Личка о Лещуке: «Хороший вратарь. Мы все ошибаемся, и я как тренер – в первую очередь. Игорю нужно работать и ждать своего шанса» 

Марцел Личка поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

– Ваши довольно жесткие слова про , сказанные сразу после матча со «Спартаком», мощно разошлись по СМИ. Каковы его перспективы играть в «Динамо» при вас?

– Смотрите, его ошибки нужно принять как факт. Лещ – это хороший вратарь и футболист.

Каждый человек имеет право на ошибку, тут нет никаких проблем. Но, к сожалению, в той игре он сделал две легкие ошибки. Эти эпизоды надо разбирать, работать над ними с тренером вратарей, готовиться.

Мы все ошибаемся, и я как тренер – в первую очередь. Даже в матче, где мы побеждаем 4:1, нет идеала, можно найти вещи, где мы могли действовать чуть‑чуть лучше.

Лещу нужно работать, тренироваться и ждать своего шанса. У нас в команде здоровая конкуренция, есть , Лещук и , все они стараются и работают. Играть будет сильнейший, – сказал главный тренер « ».