Тюкавин вышел на 1-е место по «гол+пас» в РПЛ – у него 11+8 после гола и ассиста в игре с «Пари НН»
Константин Тюкавин вышел на первое место по «гол+пас» в Мир РПЛ.
21-летний форвард «Динамо» забил и отдал результативную передачу в матче 25-го тура Премьер-лиги против «Пари НН» (4:0, второй тайм).
Теперь на счету Тюкавина 11 мячей и 8 ассистов в 24 матчах РПЛ этого сезона.
С 18 (16+2) очками по системе «гол+пас» второе место занимает форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Петербуржцы сегодня сыграют с «Оренбургом».
Удачи и без травм Косте.