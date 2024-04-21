Тюкавин вышел на 1-е место по «гол+пас» в РПЛ – у него 11+8 после гола и ассиста в игре с «Пари НН»

Константин Тюкавин вышел на первое место по «гол+пас» в Мир РПЛ.

21-летний форвард « » забил и отдал результативную передачу в матче 25-го тура Премьер-лиги против « » (4:0, второй тайм).

Теперь на счету Тюкавина 11 мячей и 8 ассистов в 24 матчах этого сезона.

С 18 (16+2) очками по системе «гол+пас» второе место занимает форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Петербуржцы сегодня сыграют с «Оренбургом».

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