«Ливерпуль» не проходит дальше 1/4 финала в еврокубках два сезона подряд. В прошлом вылетели в 1/8 ЛЧ от «Реала»

«Ливерпулю» ну удается пройти дальше 1/4 финала в еврокубках 2-й сезон подряд.

Сегодня команда Юргена Клоппа одержала победу над «Аталантой» в Бергамо (1:0), однако уступила итальянцам по сумме двух матчей (1:3) и вылетела из .

В прошлом сезоне мерсисайдцы не смогли пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, дважды проиграв мадридскому « » (2:5 дома, 0:1 на выезде).

В 2022-м «Ливерпуль» дошел до финала Лиги чемпионов, но проиграл «Реалу» (0:1).