ» отказался от аренды защитника «Милана»
Эмерсон Роял перейдет во «Фламенго».
Ранее стало известно, что бразильский клуб вступил в гонку за защитника, несмотря на его договоренность с «Бешикташем» и запланированный медосмотр.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильцы достигли устного соглашения с «Миланом». Сам Эмерсон дал согласие на трансфер.
Сейчас клубы обмениваются документами для сделки по продаже бразильца в размере 9 миллионов евро.
Директор «Фламенго» Жозе Боту вмешался в ситуацию с «Бешикташем», после чего турецкий клуб сошел с дистанции, отмечает Романо.
В прошлом сезоне Эмерсон провел 17 матчей за «Милан» в Серии А. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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