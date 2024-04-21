Тюкавин вышел на 1-е место по «гол+пас» в РПЛ – у него 11+8 после гола и ассиста в игре с «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Пари НН Матео Кассьерра Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин вышел на первое место по «гол+пас» в Мир РПЛ.

21-летний форвард «Динамо» забил и отдал результативную передачу в матче 25-го тура Премьер-лиги против «Пари НН» (4:0, второй тайм).

Теперь на счету Тюкавина 11 мячей и 8 ассистов в 24 матчах РПЛ этого сезона.

С 18 (16+2) очками по системе «гол+пас» второе место занимает форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Петербуржцы сегодня сыграют с «Оренбургом».

Подробная статистика Тюкавиназдесь.

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10 комментариев
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Молодец Константин. С Карраскалем они здорово сыгрались.
+14
-2
+12
Красавчик, как бы то ни было лучший российский нападающий в РПЛ на протяжении всего сезона
+12
-3
+9
Нормально так раскрылся в 21 год
+3
-1
+2
С пасами круто, голов мало. Форвард должен забивать.
+3
-1
+2
Видно, что Тюкавин с каждым годом прибавляют и прогрессирует.
Удачи и без травм Косте.
+3
-1
+2
лучший!
+3
-3
0
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