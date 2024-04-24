Глава «Динамо»: «Тюкавин в трансферных листах у многих европейских клубов. Будет официальное предложение – можно будет обсуждать» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин оценил вероятность ухода Константина Тюкавина из «Динамо».

— Со времен прошлогоднего ухода Захаряна в «Сосьедад» был еще предметный интерес к футболистам «Динамо» от европейских клубов?

— Да, у нас по нескольким футболистам есть предметный интерес от европейских клубов. Это говорит о том, что селекция в «Динамо» на высоте.

— Тюкавин среди них?

— Знаю, что Костя находится в трансферных листах у многих европейских клубов — это правда.

— Какие у «Динамо» минимальные финансовые запросы по нему?

— Никакие. У нас нет никаких запросов.

— То есть нет даже минимальной трансферной суммы, за которую готовы отпустить Тюкавина в случае интереса к нему?

— Мы сейчас говорим об абстрактных вещах. Если будет конкретный интерес, выраженный в официальном предложении, тогда что-то можно будет обсуждать, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

В 24 матчах сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 11 голов и 8 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария
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Тюкавин раскрылся при Личке, но по-прежнему не научился забивать выходы 1на1...
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Очень жаль. Есть предметный интерес и при этом нет никаких запросов.
С такой формулировкой десятки российских футболистов,мечтавших поиграть в Европе, так и остались в России.
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Мне кажется в Монако ему будет хорошо, на первых порах!
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