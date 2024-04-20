Ширер о промахах Джексона в матче с «Сити»: «У него были абсолютно верные моменты, три прекрасных шанса. Почеттино считает «Челси» 4-м по ожидаемым голам – вот об этом он и говорит»

Алан Ширер раскритиковал Николаса Джексона после игры с «Манчестер Сити» (0:1).

«У Джексона неудачный день на работе. Почеттино считает, что « » должен быть примерно на четвертом месте по ожидаемым голам, и вот именно об этом он и говорит.

Джексон ни на секунду не производил впечатление человека, которому комфортно. У него были абсолютно верные голевые моменты, действительно верные. У него было три прекрасных шанса забить», – сказал бывший форвард сборной Англии.