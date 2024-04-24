Клубное ТВ «Реала» о жалобах «Барсы» на судейство: «Они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту судейского комитета и должны заткнуться»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

ТВ «Реала» после жалоб «Барселоны» на судейство напомнило о деле Негрейры.

Мадридская команда обыграла каталонскую со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. После матча президент «Барсы» Жоан Лапорта допустил, что клуб будет требовать переигровку из-за эпизода с ударом Ламина Ямаля – судьи сочли, что мяч не пересек линию полностью.

«После того, как они 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту технического комитета судей, они первыми должны заткнуться», – заявил автор ролика, опубликованного на клубном ТВ «Реала». 

Напомним, суд Барселоны расследует выплаты «блауграны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы на сумму более 7,5 миллиона евро. Помимо «Барсы» и самого Негрейры, обвинения предъявлены его сыну и бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу, Сандро Роселю и действующему президенту Жоану Лапорте.

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