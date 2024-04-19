«Ливерпуль» не проходит дальше 1/4 финала в еврокубках два сезона подряд. В прошлом вылетели в 1/8 ЛЧ от «Реала»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Ливерпулю» ну удается пройти дальше 1/4 финала в еврокубках 2-й сезон подряд.

Сегодня команда Юргена Клоппа одержала победу над «Аталантой» в Бергамо (1:0), однако уступила итальянцам по сумме двух матчей (1:3) и вылетела из Лиги Европы.

В прошлом сезоне мерсисайдцы не смогли пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, дважды проиграв мадридскому «Реалу» (2:5 дома, 0:1 на выезде).

В 2022-м «Ливерпуль» дошел до финала Лиги чемпионов, но проиграл «Реалу» (0:1).

43 комментария
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А вообще знатно вся английская троица топов синхронно за неделю из еврокубков вылетела
+62
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+59
Великий цикл в истории клуба завершён. В следующем сезоне Ливерпуль скорее всего не соперник Арсеналу и Сити. Удачной перестройки красным!
+35
-1
+34
Ответ Ебздрогыч
А вообще знатно вся английская троица топов синхронно за неделю из еврокубков вылетела
Их всех тащит Унаи Эмери с Астон Виллой в ЛК )))
+32
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+32
Ответ Ебздрогыч
А вообще знатно вся английская троица топов синхронно за неделю из еврокубков вылетела
Надо признать, что наш Ливерпуль на фоне клуба из Бергамо смотрелся сегодня скромным андердогом, увы
+16
-4
+12
Вечный квадропуп у нашего Ливерпуля,увы
+16
-5
+11
клубы Апл лучшие в мире пока не встретят Реал
+10
-4
+6
Лучшая лига мира представлена бирмингемцами
+6
-1
+5
не удивлен. Клопп уже очевидно забил на все. так бывает, когда ты знаешь, что черезмесяц-другой ты увольняешься, и тебе становится почти наплевать, но ты продолжаешь через силу дорабатывать контракт
+8
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+5
Гасперини обыграл Клоппа, его версия катеначчо потрясающая. На Ливерпуль было тошно смотреть, все четыре тайма фигня какая-то
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0
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Ответ Любезный Коссутий
не удивлен. Клопп уже очевидно забил на все. так бывает, когда ты знаешь, что черезмесяц-другой ты увольняешься, и тебе становится почти наплевать, но ты продолжаешь через силу дорабатывать контракт
Чемоданное настроение
+3
0
+3
Просто закончился бензин у команды Клоппа, за пару недель столько поражений и потерь очков. Причем на Энфилде.
+5
-3
+2
Ответ Ivan Shine
Великий цикл в истории клуба завершён. В следующем сезоне Ливерпуль скорее всего не соперник Арсеналу и Сити. Удачной перестройки красным!
Арсенал тут каким боком?
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+2
Самая сильная лига сегодня показала свою силу, одна Вилла осталась
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Ответ Вадим Белозёров
Самая сильная лига сегодня показала свою силу, одна Вилла осталась
ну еще бы делать глобальные выводы по одному сезону
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Ответ Ебздрогыч
А вообще знатно вся английская троица топов синхронно за неделю из еврокубков вылетела
Капитал-шоу "Футбольное поле чудес". Первая тройка игроков из АПЛ покидает евроигру
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Ответ Ебздрогыч
А вообще знатно вся английская троица топов синхронно за неделю из еврокубков вылетела
Английские команды так могут отказаться от еврокубков. Еврокубки сильно портят миф о лучшей лиге
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Ответ IMPERATOR SPORTS
Комментарий скрыт
Зачем так?Молодцы парни и дед Гасперини красава.Наоборот желаю им взять ЛЕ,хотя будет сложно.Если Аталанта унылая,то Ливерпуль сегодня каким был,слов не смогу подобрать.Забили в начале матча,это наилучший расклад в данной ситуации и бросили играть совсем.
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Ответ Любезный Коссутий
не удивлен. Клопп уже очевидно забил на все. так бывает, когда ты знаешь, что черезмесяц-другой ты увольняешься, и тебе становится почти наплевать, но ты продолжаешь через силу дорабатывать контракт
Видимо и игроки выдохлись плюс ко всему,ну и Юрген уже не особо что то предпринимает.Сегодня матч был просто ужасным.
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Ответ Любезный Коссутий
не удивлен. Клопп уже очевидно забил на все. так бывает, когда ты знаешь, что черезмесяц-другой ты увольняешься, и тебе становится почти наплевать, но ты продолжаешь через силу дорабатывать контракт
да ну, Клопп профи, но ресурс не бесконечен...молодые спасали, все ждали возвращение основы с лазарета, они вернулись и .... ноль химии....Макдонелл с Кларком лучше видели игру, чем Собо и Джонс..... Клопп просто заложник реального спорта и большого количества игр у футболистов
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Ответ Ебздрогыч
Просто Ливерпуль, Арсенал и Мансити решили сосредоточиться на борьбе за победу в чемпионате. Прямо как наши клубы, пока они в еврокубках играли
Да))) ведь оставшиеся три матча так им помешали.
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Ответ Topwintop
Все понимаю,но Клоппу платят бешенные деньги-почему он просто игнорит все? НадеюсьDFB кикнет его с сборной за все страдания что он принёс Ливерпулю
Чего только стоят страдания от первого за 30 лет чемпионства.
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Ответ H23
На самом деле синхронный вылет практически всех клубов АПЛ, это не только шанс для отдельных полудурков покидаться избытками своих экскрементов, но и также повод задуматься о том, почему игроки всех клубов оказались явно и очевидно уставшими именно в этот период. Слабее, чем способны на самом деле(против соперников, выпавших им по жребию), сыграли ВСЕ. Всё дело в календаре? Или в целом -- в силе команд АПЛ, что не позволяет расслабиться по ходу всего сезона?
Вечный тупой отмазон любителей АПЛ, когда клубы АПЛ проходят до полуфинала все кричат видите какая АПЛ сильная лига номер один, а когда вылетают начинается: трудная лига, много игр, если вылет из лиги Европы то вообще цирк начинается типа а нам и не интересно играть в лиге Европы. Просто надо понимать что слава богу что есть конкуренция. И дай бог чтобы были всегда интернациональные Финалы. Хуже и скучнее чем Финал в ЛЧ Бавария -Боруссия (Д) Я не припомню.Удачи!
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Ответ ALMANAC
Тренеришка им всем покажет как забирать еврокубок, еще и в ЛЧ напрямую попадет
Так он и так попадает напрямую
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Ответ Shumi-jr
В целом знатно супер превозносимая АПЛ опозорилась. Ноль клубов в ЛЧ и ЛЕ Да и Астон Вилла на тоненького )
Зачем английским командам ЛЧ или ЛЕ? Они у себя в АПЛ играют как в супер лиге. Всякие Реалы которые боятся в футбол играть и все 11 человек в штрафной ждут конца матча. ЛЧ уже не та...а с новым форматом вообще будет полная шляпа.
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Ответ Ебздрогыч
А вообще знатно вся английская троица топов синхронно за неделю из еврокубков вылетела
В целом знатно супер превозносимая АПЛ опозорилась. Ноль клубов в ЛЧ и ЛЕ
Да и Астон Вилла на тоненького )
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Ответ Anya Belova
Их всех тащит Унаи Эмери с Астон Виллой в ЛК )))
Ну это база, там вообще изначально без вариантов. Если Унаи соревнуется за чашку - он в итоге берет чашку)
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Ответ Старик Стариканов
Вечный квадропуп у нашего Ливерпуля,увы
Эх, трижды наш Ливерпуль на Энфилде, ну того-самого...увы
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Смотрел обе игры, Аталанта была лучше, хотя ждал что Ливерпуль сделает во втором матче камбэк. Жаль не случилось.
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Когда-то Энфилд был неприступной крепостью... Теперь же - карточный домик.
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Да, не видать Клоппу триумфального ухода на мажорной ноте из Ливерпуля, а жаль. Красиво бы ушёл, вытащив мерсисайдцев в финал еврокубка.
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