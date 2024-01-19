Томаш Амарал: «Горжусь участием в трансферах Дарвина и Энцо. Продать задорого и купить будущую суперзвезду за меньшие деньги – часть работы, в «Спартаке» будем пытаться делать так же»

Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о главных достижениях в «Бенфике».

«В «Бенфике» была четкая система, выстроенная много лет назад, которая помогла клубу достичь такого уровня еще до меня. Я был ее частью пять лет.

Мы покупали много игроков, таких как и . Все их знают, они топовые игроки, которые многое дали «Бенфике». Я горжусь, что принимал участие в их трансферах.

Энцо был в клубе только полгода, потому что очень быстро вырос. Он стал чемпионом мира, был одним из ключевых игроков. В итоге его купили за большие деньги.

Это часть работы: продать задорого и купить игрока, будущую суперзвезду, за меньшие деньги. В « » будем пытаться делать то же самое», – сказал .