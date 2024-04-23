Российские агенты связались с Мойесом по поводу работы в «Спартаке». Тренер отказал из-за конфликта на Украине (Иван Карпов)
Дэвид Мойес отказался от работы в «Спартаке» по политическим причинам.
Контракт главного тренера «Вест Хэма» действует до конца этого сезона и не будет продлен. По информации инсайдера Иван Карпов, с 60-летним специалистом связалось агентство Юрия Горбенко.
«Агентская группа Горбенко обратилась к шотландцу через его брата и агента Кенни с вопросом: «Готов ли Дэвид в теории возглавить «Спартак» летом?» Тренер ожидаемо ответил, что не хочет ехать в Россию, потому что из-за СВО на Украине ситуация там нестабильная», – пишет Карпов.
Отмечается, что московский клуб не вел переговоров с тренером, его кандидатуру не согласовывали со спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом. Агенты связались с Мойесом по своей инициативе.
Жозе может и поехать. Он крутой чувак.
Понятно, что это все шутка. Улыбнись. Никто к нам не поедет. Может и правильно.
это же надо такие утки придумывать
Надо вам свежей крови.
Барсик - то что надо. Или Черчесов.
Дай Бог. От всей души.