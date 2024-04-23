Юрген Клопп: «Если выиграем АПЛ, я буду в восторге – пока шанс есть. С попаданием в ЛЧ все хорошо, но не решено на 100%»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп рассказал о целях «Ливерпуля» на остаток сезона в АПЛ.

«Было очень важно попасть в Лигу чемпионов. Было ясно, что нужно стремиться к этому. В этом плане все выглядит хорошо, но еще не все решено на 100%. 

Мы находимся там, где находимся, и хотим побеждать во всех матчах. Нужно справляться со всеми небольшими неудачами. Я бы не сказал, что все было так просто, но еще две недели назад все было лучше, чем можно было ожидать.

Все дело в том, как вернуть правильные ощущения. И я действительно доволен реакцией. Давайте сделаем все возможное. Если мы выиграем лигу, я буду в восторге. И пока есть шанс, мы будем стремиться к этому изо всех сил», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 балла в 33 играх и уступая «Арсеналу» (74) по дополнительным показателям. У идущего третьим «Манчестер Сити» 73 очка и матч в запасе. 

В прошлом сезоне команда впервые за 7 лет не квалифицировалась в Лигу чемпионов. 

Ранее команда под руководством Юргена Клоппа потерпела поражение от «Аталанты» (0:3, 1:0) на стадии четвертьфинала Лиги Европы и завершила выступление в этом турнире. 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ AndrewBegoun
Как тренер он обязан говорить, что шанс есть, но как разумный человек, безусловно, все понимает
"Как разумный человек он понимает, что шанс есть!"
Формулируйте правильно мысль
+32
-1
+31
Если Ливерпуль заберёт АПЛ, то можно будет снимать фильм.. Готовый сценарий..

Тренер берет вчерашнего средняка, сперва добирается до финала ЛЕ, потом регулярно в топ-4, проигранный финал ЛЧ, затем победа в ЛЧ, долгожданное золото АПЛ, борьба с монструозным Сити на тоненького, спад и казалось бы конец истории, но вновь возвращение на Олимп с золотом в сезоне, по ходу которого, в команду не верили даже свои, где несколько раз оступались, но все же смогли взять чемпионство, которое позволит сравняться по титула с принципиальным соперником МЮ..
+29
-7
+22
Ответ dr. cage
Если Ливерпуль заберёт АПЛ, то можно будет снимать фильм.. Готовый сценарий.. Тренер берет вчерашнего средняка, сперва добирается до финала ЛЕ, потом регулярно в топ-4, проигранный финал ЛЧ, затем победа в ЛЧ, долгожданное золото АПЛ, борьба с монструозным Сити на тоненького, спад и казалось бы конец истории, но вновь возвращение на Олимп с золотом в сезоне, по ходу которого, в команду не верили даже свои, где несколько раз оступались, но все же смогли взять чемпионство, которое позволит сравняться по титула с принципиальным соперником МЮ..
В современном мире как раз второе место - это лучший сценарий. Ремейк Теда Лассо - Юрген Клопп.
+7
0
+7
Клопп велик, как и его Ливерпуль, а кто не согласен, вспомните ЛЧ 2019 и 2013🔥🔥🔥 Как они Барсу замочили, до сих пор все ждут угловой
+7
-1
+6
Ответ AndrewBegoun
Ваши ожидания - это ваши проблемы, а сформулировано все предельно понятно… даже для школьника
"... даже для школьника, кем я и являюсь!"
Дописывайте правильно мысль
+7
-2
+5
Ответ dr. cage
Если Ливерпуль заберёт АПЛ, то можно будет снимать фильм.. Готовый сценарий.. Тренер берет вчерашнего средняка, сперва добирается до финала ЛЕ, потом регулярно в топ-4, проигранный финал ЛЧ, затем победа в ЛЧ, долгожданное золото АПЛ, борьба с монструозным Сити на тоненького, спад и казалось бы конец истории, но вновь возвращение на Олимп с золотом в сезоне, по ходу которого, в команду не верили даже свои, где несколько раз оступались, но все же смогли взять чемпионство, которое позволит сравняться по титула с принципиальным соперником МЮ..
Согласен , но про титул , там если выиграем то выйдем вперед , ведь 19/20 мы сравнялись с ними
+4
0
+4
Как тренер он обязан говорить, что шанс есть, но как разумный человек, безусловно, все понимает
+10
-8
+2
Теперь все силы надо бросить на АПЛ.
Надо Клоппу завершить на мажорной ноте в Ливерпуле.
+1
0
+1
К сожалению уже часто видели такую картину что сити в концовке просто не отдаёт чемп. Всё уже решено
+1
-1
0
шансы мизерные, надо это признать.
+1
-1
0
Какой же Клопп не дающий 100% гарантию на попадание в ЛЧ
0
0
0
Интересно, если Сити сыграет свой матч вничью, у трех команд будет по 74 очка.
Далее эти 3 команды могут выиграть все свои матчи, набивая при этом как можно большую разницу голов, что и решит борьбу за титул.
0
0
0
Всё-таки Клоппу надо как-то уходить на мажорной ноте.. Он же понимает, что дальше - История.. Если хочешь показывать своим внукам записи, как Энфилд после "Ю невер вок элон" заряжает чанты в твою честь и память - надо собрать волю в кулак и напрячься, как в последний раз в жизни.. Я про АПЛовское чемпионство...
0
0
0
Ответ Sergey Kuznetsov
"Как разумный человек он понимает, что шанс есть!" Формулируйте правильно мысль
Ваши ожидания - это ваши проблемы, а сформулировано все предельно понятно… даже для школьника
0
0
0
Ответ qvykwxkh28
Согласен , но про титул , там если выиграем то выйдем вперед , ведь 19/20 мы сравнялись с ними
Не сравнялись. У Ливерпуля 19, у МанЮнайтед 20
0
0
0
Ответ dr. cage
Если Ливерпуль заберёт АПЛ, то можно будет снимать фильм.. Готовый сценарий.. Тренер берет вчерашнего средняка, сперва добирается до финала ЛЕ, потом регулярно в топ-4, проигранный финал ЛЧ, затем победа в ЛЧ, долгожданное золото АПЛ, борьба с монструозным Сити на тоненького, спад и казалось бы конец истории, но вновь возвращение на Олимп с золотом в сезоне, по ходу которого, в команду не верили даже свои, где несколько раз оступались, но все же смогли взять чемпионство, которое позволит сравняться по титула с принципиальным соперником МЮ..
Да, согласен! Можно снимать фильм про 2 титула АПЛ за 33 года.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий