Моуринью об «МЮ»: «У Тен Хага есть доверие и поддержка, которых не было у меня. В команде до сих пор пара игроков, которых я не хотел видеть 5-6 лет назад»

Жозе Моуринью высказался о работе в «МЮ» и сравнил себя с Эриком тен Хагом.

61-летний специалист работал в клубе с мая 2016 года по декабрь 2018-го.

«Мои отношения с [бывшим генеральным директором] Эдом Вудвордом были хорошими. Хорошими с личной точки зрения. Даже сейчас мы отправляем друг другу сообщения. Но с профессиональной точки зрения [отношения] были не самыми лучшими.

Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд – выходец из другой среды, и того, что тен Хаг имеет в «Манчестер Юнайтед», у меня не было.

У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия. Мне было грустно уходить, ведь я чувствовал, что нахожусь в самом начале процесса.

В некоторые моменты я чувствовал, что если бы они доверяли мне и верили в мой опыт, все могло бы быть иначе.

В команде все еще есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Мне кажется, они – не лучший выбор для клуба определенного масштаба.

Но я сделал свою работу там. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» добился успеха», – сказал бывший главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.