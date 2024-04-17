Клопп о том, чтобы вдохновиться камбэком с «Барсой» в 2019-м: «Тогда никто не понимал, как «Ливерпуль» проиграл 0:3. С «Аталантой» мы сыграли не так здорово»
Юрген Клопп видит мало общего у «Аталанты»-2024 и «Барселоны»-2019.
«Ливерпуль» потерпел поражения со счетом 0:3 как на прошлой неделе в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, так и пять лет назад в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В конечном счете мерсисайдцам удалось пройти в финал ЛЧ благодаря победе со счетом 4:0.
– Может ли «Ливерпуль» черпать вдохновение в знаменитом камбэке с «Барселоной» в 2019-м?
– А что общего? Результат – определенно. А вот выступления не очень похожие. В прошлый раз мы провели прекрасный матч в Барселоне, и никто не понимал, как мы уступили 0:3.
Думаю, мы и «Аталанте» не должны были с таким счетом проигрывать, но все же в этот раз мы сыграли не так здорово. К тому же на минувшей неделе мы проиграли дома, а тогда – на выезде, разница огромная.
Дело не в сравнениях или чем-то еще. Мы здесь, мы постараемся завтра победить, вот и все. Посмотрим, возможно ли это. У нас было много хороших моментов на прошлой неделе, нам не везло, но итоговая победа соперника совершенно заслуженная. Он провел очень хорошую игру, мы – не то чтобы.
Так что давайте начнем с намного более высокого уровня игры, попробуем победить – а затем посмотрим, сколько осталось времени, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Кстати не расскажешь почему клубный канал на ютубе так и не разместил у себя видео обзор того матча ?))))
И угловой,второй к ряду.Оставляет мяч этот... Нет,вот так вот! ОРИГИ! ОРИГИ!ОРИГИ!ОРИГИ!ОРИГИ!ЭТО ЦИРК! ЭТО ЦИРК!КАК ТАК ИГРАЕТ ЛУЧШАЯ КОМАНДА В МИРЕ?!Или одна из лучших. ЭТО НЕВЕРОЯТНО!ОНИ ПРОСПАЛИ УГЛОВОЙ!ОНИ ПРОСПАЛИ УГЛОВОЙ!ЧЕТЫРЕ НОЛЬ!ЧЕТЫРЕ НОЛЬ! ТЕР ШТЕГЕН УБЕЖАЛ!Вот смотри...КУДА ВЫ СМОТРИТЕ?! (С)
владение: 48/52
Удары: 10/12
В створ: 5/4
угловые: 3/5
офсайды: 2/1
мдаааа)
1 Не дали 100% пенальти в начале матча, когда Пике свалил Мане в штрафной
2 Не дали кк Ракитичи, когда чуть не убил игрока Ливерпуля в подкате прямой ногой шипами вперед
3 Тот великолепный штрафной Месси, один из самый красивых голов со штрафного был абсолютно левым штрафным, потому что Фаб его не блокировал, а просто стоял на одном месте, более того там Месси заслуживал жк за удар в лицо Фаба рукой;
А на твой "если бы" Дембеле забил всегда найдется "если бы" Салаха не попал бы в штангу по пустым воротам
Ливерпуль был и острее и интереснее в том матче и полностью переиграл Барсу на Камп Ноу по игре!
но, по итогу, все футбольные люди чувствовали, что Ливерпуль пройдёт дальше! и этот ответный матч мы уже не забудем никогда!
Увы только 97 очков не хватило на чемпионство из-за более сильного соперника Сити