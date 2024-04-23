Российские агенты связались с Мойесом по поводу работы в «Спартаке». Тренер отказал из-за конфликта на Украине (Иван Карпов)

Теги Спартак Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Политика Томаш Амарал Футбол

Дэвид Мойес отказался от работы в «Спартаке» по политическим причинам.

Контракт главного тренера «Вест Хэма» действует до конца этого сезона и не будет продлен. По информации инсайдера Иван Карпов, с 60-летним специалистом связалось агентство Юрия Горбенко.

«Агентская группа Горбенко обратилась к шотландцу через его брата и агента Кенни с вопросом: «Готов ли Дэвид в теории возглавить «Спартак» летом?» Тренер ожидаемо ответил, что не хочет ехать в Россию, потому что из-за СВО на Украине ситуация там нестабильная», – пишет Карпов.

Отмечается, что московский клуб не вел переговоров с тренером, его кандидатуру не согласовывали со спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом. Агенты связались с Мойесом по своей инициативе.

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Во придурки. Какой ещё Мойес? Совсем спятили?
+48
-2
+46
Ответ hotfrog
Так прям и сказал. SVO
в Шереметьево не хочет лететь
+43
-1
+42
Так прям и сказал. SVO
+29
-4
+25
Есть еще старик Ходжсон и Биг Сэм.
+20
0
+20
Ответ mad butcher
А это не самая плохая мысль. Жозе может и поехать. Он крутой чувак.
Конечно, Моур поедет в страну, где клубы не играют в еврокубках, он уже на чемоданах так и ждёт возможности
+14
-2
+12
Мойес не дурак, сейчас отдохнет чуток. Придёт в ВХ Аморим или ещё какой прогрессивный тренер, в марте следующего сезона клуб будет в зоне вылета, Мойеса позовут спасать, и он спасёт, вот и герой. Проверенная схема 👌
+9
0
+9
Мостовой активно гуглит где Мойес играл
+7
0
+7
Ответ Антон Фалафель
Есть еще старик Ходжсон и Биг Сэм.
Биг Сэм, кстати, вполне может согласиться
+7
0
+7
Возьмите лучше Харри Реднаппа, он же Павлюченко тренировал!
+4
0
+4
### вы ещё с Моуриньо свяжитесь
+6
-2
+4
Ответ Spartak ist besser
Во придурки. Какой ещё Мойес? Совсем спятили?
Да лучше он чем черчесов
+6
-2
+4
Ответ Spaten
Мостовой активно гуглит где Мойес играл
Да Мойес нормально там по Британскому острову поездил. С полтыщи матчей в проф. карьере с 17 до 35 лет за английские и шотландские клубы. С чеканкой наверняка всё очень даже неплохо.
+3
0
+3
Возьмите Юрана и не перьтесь
+5
-2
+3
Мойзес - это условный Рахимов или Талалаев)
+3
0
+3
А, то есть только из-за конфликта. Так бы с радостью в РПЛ поехал, ага)
+2
0
+2
Ответ damondiamond
### вы ещё с Моуриньо свяжитесь
А это не самая плохая мысль.
Жозе может и поехать. Он крутой чувак.
+8
-6
+2
Ответ damondiamond
Конечно, Моур поедет в страну, где клубы не играют в еврокубках, он уже на чемоданах так и ждёт возможности
Если бы все понимали, что в голове у Маура, он бы до сих пор тренировал только топов. А не ввязывался в не понятную историю с Ромой, где ему не могли купить нужных игроков.

Понятно, что это все шутка. Улыбнись. Никто к нам не поедет. Может и правильно.
+2
-1
+1
Ответ Антон Фалафель
Есть еще старик Ходжсон и Биг Сэм.
Уорнока давайте
+1
0
+1
Ответ hotfrog
Так прям и сказал. SVO
Spetsialnaya Voennaya Operatsiya
+1
0
+1
Ответ адекватное мнение
британец-тренер в России? это же надо такие утки придумывать
Там британец спортдир был
+1
0
+1
После Фергюсона не потянул, а после Абаскаля и подавно не потянет. Если предшественник установил высокую планку, последователям всегда очень трудно.
+1
0
+1
британец-тренер в России?
это же надо такие утки придумывать
+1
0
+1
Мойес старый лузер. Это счастье, что на старости лет у него есть хотя бы Лига конференций. Но это и всё.
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Есть еще старик Ходжсон и Биг Сэм.
тогда уж лучше Мостовой
0
0
0
спасибо владимиру владимировичу что моейс не в Спартаке!
+2
-2
0
Ответ Breadslicer88
спасибо владимиру владимировичу что моейс не в Спартаке!
А за то, то Спартак не в Лиге Европы тоже спасибо?Или это другое и не всё так однозначно?
0
0
0
Ответ Доктор Верховцев
Молчи, опоссум!
В Зенит. Что-то Богданыч поднаелся.
Надо вам свежей крови.
Барсик - то что надо. Или Черчесов.
Дай Бог. От всей души.
0
0
0
Ответ damondiamond
Конечно, Моур поедет в страну, где клубы не играют в еврокубках, он уже на чемоданах так и ждёт возможности
На ближнем востоке нет еврокубков.
0
0
0
Есть спортивный директор Амарал,который отвечает за эти действия,нет же,лезут какие-то горбенки,да еще и группой.
0
0
0
У нас есть уже один Мозес. Не знаем куда сплавить. Ещё один не нужен. )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий