Клопп о том, чтобы вдохновиться камбэком с «Барсой» в 2019-м: «Тогда никто не понимал, как «Ливерпуль» проиграл 0:3. С «Аталантой» мы сыграли не так здорово»

Юрген Клопп видит мало общего у «Аталанты»-2024 и «Барселоны»-2019.

«Ливерпуль» потерпел поражения со счетом 0:3 как на прошлой неделе в первом четвертьфинальном матче , так и пять лет назад в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В конечном счете мерсисайдцам удалось пройти в финал ЛЧ благодаря победе со счетом 4:0.

– Может ли « » черпать вдохновение в знаменитом камбэке с «Барселоной» в 2019-м?

– А что общего? Результат – определенно. А вот выступления не очень похожие. В прошлый раз мы провели прекрасный матч в Барселоне, и никто не понимал, как мы уступили 0:3.

Думаю, мы и «Аталанте» не должны были с таким счетом проигрывать, но все же в этот раз мы сыграли не так здорово. К тому же на минувшей неделе мы проиграли дома, а тогда – на выезде, разница огромная.

Дело не в сравнениях или чем-то еще. Мы здесь, мы постараемся завтра победить, вот и все. Посмотрим, возможно ли это. У нас было много хороших моментов на прошлой неделе, нам не везло, но итоговая победа соперника совершенно заслуженная. Он провел очень хорошую игру, мы – не то чтобы.

Так что давайте начнем с намного более высокого уровня игры, попробуем победить – а затем посмотрим, сколько осталось времени, – сказал главный тренер «Ливерпуля».