Томаш Амарал: «Горжусь участием в трансферах Дарвина и Энцо. Продать задорого и купить будущую суперзвезду за меньшие деньги – часть работы, в «Спартаке» будем пытаться делать так же»

Теги Спартак Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Энцо Фернандес Томаш Амарал Футбол

Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о главных достижениях в «Бенфике».

«В «Бенфике» была четкая система, выстроенная много лет назад, которая помогла клубу достичь такого уровня еще до меня. Я был ее частью пять лет.

Мы покупали много игроков, таких как Дарвин Нуньес и Энцо Фернандес. Все их знают, они топовые игроки, которые многое дали «Бенфике». Я горжусь, что принимал участие в их трансферах.

Энцо был в клубе только полгода, потому что очень быстро вырос. Он стал чемпионом мира, был одним из ключевых игроков. В итоге его купили за большие деньги.

Это часть работы: продать задорого и купить игрока, будущую суперзвезду, за меньшие деньги. В «Спартаке» будем пытаться делать то же самое», – сказал Томаш Амарал.

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18 комментариев
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Через год:
"Господин Амарал, бонджорно! Сделали всё , как и просили. Всех, кого купили задорого- продали задёшево, некоторых вообще бесплатно отпустили!"- "###! Что?!? Где этот чёртов переводчик!!!???"
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Людям не угодишь. Сколько кричали, что Федуну пора уже довериться профессионалам. Федуна уже нет, но профессионал приехал, в нынешних реалиях так вообще, пожалуй, максимально возможный. Пусть работает, с его задачами это труд не на один сезон, не стоит многого ожидать ни сейчас ни летом.
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Ответ Михаил Опякин
Дак в Спартаке нет системы
Будет
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В Бенфике система, которая позволяет продавать на поток. А в Спартаке что? Будет продавать Максименко и Николсона за 5 млн?
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Не строй планы, ты не надолго...
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Удачи.. и терпения
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Фернандеса и Нуньеса Бенфика покупала за 30+млн, то есть это изначально были игроки, которых в Россию и раньше можно было привести только переплатив в N раз, а сейчас это просто невообразимо.
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Очень профессиональное интервью. Томаш всё объяснил грамотно и доходчиво. Удачи ему, Спартаку и нам!
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1.Пока в Спартаке все наоборот:берут задорого-отдают:чуть не в придачу дают,чтоб взяли.2. Бизнес(раньше спекуль) хороший,да где таланты на Руси найдешь,все с понтами. 3.А если импорт молодняка -вдруг санкциями обложат? 😀
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Скажите ему, что это ему не Португалия, здесь так же не будет.
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Задача Спартака - выигрыш титулов, а не "купил задёшево - продал дорого".
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лучше больше побед, чем купи продай!
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он понимает куда попал?
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Ответ as45
Задача Спартака - выигрыш титулов, а не "купил задёшево - продал дорого".
Игрока который себя не проявит ни как,никто не купит,а если проявит себя,значит это польза клубу, значит он сильно играл и возможно внесёт вклад возможные титулы,и после этого заработок на продаже игрока.Все взаимосвязано.
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