Почеттино о календаре «Челси»: «Во вторник игра с «Арсеналом» – мы должны быть готовы. У нас недостаточно времени, чтобы восстановиться, как и у «Сити»

Маурисио Почеттино пожаловался на плотный календарь «Челси».

В субботу «синие» уступили «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (0:1). Следующий матч «Челси» проведет во вторник – против «Арсенала» в рамках .

«Во вторник нам предстоит игра против очень хорошей команды – « ». Мы должны быть готовы. Как и у « », у нас недостаточно времени, чтобы восстановиться и хорошо чувствовать себя во вторник. Я доволен нашим прогрессом», – сказал главный тренер « ».