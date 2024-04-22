Личка о Лещуке: «Хороший вратарь. Мы все ошибаемся, и я как тренер – в первую очередь. Игорю нужно работать и ждать своего шанса» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Матч ТВ Марцел Личка Андрей Кудравец Футбол

Марцел Личка поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

– Ваши довольно жесткие слова про Лещука, сказанные сразу после матча со «Спартаком», мощно разошлись по СМИ. Каковы его перспективы играть в «Динамо» при вас?

– Смотрите, его ошибки нужно принять как факт. Лещ – это хороший вратарь и футболист.

Каждый человек имеет право на ошибку, тут нет никаких проблем. Но, к сожалению, в той игре он сделал две легкие ошибки. Эти эпизоды надо разбирать, работать над ними с тренером вратарей, готовиться.

Мы все ошибаемся, и я как тренер – в первую очередь. Даже в матче, где мы побеждаем 4:1, нет идеала, можно найти вещи, где мы могли действовать чуть‑чуть лучше. 

Лещу нужно работать, тренироваться и ждать своего шанса. У нас в команде здоровая конкуренция, есть Шунин, Лещук и Андрей Кудравец, все они стараются и работают. Играть будет сильнейший, – сказал главный тренер «Динамо».

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26 комментариев
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Дежурные фразы о конкуренции и о том, что играть будет сильнейший. По факту нужен вратарь в основу. Шунин также играет нервно. Со СКА провозил, не забили; с Уралом на выходах пожарил; с Оренбургом в кубке привёз первый гол; с ПНН благо без моментов у его ворот было. Поэтому надо брать вратаря, причём сразу в основу. Шунина на пенсию, Лещука в аренду. Никаких других вариантов быть не может
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Лещук хороший вратарь.
Песьяков умеет играть ногами.
Джикия не толстый.
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Ответ sapval
Если бороться за выживание он сойдет. А для больших целей Лещук не годится.Очень жаль что этого не понимают ни Личка ни горе руководители
Личка наверное, понимает, но сказать не может.
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Ответ Spartakus1984
Надеюсь он будет играть в дерби.
Если только в серии пенальти (в отличие от совершенно беспомощного в них Шунина он хотя бы способен их брать).
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Нужен надёжный вратарь.
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Игорю нужно научиться воспринимать мяч как любимую игрушку и загребать его с криком "МОЁ". Ошибки с фиксацией реально детские были.
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Пусть ждёт своего шанса, но уже в другой команде.
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Пусть ждет своего шанса, но не в Динамо.
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Ответ justbored
Если только в серии пенальти (в отличие от совершенно беспомощного в них Шунина он хотя бы способен их брать).
У нас наоборот,Максименко вообще не умеет брать пенальти в отличии от Селихова.
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А я считаю профессионал получающий миллионы долларов не имеет на это право! Вчера Песьяков подставил команду… Гнать в медиа лигу
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Надеюсь он будет играть в дерби.
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Ответ Spartakus1984
Надеюсь он будет играть в дерби.
Надеюсь, за Спартак, причем в этот раз в воротах Спартака))
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Ответ Ксяоми Ноутов
Иди погугли, сколько Селихов и Максименко пенальти за карьеру взяли, будешь удивлён🤣
Я видел последние матчи,что для меня и важно,Максименко вообще не отбивает.
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Ответ Spartakus1984
У нас наоборот,Максименко вообще не умеет брать пенальти в отличии от Селихова.
Иди погугли, сколько Селихов и Максименко пенальти за карьеру взяли, будешь удивлён🤣
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Ему уже 28, а он только сейчас начинает играть в основе. И не по причине своих скиллов, а из-за возрастного регресса Шунина
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Ответ justbored
Игорю нужно научиться воспринимать мяч как любимую игрушку и загребать его с криком "МОЁ". Ошибки с фиксацией реально детские были.
Вероятно, у него просто фиксация на чем-то другом))
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Ответ Dima Lopatin
Зимой продлили:(
Прекрасная селекция в Динамо.))
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Ответ Svobodu Mne
Продлевайте контракт)))
Зимой продлили:(
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Он столько лет сидел на скамейке,что ему пофиг на шансы,скоро чемпионат закончится и можно отдыхать в Америку
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И ждать своего шанса в медиалиге
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Гнать такого вратаря из команды …👎
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да нууу куда он годится то ,в команду ФНЛ если только ,ему же не 18 ,а такие банки пускает как пацан
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Если бороться за выживание он сойдет. А для больших целей Лещук не годится.Очень жаль что этого не понимают ни Личка ни горе руководители
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