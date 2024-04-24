«Бавария», «Барса» и «Милан» могут побороться с «Ливерпулем» за Слота. «Фейеноорд» хочет получить 10+ млн евро в случае ухода тренера

Теги Бавария Милан Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Арне Слот Рафаэла Пимента Футбол

Интерес к Арне Слоту проявляет не только «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что 45-летний нидерландский тренер, возглавляющий «Фейеноорд», рассматривается как один из претендентов на замену Юргену Клоппу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в услугах Слота также заинтересованы «Бавария», «Барселона» и «Милан». Наиболее серьезный интерес проявляет мюнхенский клуб. 

На этой неделе «Ливерпуль» начнет более активную работу по приглашению Арне. «Фейеноорд» рассчитывает получить компенсацию в размере более 10 миллионов евро, если тренер покинет клуб.

Отмечается, что у мерсисайдцев хорошие отношения с Рафаэлой Пиментой, агентом Слота.

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5 комментариев
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Ещё один переоцененный голландский физрук
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Слот будет очень долго думать)
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Лохотрон)
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Лишь бы не превратился в очередного ЛЫСОГО ШАРЛАТАНА!

Как Пеп, Зизу и Тен Хаг ))
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