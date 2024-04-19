«Ливерпуль» не проходит дальше 1/4 финала в еврокубках два сезона подряд. В прошлом вылетели в 1/8 ЛЧ от «Реала»
«Ливерпулю» ну удается пройти дальше 1/4 финала в еврокубках 2-й сезон подряд.
Сегодня команда Юргена Клоппа одержала победу над «Аталантой» в Бергамо (1:0), однако уступила итальянцам по сумме двух матчей (1:3) и вылетела из Лиги Европы.
В прошлом сезоне мерсисайдцы не смогли пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, дважды проиграв мадридскому «Реалу» (2:5 дома, 0:1 на выезде).
В 2022-м «Ливерпуль» дошел до финала Лиги чемпионов, но проиграл «Реалу» (0:1).
Да и Астон Вилла на тоненького )