Клопп о выступлениях «Ливерпуля»: «Кто бы мог подумать? Я бы не разозлился, если бы кто-нибудь в начале сезона сказал мне, что мы можем ограничиться попаданием в ЛЧ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Футбол

Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» выступает лучше, чем он ожидал.

«Кто бы мог подумать? Я бы не разозлился, если бы кто-нибудь в начале сезона сказал мне, что мы можем ограничиться попаданием в Лигу чемпионов. Я бы не смирился, ведь нужно давать себе шанс, но такой сезон получил бы позитивную оценку.

Но если бы вы взяли микрофон и поинтересовались мнением болельщиков после матча с «Кристал Пэлас», сказали бы они, что у нас отличный сезон?

Это работает не так. На нас влияют вещи, которые происходят в последнее время, но задача заключается в том, чтобы вернуть позитивный взгляд на вещи – и все начинается с меня, а у меня настроение хорошее. Я постараюсь передать его парням», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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3 комментария
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К сожалению многие очень быстро к хорошему привыкают и уже обвиняют Юргена в проваленном сезоне
А по факту команда до конца сезона боролась за все трофеи с новой полузащитой, нападением и Джо Гомезом в старте
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Заранее жаль последующие годы Ливерпуля
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