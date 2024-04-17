Клопп о том, чтобы вдохновиться камбэком с «Барсой» в 2019-м: «Тогда никто не понимал, как «Ливерпуль» проиграл 0:3. С «Аталантой» мы сыграли не так здорово»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Юрген Клопп видит мало общего у «Аталанты»-2024 и «Барселоны»-2019.

«Ливерпуль» потерпел поражения со счетом 0:3 как на прошлой неделе в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, так и пять лет назад в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В конечном счете мерсисайдцам удалось пройти в финал ЛЧ благодаря победе со счетом 4:0.

– Может ли «Ливерпуль» черпать вдохновение в знаменитом камбэке с «Барселоной» в 2019-м?

– А что общего? Результат – определенно. А вот выступления не очень похожие. В прошлый раз мы провели прекрасный матч в Барселоне, и никто не понимал, как мы уступили 0:3.

Думаю, мы и «Аталанте» не должны были с таким счетом проигрывать, но все же в этот раз мы сыграли не так здорово. К тому же на минувшей неделе мы проиграли дома, а тогда – на выезде, разница огромная.

Дело не в сравнениях или чем-то еще. Мы здесь, мы постараемся завтра победить, вот и все. Посмотрим, возможно ли это. У нас было много хороших моментов на прошлой неделе, нам не везло, но итоговая победа соперника совершенно заслуженная. Он провел очень хорошую игру, мы – не то чтобы.

Так что давайте начнем с намного более высокого уровня игры, попробуем победить – а затем посмотрим, сколько осталось времени, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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31 комментарий
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Ответ Михо
Если бы Дембеле забил 99% момент в концовке, было бы непонятно как проиграли 4-0. Тогда казалось ничего страшного, все решено😃 я болел за Ливерпуль в этой паре и мне более непонятна, но приятна их победа дома, а ТОТ УГЛОВОЙ это в истории футбола навсегда
В том матче и у Ливерпуля были отличные моменты
+36
0
+36
Если бы Дембеле забил 99% момент в концовке, было бы непонятно как проиграли 4-0. Тогда казалось ничего страшного, все решено😃 я болел за Ливерпуль в этой паре и мне более непонятна, но приятна их победа дома, а ТОТ УГЛОВОЙ это в истории футбола навсегда
+31
-10
+21
Never give up
+18
-5
+13
Настоящий болельщик будет поддерживать свою любимую команду до конца, он не будет критиковать команду сразу после первых неудач.
+10
-2
+8
Ответ Инсаф Галиуллинн
Настоящий болельщик будет поддерживать свою любимую команду до конца, он не будет критиковать команду сразу после первых неудач.
Да вот смотря последние матчи и не понимаешь, как они не рвут задницу ради Клоппа. Ван Дейк вообще сам на себя не похож, просто детские ляпы. Но при всем этом, верю что завтра будет кэмбек, потому что это Клопп, это ливерпуль и по другому быть не может
+9
-1
+8
Судя по заявке на матч,все таки Юрген решил попробовать закамбечить.Главное чтоб это не отразилось на игру в АПЛ,хотя сейчас уже не тот момент чтоб отдавать приоритет какому то турниру.Отбыть номер в Италии,чтоб силы поберечь на чемп,в итоге Сити или Арсенал не допустят осечек и аля улю...Хз что в данной ситуации лучше,может все таки попробовать упереться и там и там,а вдруг?Вроде народ подлечился и чем черт не шутит и получится зацепить все таки что то.
+8
-1
+7
Ответ Михо
Если бы Дембеле забил 99% момент в концовке, было бы непонятно как проиграли 4-0. Тогда казалось ничего страшного, все решено😃 я болел за Ливерпуль в этой паре и мне более непонятна, но приятна их победа дома, а ТОТ УГЛОВОЙ это в истории футбола навсегда
Как говорится , если бы у бабушки были яйца, ещё до момента Дембеле там у Салаха удар в штангу был
+5
0
+5
Ответ subfear
Комментарий скрыт
вот что выясняется - если барса выигрывает то она возит мордой об пол, а когда барсу унижают (опять) - то она просто не играет)))
Кстати не расскажешь почему клубный канал на ютубе так и не разместил у себя видео обзор того матча ?))))
+4
0
+4
Ответ subfear
Комментарий скрыт
ну и напоследок грех не освежить память фаната барсы теми волнующими моментами, вот смотри:

И угловой,второй к ряду.Оставляет мяч этот... Нет,вот так вот! ОРИГИ! ОРИГИ!ОРИГИ!ОРИГИ!ОРИГИ!ЭТО ЦИРК! ЭТО ЦИРК!КАК ТАК ИГРАЕТ ЛУЧШАЯ КОМАНДА В МИРЕ?!Или одна из лучших. ЭТО НЕВЕРОЯТНО!ОНИ ПРОСПАЛИ УГЛОВОЙ!ОНИ ПРОСПАЛИ УГЛОВОЙ!ЧЕТЫРЕ НОЛЬ!ЧЕТЫРЕ НОЛЬ! ТЕР ШТЕГЕН УБЕЖАЛ!Вот смотри...КУДА ВЫ СМОТРИТЕ?! (С)
+3
0
+3
Ответ subfear
Комментарий скрыт
Ну и бред.
+3
0
+3
Ответ subfear
Комментарий скрыт
вот что по мнению фанатов барсы называется возить мордой об пол в 1 матче:
владение: 48/52
Удары: 10/12
В створ: 5/4
угловые: 3/5
офсайды: 2/1

мдаааа)
+3
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+3
Ответ Владимир Долгополов
Судя по заявке на матч,все таки Юрген решил попробовать закамбечить.Главное чтоб это не отразилось на игру в АПЛ,хотя сейчас уже не тот момент чтоб отдавать приоритет какому то турниру.Отбыть номер в Италии,чтоб силы поберечь на чемп,в итоге Сити или Арсенал не допустят осечек и аля улю...Хз что в данной ситуации лучше,может все таки попробовать упереться и там и там,а вдруг?Вроде народ подлечился и чем черт не шутит и получится зацепить все таки что то.
Чемпионат уже просран, к сожалению, особенно после сегодняшнего выступления конкурентов в лч
+3
-1
+2
Ответ Михо
Если бы Дембеле забил 99% момент в концовке, было бы непонятно как проиграли 4-0. Тогда казалось ничего страшного, все решено😃 я болел за Ливерпуль в этой паре и мне более непонятна, но приятна их победа дома, а ТОТ УГЛОВОЙ это в истории футбола навсегда
По игре Ливерпуль был лучше

1 Не дали 100% пенальти в начале матча, когда Пике свалил Мане в штрафной

2 Не дали кк Ракитичи, когда чуть не убил игрока Ливерпуля в подкате прямой ногой шипами вперед

3 Тот великолепный штрафной Месси, один из самый красивых голов со штрафного был абсолютно левым штрафным, потому что Фаб его не блокировал, а просто стоял на одном месте, более того там Месси заслуживал жк за удар в лицо Фаба рукой;

А на твой "если бы" Дембеле забил всегда найдется "если бы" Салаха не попал бы в штангу по пустым воротам

Ливерпуль был и острее и интереснее в том матче и полностью переиграл Барсу на Камп Ноу по игре!
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Ответ Topwintop
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Все понимают это, глядя на то какую игру он строит и сколько в итоге 🏆 он взял. Включая долгожданное чемпионство
+2
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Учитывая то,что и Сити и Арсенал вылетели из ЛЧ,Апл взять будет еще сложнее.Нужно кровь из носу завтра(уже сегодня),выйти и показать свой максимум,гляди и фортуна улыбнется.
+2
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+2
Ответ Topwintop
Учитывая сколько он время в Ливерпуле то мало он выиграл
Что уж про тренеров других команд говорить, кроме Сити и Реала))))
+1
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+1
Ответ Михо
Если бы Дембеле забил 99% момент в концовке, было бы непонятно как проиграли 4-0. Тогда казалось ничего страшного, все решено😃 я болел за Ливерпуль в этой паре и мне более непонятна, но приятна их победа дома, а ТОТ УГЛОВОЙ это в истории футбола навсегда
Если бы Дембеле дал пробить Пике, который находился в заведомо лучшей позиции
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Верим в команду, несмотря ни на что! Вперёд, Ливерпуль!
+1
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да, помню тогда даже материал на спортсе написал, что Ливерпуль пройдёт дальше - многие в комментах писали обо мне...

но, по итогу, все футбольные люди чувствовали, что Ливерпуль пройдёт дальше! и этот ответный матч мы уже не забудем никогда!
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Тот Ливерпуль был лучшей версией при Клоппе
Увы только 97 очков не хватило на чемпионство из-за более сильного соперника Сити
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Ответ Mu5ta
Да вот смотря последние матчи и не понимаешь, как они не рвут задницу ради Клоппа. Ван Дейк вообще сам на себя не похож, просто детские ляпы. Но при всем этом, верю что завтра будет кэмбек, потому что это Клопп, это ливерпуль и по другому быть не может
просто тильтуют из-за этого
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Ответ Bogdan
Чемпионат уже просран, к сожалению, особенно после сегодняшнего выступления конкурентов в лч
Да, на чемп шансов очень мало.
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Ответ Mu5ta
А вспомни когда это останавливало команду Клоппа
Только 1 раз Пеп умудрился обыграть его в сезоне 18/19
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Но в АПЛ то борьба ещё не окончена, не забывай это
А вспомни когда это останавливало команду Клоппа
0
0
0
Ответ Mu5ta
Да вот смотря последние матчи и не понимаешь, как они не рвут задницу ради Клоппа. Ван Дейк вообще сам на себя не похож, просто детские ляпы. Но при всем этом, верю что завтра будет кэмбек, потому что это Клопп, это ливерпуль и по другому быть не может
Но в АПЛ то борьба ещё не окончена, не забывай это
0
0
0
удачи!
+1
-1
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