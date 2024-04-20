Ширер о промахах Джексона в матче с «Сити»: «У него были абсолютно верные моменты, три прекрасных шанса. Почеттино считает «Челси» 4-м по ожидаемым голам – вот об этом он и говорит»
Алан Ширер раскритиковал Николаса Джексона после игры с «Манчестер Сити» (0:1).
«У Джексона неудачный день на работе. Почеттино считает, что «Челси» должен быть примерно на четвертом месте по ожидаемым голам, и вот именно об этом он и говорит.
Джексон ни на секунду не производил впечатление человека, которому комфортно. У него были абсолютно верные голевые моменты, действительно верные. У него было три прекрасных шанса забить», – сказал бывший форвард сборной Англии.
Он полное дно. Хуже мораты в его "лучшие" сезоны деревянности.
Джексон запорол просто все, абсолютно.
Его вообще нельзя допускать на игры такого клуба, как Челси.
А это чудо ещк пытается лодку рассшатывать своими действиями.
Нкунку этого бегунка до конца карьеры посадит.
Коннор должен в опорной зоне играть и выгрызать мячи.
Палмера ЦАП
А в нападении мудрика или стерлинга.
Почетино играл ведь такой схемой расстановкой(( сглупил сегодня
просто за синебусом должок, с недавней игры - МЮ потерял 3 очка из-за судейки.
кстати, обрати внимание: люди, которые радовались судейству в игре Челси-МЮ, и люди, которые ноют о судействе сейчас - это одни и те же люди.