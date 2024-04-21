Почеттино о календаре «Челси»: «Во вторник игра с «Арсеналом» – мы должны быть готовы. У нас недостаточно времени, чтобы восстановиться, как и у «Сити»
Маурисио Почеттино пожаловался на плотный календарь «Челси».
В субботу «синие» уступили «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (0:1). Следующий матч «Челси» проведет во вторник – против «Арсенала» в рамках АПЛ.
«Во вторник нам предстоит игра против очень хорошей команды – «Арсенала». Мы должны быть готовы. Как и у «Ман Сити», у нас недостаточно времени, чтобы восстановиться и хорошо чувствовать себя во вторник. Я доволен нашим прогрессом», – сказал главный тренер «Челси».