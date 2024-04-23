Тен Хаг назвал «позором» критику в СМИ после победы над «Ковентри» по пенальти: «В топ-футболе главное – результат. Второй финал Кубка за 2 года – великолепно, «МЮ» заслужил это»

Эрик тен Хаг возмущен критикой после выхода «Манчестер Юнайтед» в финал Кубка Англии.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл « » в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3, при этом во 2-м тайма «МЮ» пропустил трижды при счете 3:0 в свою пользу.

На пресс-конференции тен Хага спросили, не кажется ли ему позорным то, каким образом «МЮ» вышел в финал Кубка Англии.

«Нет, позорна ваша [СМИ] реакция и комментарии. В топ-футболе важнее всего результат. Мы вышли в финал и заслужили этого не только в этом матче, но и в остальных.

На 20 минут мы утратили контроль над игрой, и нам не повезло, когда счет стал 3:2, а затем и 3:3. И да, в итоге нам очень повезло, очевидно. Мы отлично справились с пенальти и вышли в финал – это огромное достижение. Второй выход в финал за два года – это великолепно. В моей тренерской карьере это четвертый финал кубка за 4 года.

Подобные комментарии – это позор», – сказал главный тренер « ».

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!