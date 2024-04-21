Клопп о выступлениях «Ливерпуля»: «Кто бы мог подумать? Я бы не разозлился, если бы кто-нибудь в начале сезона сказал мне, что мы можем ограничиться попаданием в ЛЧ»

Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» выступает лучше, чем он ожидал.

«Кто бы мог подумать? Я бы не разозлился, если бы кто-нибудь в начале сезона сказал мне, что мы можем ограничиться попаданием в чемпионов. Я бы не смирился, ведь нужно давать себе шанс, но такой сезон получил бы позитивную оценку.

Но если бы вы взяли микрофон и поинтересовались мнением болельщиков после матча с « », сказали бы они, что у нас отличный сезон?

Это работает не так. На нас влияют вещи, которые происходят в последнее время, но задача заключается в том, чтобы вернуть позитивный взгляд на вещи – и все начинается с меня, а у меня настроение хорошее. Я постараюсь передать его парням», – сказал главный тренер « ».