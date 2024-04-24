«Бавария», «Барса» и «Милан» могут побороться с «Ливерпулем» за Слота. «Фейеноорд» хочет получить 10+ млн евро в случае ухода тренера

Интерес к Арне Слоту проявляет не только «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что 45-летний нидерландский тренер, возглавляющий «Фейеноорд», рассматривается как один из претендентов на замену Юргену Клоппу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в услугах Слота также заинтересованы « », « » и « ». Наиболее серьезный интерес проявляет мюнхенский клуб.

На этой неделе « » начнет более активную работу по приглашению Арне. « » рассчитывает получить компенсацию в размере более 10 миллионов евро, если тренер покинет клуб.

Отмечается, что у мерсисайдцев хорошие отношения с Рафаэлой Пиментой, агентом Слота.