Тен Хаг назвал «позором» критику в СМИ после победы над «Ковентри» по пенальти: «В топ-футболе главное – результат. Второй финал Кубка за 2 года – великолепно, «МЮ» заслужил это»
Эрик тен Хаг возмущен критикой после выхода «Манчестер Юнайтед» в финал Кубка Англии.
В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3, при этом во 2-м тайма «МЮ» пропустил трижды при счете 3:0 в свою пользу.
На пресс-конференции тен Хага спросили, не кажется ли ему позорным то, каким образом «МЮ» вышел в финал Кубка Англии.
«Нет, позорна ваша [СМИ] реакция и комментарии. В топ-футболе важнее всего результат. Мы вышли в финал и заслужили этого не только в этом матче, но и в остальных.
На 20 минут мы утратили контроль над игрой, и нам не повезло, когда счет стал 3:2, а затем и 3:3. И да, в итоге нам очень повезло, очевидно. Мы отлично справились с пенальти и вышли в финал – это огромное достижение. Второй выход в финал за два года – это великолепно. В моей тренерской карьере это четвертый финал кубка за 4 года.
Подобные комментарии – это позор», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!
вот такое впечатление, когда его слушаешь
Вот что потом он сделал?)
Тогда он таким дерзким не выглядел))
Клуб - развалина, Тен Хаг - даже не физрук.
Хотя 7хаг гордится вот своими двумя финалами))))
Хотя и тут у них по потерянным очкам отстование от зоны плей-офф 3 очка
Всех Тен Хагу игроков не покупают (да и не должны покупать, так что это бред)
Тен Хаг второй сезон в МЮ проводит. Откуда третий год?
Так играть с соперником классом ниже нельзя, но у меня вопрос к вам: как можно почти в каждом своем доводе так ошибаться?