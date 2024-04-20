Ширер о промахах Джексона в матче с «Сити»: «У него были абсолютно верные моменты, три прекрасных шанса. Почеттино считает «Челси» 4-м по ожидаемым голам – вот об этом он и говорит»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Алан Ширер Маурисио Почеттино Николас Джексон Футбол

Алан Ширер раскритиковал Николаса Джексона после игры с «Манчестер Сити» (0:1).

«У Джексона неудачный день на работе. Почеттино считает, что «Челси» должен быть примерно на четвертом месте по ожидаемым голам, и вот именно об этом он и говорит.

Джексон ни на секунду не производил впечатление человека, которому комфортно. У него были абсолютно верные голевые моменты, действительно верные. У него было три прекрасных шанса забить», – сказал бывший форвард сборной Англии.

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26 комментариев
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Теперь понимаю, почему Джексон так хотел пробить пенальти с Эвертоном.
Он полное дно. Хуже мораты в его "лучшие" сезоны деревянности.
Джексон запорол просто все, абсолютно.
Его вообще нельзя допускать на игры такого клуба, как Челси.
А это чудо ещк пытается лодку рассшатывать своими действиями.
Нкунку этого бегунка до конца карьеры посадит.
+33
-3
+30
даже Ширер, в свои 50 лет, сегодня положил бы парочку Ортеге
+26
-1
+25
Трудно не согласиться. Смешно смотреть на игроков, который бегают-носятся на голой физухе, открываются в свободные зоны и влетают в штрафную... А потом врубают режим дворового уровня, и не могут элементарно пробить по воротам.
+7
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+7
Ответ Любезный Коссутий
даже Ширер, в свои 50 лет, сегодня положил бы парочку Ортеге
Джексон по физухе тоже на лет 50 выглядит, обыграл вратаря а сил ударить по воротам уже нет, как и передачу потом отдать под удар 🤦
+8
-1
+7
Ответ Олег Лисицын
Теперь понимаю, почему Джексон так хотел пробить пенальти с Эвертоном. Он полное дно. Хуже мораты в его "лучшие" сезоны деревянности. Джексон запорол просто все, абсолютно. Его вообще нельзя допускать на игры такого клуба, как Челси. А это чудо ещк пытается лодку рассшатывать своими действиями. Нкунку этого бегунка до конца карьеры посадит.
Нкунку бы самому встать из лазарета, иначе карьера выйдет короткая
+6
0
+6
Ответ DolJun
у оливера было сегодня три шанса спасти сити - вторая жк грилишу + пенальти, и еще пенальти на джексоне. воспользовался всеми тремя. не дать провести последнюю атаку синих - как вишенка на торте.
У Джексона тоже были три прекрасные возможности спасти Челси без закулисной возни, и ни одной он не воспользовался ))
+4
0
+4
Ответ tzasasa
Трудно не согласиться. Смешно смотреть на игроков, который бегают-носятся на голой физухе, открываются в свободные зоны и влетают в штрафную... А потом врубают режим дворового уровня, и не могут элементарно пробить по воротам.
Вообще весь современный футбол улетел куда то в физушное бей-беги, игру безо всякого ума и тактики.
+3
0
+3
Я бы джексона левым вингером сделал.

Коннор должен в опорной зоне играть и выгрызать мячи.

Палмера ЦАП

А в нападении мудрика или стерлинга.

Почетино играл ведь такой схемой расстановкой(( сглупил сегодня
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+1
Ответ Олег Лисицын
Теперь понимаю, почему Джексон так хотел пробить пенальти с Эвертоном. Он полное дно. Хуже мораты в его "лучшие" сезоны деревянности. Джексон запорол просто все, абсолютно. Его вообще нельзя допускать на игры такого клуба, как Челси. А это чудо ещк пытается лодку рассшатывать своими действиями. Нкунку этого бегунка до конца карьеры посадит.
Слишком многое хейта из-за одной-двух игр.
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Ответ Ян Петров
Это брат Нуньеса
Дарвин в подыгрыше и как распасовщик хорош, да и техникой со скоростью не обделен, Джексон же дерево полнейшее
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
я хотел Челси в финале, не потому что твою ситю кто-то боится - много чести.

просто за синебусом должок, с недавней игры - МЮ потерял 3 очка из-за судейки.

кстати, обрати внимание: люди, которые радовались судейству в игре Челси-МЮ, и люди, которые ноют о судействе сейчас - это одни и те же люди.
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Ответ Dand
Я бы джексона левым вингером сделал. Коннор должен в опорной зоне играть и выгрызать мячи. Палмера ЦАП А в нападении мудрика или стерлинга. Почетино играл ведь такой схемой расстановкой(( сглупил сегодня
Вышли Джексон-Палмер-Мадуэке. И кто ж слева был?))
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Ответ KeriLLo
Джексон изначально и был левым инсайдом.
Серьезно?
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Ответ Dand
Я бы джексона левым вингером сделал. Коннор должен в опорной зоне играть и выгрызать мячи. Палмера ЦАП А в нападении мудрика или стерлинга. Почетино играл ведь такой схемой расстановкой(( сглупил сегодня
Интересно звучит!
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Ответ Dand
Я бы джексона левым вингером сделал. Коннор должен в опорной зоне играть и выгрызать мячи. Палмера ЦАП А в нападении мудрика или стерлинга. Почетино играл ведь такой схемой расстановкой(( сглупил сегодня
Джексон изначально и был левым инсайдом.
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Ответ Yobo
Джексон по физухе тоже на лет 50 выглядит, обыграл вратаря а сил ударить по воротам уже нет, как и передачу потом отдать под удар 🤦
Дело не в силах. У Джексона не развита левая нога совсем, просто беда.
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ЭХ. Колян, Колян...
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То что в составе Челси играет Джексон и всякий мусор виноват только Челси, наставление как хуже всего потратить 1 ярд и обделаться это про Челси.
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Не восторге от Поча но реально завершения нет в атаке зато виноват тренер
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Яп.
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И не поспоришь
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Это брат Нуньеса
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