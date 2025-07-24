«Наполи» отдал Фолоруншо «Кальяри» в аренду с правом выкупа

Майкл Фолоруншо перешел из «Наполи» в «Кальяри» на правах аренды.

Сделка между двумя клубами предусматривает право выкупа полузащитника.

Минувшей зимой «Наполи » отдал Фолоруншо в аренду «Фиорентину», за которую он провел 14 матчей в Серии А.

С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .