Глава «Динамо»: «Тюкавин в трансферных листах у многих европейских клубов. Будет официальное предложение – можно будет обсуждать»
Дмитрий Гафин оценил вероятность ухода Константина Тюкавина из «Динамо».
— Со времен прошлогоднего ухода Захаряна в «Сосьедад» был еще предметный интерес к футболистам «Динамо» от европейских клубов?
— Да, у нас по нескольким футболистам есть предметный интерес от европейских клубов. Это говорит о том, что селекция в «Динамо» на высоте.
— Тюкавин среди них?
— Знаю, что Костя находится в трансферных листах у многих европейских клубов — это правда.
— Какие у «Динамо» минимальные финансовые запросы по нему?
— Никакие. У нас нет никаких запросов.
— То есть нет даже минимальной трансферной суммы, за которую готовы отпустить Тюкавина в случае интереса к нему?
— Мы сейчас говорим об абстрактных вещах. Если будет конкретный интерес, выраженный в официальном предложении, тогда что-то можно будет обсуждать, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
В 24 матчах сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 11 голов и 8 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
С такой формулировкой десятки российских футболистов,мечтавших поиграть в Европе, так и остались в России.