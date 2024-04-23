Юрген Клопп: «Если выиграем АПЛ, я буду в восторге – пока шанс есть. С попаданием в ЛЧ все хорошо, но не решено на 100%»
Юрген Клопп рассказал о целях «Ливерпуля» на остаток сезона в АПЛ.
«Было очень важно попасть в Лигу чемпионов. Было ясно, что нужно стремиться к этому. В этом плане все выглядит хорошо, но еще не все решено на 100%.
Мы находимся там, где находимся, и хотим побеждать во всех матчах. Нужно справляться со всеми небольшими неудачами. Я бы не сказал, что все было так просто, но еще две недели назад все было лучше, чем можно было ожидать.
Все дело в том, как вернуть правильные ощущения. И я действительно доволен реакцией. Давайте сделаем все возможное. Если мы выиграем лигу, я буду в восторге. И пока есть шанс, мы будем стремиться к этому изо всех сил», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 балла в 33 играх и уступая «Арсеналу» (74) по дополнительным показателям. У идущего третьим «Манчестер Сити» 73 очка и матч в запасе.
В прошлом сезоне команда впервые за 7 лет не квалифицировалась в Лигу чемпионов.
Ранее команда под руководством Юргена Клоппа потерпела поражение от «Аталанты» (0:3, 1:0) на стадии четвертьфинала Лиги Европы и завершила выступление в этом турнире.
Формулируйте правильно мысль
Тренер берет вчерашнего средняка, сперва добирается до финала ЛЕ, потом регулярно в топ-4, проигранный финал ЛЧ, затем победа в ЛЧ, долгожданное золото АПЛ, борьба с монструозным Сити на тоненького, спад и казалось бы конец истории, но вновь возвращение на Олимп с золотом в сезоне, по ходу которого, в команду не верили даже свои, где несколько раз оступались, но все же смогли взять чемпионство, которое позволит сравняться по титула с принципиальным соперником МЮ..
Дописывайте правильно мысль
Надо Клоппу завершить на мажорной ноте в Ливерпуле.
Далее эти 3 команды могут выиграть все свои матчи, набивая при этом как можно большую разницу голов, что и решит борьбу за титул.