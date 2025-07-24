«Наполи» отдал Фолоруншо «Кальяри» в аренду с правом выкупа
Майкл Фолоруншо перешел из «Наполи» в «Кальяри» на правах аренды.
Сделка между двумя клубами предусматривает право выкупа полузащитника.
Минувшей зимой «Наполи» отдал Фолоруншо в аренду «Фиорентину», за которую он провел 14 матчей в Серии А.
С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Наполи»
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