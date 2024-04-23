Российские агенты связались с Мойесом по поводу работы в «Спартаке». Тренер отказал из-за конфликта на Украине (Иван Карпов)

Дэвид Мойес отказался от работы в «Спартаке» по политическим причинам.

Контракт главного тренера « » действует до конца этого сезона и не будет продлен. По информации инсайдера Иван Карпов, с 60-летним специалистом связалось агентство Юрия Горбенко.

«Агентская группа Горбенко обратилась к шотландцу через его брата и агента Кенни с вопросом: «Готов ли в теории возглавить « » летом?» Тренер ожидаемо ответил, что не хочет ехать в Россию, потому что из-за СВО на Украине ситуация там нестабильная», – пишет Карпов.

Отмечается, что московский клуб не вел переговоров с тренером, его кандидатуру не согласовывали со спортивным директором красно-белых . Агенты связались с Мойесом по своей инициативе.