Почеттино о календаре «Челси»: «Во вторник игра с «Арсеналом» – мы должны быть готовы. У нас недостаточно времени, чтобы восстановиться, как и у «Сити»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Маурисио Почеттино календарь Футбол

Маурисио Почеттино пожаловался на плотный календарь «Челси».

В субботу «синие» уступили «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (0:1). Следующий матч «Челси» проведет во вторник – против «Арсенала» в рамках АПЛ.

«Во вторник нам предстоит игра против очень хорошей команды – «Арсенала». Мы должны быть готовы. Как и у «Ман Сити», у нас недостаточно времени, чтобы восстановиться и хорошо чувствовать себя во вторник. Я доволен нашим прогрессом», – сказал главный тренер «Челси».

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3 комментария
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Арсенал в этот же день играл на выезде)
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+3
у Челси футболисты в раздевалке не помещаются, точно не повод жаловаться на плотный календарь
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Арсенал в этот же день играл на выезде)
Этого никто не отрицал
+1
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