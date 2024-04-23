Тен Хаг назвал «позором» критику в СМИ после победы над «Ковентри» по пенальти: «В топ-футболе главное – результат. Второй финал Кубка за 2 года – великолепно, «МЮ» заслужил это»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг возмущен критикой после выхода «Манчестер Юнайтед» в финал Кубка Англии.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3, при этом во 2-м тайма «МЮ» пропустил трижды при счете 3:0 в свою пользу.

На пресс-конференции тен Хага спросили, не кажется ли ему позорным то, каким образом «МЮ» вышел в финал Кубка Англии.

«Нет, позорна ваша [СМИ] реакция и комментарии. В топ-футболе важнее всего результат. Мы вышли в финал и заслужили этого не только в этом матче, но и в остальных.

На 20 минут мы утратили контроль над игрой, и нам не повезло, когда счет стал 3:2, а затем и 3:3. И да, в итоге нам очень повезло, очевидно. Мы отлично справились с пенальти и вышли в финал – это огромное достижение. Второй выход в финал за два года – это великолепно. В моей тренерской карьере это четвертый финал кубка за 4 года.

Подобные комментарии – это позор», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!

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52 комментария
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Что ты чёрт возьми такое несёшь 🤦
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+36
Слить 3 мяча преимущества над середняком шипа? который матч МЮ сливает преимущество в концовке матчей.
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Называть позором, когда позор называют позором, это позор!
+18
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+17
Позор это слить преимущество в три мяча в игре с середняком Чемпионшипа и не иметь до сих пор поставленной игры,, когда тебе покупают всех игроков, которых ты хочешь и ты сам работаешь уже третий год
+18
-3
+15
он то ли чутка нагловатый, то ли где-то летает в облаках.
вот такое впечатление, когда его слушаешь
+12
-2
+10
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну здесь он правду сказал, ведь чаще всего именно таких соперников порой бывает сложновато обыгрывать
так они их обыгрывали 3-0
Вот что потом он сделал?)
+13
-3
+10
Ротенберг от футбола просто
+11
-2
+9
Сразу вспоминается лицо Тен Хага когда в концовке Ковентри гол забил, пока его вар из-за сантиметровго офсайда не отменил.
Тогда он таким дерзким не выглядел))
+9
-1
+8
Это ты позор,что дал отыграться с 3:0
+8
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+7
Ответ Noname Noname
Но он по факту же прав два финала кубка за два года это разве не результат?
а седьмое место в апл это результат?
+8
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+6
Победа по пенальти так называемым ТОПОВЫЙ клубом клуба низшей лиги - ПОЗОР.
Клуб - развалина, Тен Хаг - даже не физрук.
+6
0
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До Ковентри,был матч с Брентфордом,Челси,Ливерпулем и Бормутом. И во всех матчах теряли преимущество в последние минуты матча.Как так Тен Хаг?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Победа по пенальти так называемым ТОПОВЫЙ клубом клуба низшей лиги - ПОЗОР. Клуб - развалина, Тен Хаг - даже не физрук.
Он уборшик)
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я конечно понимаю что задним числом умен каждый, но кто сейчас скажет в чем был не прав Роналду в своем интервью?
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Дайте 7Хагу ещё пол миллиарда на трансферы
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Позор это 7 Хаг. В финале его поставят на место!
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Теперь понятно в чем дело, для Тен Хага не имеющего достижений, выход даже такой это огромное достижение. Кажется, он не осознаёт где находится, это не какой-нибудь Дерби Каунти, а Манчестер Юнайтед - топ клуб с богатой историей достижений.
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Ответ Dima Dima
он то ли чутка нагловатый, то ли где-то летает в облаках. вот такое впечатление, когда его слушаешь
голландцы (белые) в принципе очень ЧСВшные по какойто причине. Хотя за спиной 0 реальных достижений.
Хотя 7хаг гордится вот своими двумя финалами))))
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Ответ Сергей Максимюк
Позор это слить преимущество в три мяча в игре с середняком Чемпионшипа и не иметь до сих пор поставленной игры,, когда тебе покупают всех игроков, которых ты хочешь и ты сам работаешь уже третий год
"С середняком"... это правда
Хотя и тут у них по потерянным очкам отстование от зоны плей-офф 3 очка
Всех Тен Хагу игроков не покупают (да и не должны покупать, так что это бред)
Тен Хаг второй сезон в МЮ проводит. Откуда третий год?

Так играть с соперником классом ниже нельзя, но у меня вопрос к вам: как можно почти в каждом своем доводе так ошибаться?
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Совсем дурак? Должны были делать максимальный результат, раз уж это Ковентри. Вместо этого пол матча пасовались защитники и Онана, сколько раз фаны орали на эту пантеру просто стоящую с мячом?! Это тактика лысого?! А когда вообще оборзели и отдали им мяч, то и выхватили 3! То есть даже в защите даже без мяча тупо не смогли сыграть 20 минут. Маразм!!!
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+3
Да это проклятый Роналду виноват в такой игре, до сих пор после него бардак разобрать не может великий тренер
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Ответ Dima Dima
он то ли чутка нагловатый, то ли где-то летает в облаках. вот такое впечатление, когда его слушаешь
При чём тут наглость? Фёргюсон на три буквы их посылал, и клуб стоял за него горой. СМИ иногда слишком много себе позволяют
+3
-1
+2
капец у него коупинг))))
+3
-1
+2
Ответ Dima Dima
он то ли чутка нагловатый, то ли где-то летает в облаках. вот такое впечатление, когда его слушаешь
Но он по факту же прав два финала кубка за два года это разве не результат?
+6
-4
+2
Увольте его сразу как только не останется математических шансов на попадание в лигу чемпионов. Или сразу после чемпионата, перед финалом кубка. Все будут довольны. Он сможет говорить, что мог бы выиграть, но ему не дали
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Еще скажи, что после игры в рестик все поехали отмечать эту заслуженную победу до утра и вообще манчестер - красный!
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Ответ vadimon
Сразу вспоминается лицо Тен Хага когда в концовке Ковентри гол забил, пока его вар из-за сантиметровго офсайда не отменил. Тогда он таким дерзким не выглядел))
Посмотрим, что этот бунтарь после финала будет говорить, когда его команда там сольется))
+2
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Самое главное нужно чаще выпускать трэфшорда. Весь сезон слили в унитаз, в том числе из-за просто ужасающей формы депутата. Осталось еще обязательно выпустить его в основе на финал кубка и не менять до конца матча.
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Теперь ясно почему seven Хааг хотел Антони.
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А он ожидал восторгов в СМИ? Серьезно?
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