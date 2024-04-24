Глава «Динамо»: «Полностью доверяем тренерскому штабу. Надеемся, цели будут достигнуты» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин выразил доверие главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке.

— Во время недавней трехматчевой серии поражений в чемпионате хоть на секунду возникала мысль о смене тренера? Все-таки перед победой над «Пари НН» «Динамо» при Личке набрало ненамного больше очков, чем год назад на аналогичном отрезке при Йокановиче. А ведь того уволили еще до окончания прошлого сезона.

— До этой серии из трех проигранных матчей была серия из 14 игр без поражений во всех турнирах — 11 в РПЛ и три в Кубке России. Но, к сожалению, этой весной случился неудачный отрезок после паузы на игры сборных. Сейчас мы продолжили выигрывать в Кубке и чемпионате. Полностью доверяем нашему тренерскому штабу.

— То есть сравнение графика набора очков при Личке и Йокановиче вас не смутило?

— Я не смотрю на графики и не сравниваю. Важно лишь то, что происходит сейчас, и то, как завершится сезон. А смотреть на то, что было год назад или, допустим, восемь лет назад, не вижу смысла.

— То есть к Личке полное доверие?

— Мы все надеемся на то, что будут достигнуты определенные результаты, которые руководство клуба поставило в задачу тренерскому штабу. Это, во-первых, место в тройке чемпионата. Во-вторых, выход в финал Кубка России и победа в нем. 

Что касается оценок тренера, то, повторю: тренерскому штабу мы доверяем и очень рассчитываем на то, что будем в каждом следующем матче достигать максимального результата.

— Почему, на ваш взгляд, случилась эта серия поражений в момент, когда «Динамо» приблизилось к первому месту?

— Безусловно, надо делать анализ этой ситуации, но по окончании сезона. А сейчас необходимо полностью сконцентрироваться на каждом следующем матче, идти от игры к игре в обоих турнирах, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, к сожалению похоронили мечту на этот год.
+3
0
+3
Надоело уже ежегодное горлопанство о чемпионстве. Надо идти к нему от матча к матчу, выигрывая у соперников. И поверьте, никто не отнимет у нас чемпионство!
+4
-1
+3
Надеюсь , что сохраним состав на следующий сезон и усилим команду во всех линиях. Если внутри клуба создана рабочая атмосфера и игроки доверяют друг другу , то можно работать на результат .
+4
-1
+3
Почему случилась эта серия поражений? То тут однозначного ответа нет, но кое что болельщики Динамо, уже понимают. Например кризисная ситуация с вратарями команды. Шунин находится уже в том возрасте, когда физические данные, идут на спад, С Лещуком думаю тоже уже всё ясно, хотя Личка и продолжает его морально поддерживать. Но к сожалению в спорте выживают, и идут дальше в своей спортивной карьере, только сильнейшие. В защите тоже есть проблемы, но к моему удивлению Личка и из этой ситуации старается выйти по ходу ситуации. Пример тому перевод Маричаля на правый фланг обороны. И уже сейчас видно, что у Маричаля это довольно таки не плохо, получается. Даже не смотря на то, что в игре с НН., единственный гол в ворота Динамо, был забит из под Маричаля. Будем отлично если Маричаль, так же как и Лаксальт, хорошо заиграет на новом месте. Между прочим по Маричалю и его игре на месте правого защитника, хорошо отзываются и другие болельщики Динамо. Ну а другие измерения по усилению состава и игры Динамо, за самые высокие места, это уже компетенция тренера и руководство команды. Между прочим, руководство Динамо уже не раз заявляло, что деньги на трансферы и усиление команды, есть.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий