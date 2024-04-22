Моуринью об «МЮ»: «У Тен Хага есть доверие и поддержка, которых не было у меня. В команде до сих пор пара игроков, которых я не хотел видеть 5-6 лет назад»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Эд Вудворд Эрик тен Хаг Футбол

Жозе Моуринью высказался о работе в «МЮ» и сравнил себя с Эриком тен Хагом.

61-летний специалист работал в клубе с мая 2016 года по декабрь 2018-го.

«Мои отношения с [бывшим генеральным директором] Эдом Вудвордом были хорошими. Хорошими с личной точки зрения. Даже сейчас мы отправляем друг другу сообщения. Но с профессиональной точки зрения [отношения] были не самыми лучшими.

Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд – выходец из другой среды, и того, что тен Хаг имеет в «Манчестер Юнайтед», у меня не было.

У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия. Мне было грустно уходить, ведь я чувствовал, что нахожусь в самом начале процесса.

В некоторые моменты я чувствовал, что если бы они доверяли мне и верили в мой опыт, все могло бы быть иначе.

В команде все еще есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Мне кажется, они – не лучший выбор для клуба определенного масштаба.

Но я сделал свою работу там. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» добился успеха», – сказал бывший главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.

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41 комментарий
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Не понимаю, что все Моура грязью поливают, он выиграл за один сезон 3 трофея, один из них еврокубковый, потом занял 2 место в АПЛ, в 3 сезоне да, провалился. Что вы от него хотите?? Ты хоть в тот МЮ позови Пепа или Клоппа, они лучше результата не покажут, клуб сам по себе сгнил уже из-за руководства. Моур в последнее время плох на дистанции, но он приносит пользу именно на короткой дистанции, что мы видим. Он тренирует на результат, на скорый результат
+59
-5
+54
он себя назвал футбольным человеком? где играл то? чеканить умеет хотя бы?
+19
-8
+11
Ответ Under
Магуаир не играл у Моуринью
Марсиаль это 100%. Этого пешехода безулыбчивого Моур сразу вычислил )
Второй мне кажется, это Люк Шоу. Она на него зуб заточил еще когда он вместо Челси выбрал МЮ. Кричал потом, что у "Синих" нет столько денег, чтобы его ЗП одобрить.
Кто только у него в МЮ слева не играл...

Кто еще играл при Моуре из текущего состава:
Маркус (ставил его стабильно в основу), Скотти (любимчик его), Линделеф (покупка Моура), Далот (покупка Моура) и пожалуй все...
+11
0
+11
Ответ inga_7z@tut.by
Комментарий удален пользователем
Магуаир не играл у Моуринью
+12
-2
+10
Ответ TeRex
Речь, скорее всего, про Линделёфа и Мактомини/Марсьяля. Из остальных при Моуринью играли только Рэш и Шоу, которых он вряд ли имеет в виду.
Все бы ничего, но именно Моуриньо просил Линделефа и именно при Моуриньо дебютировал в основе Мактом.
Так что это точно Марсияль и скорее всего Шоу, на которого Моур переодически наезжал через прессу
+10
0
+10
С первым все понятно, кто второй? Рэш?)
+8
0
+8
Ответ LAH
С первым все понятно, кто второй? Рэш?)
вряд ли
он за 2.5 сезона при Моуринью 28 голов забил
для 21 года вполне неплохо
+5
0
+5
Ответ TeRex
Речь, скорее всего, про Линделёфа и Мактомини/Марсьяля. Из остальных при Моуринью играли только Рэш и Шоу, которых он вряд ли имеет в виду.
Это когда Бруну при Жозе играл?
+3
0
+3
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Лучшими? Ты провидец? Ерунды не говори, Пепа бы так же игроки слили, если бы он начал дисциплину в команде наводить, ты не думал, что игроки сливают тренеров? Или у вас одно и тоже, "Мавринья" плохой, игроки хорошие, а вот Пеп, а вот он...Вы поймите, епта, игроки туплешки, и руководство такие же, тут вообще не в тренере дело. Вам бы только тренера обвинить, не думали об игроках?
+5
-2
+3
Ответ R14052010
Не понимаю, что все Моура грязью поливают, он выиграл за один сезон 3 трофея, один из них еврокубковый, потом занял 2 место в АПЛ, в 3 сезоне да, провалился. Что вы от него хотите?? Ты хоть в тот МЮ позови Пепа или Клоппа, они лучше результата не покажут, клуб сам по себе сгнил уже из-за руководства. Моур в последнее время плох на дистанции, но он приносит пользу именно на короткой дистанции, что мы видим. Он тренирует на результат, на скорый результат
Ну фактически за то же, за что и всех остальных тренеров, включая Тен Хага - за то что была отвратительная игра
Разница только в том что Моур выиграл больше всех, а так плюс-минус претензии одинаковые
+3
0
+3
Ответ LAH
С первым все понятно, кто второй? Рэш?)
Речь, скорее всего, про Линделёфа и Мактомини/Марсьяля. Из остальных при Моуринью играли только Рэш и Шоу, которых он вряд ли имеет в виду.
+7
-4
+3
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Пеп тоже порядком ошибался:
Филипс, Данило, Канселу, Лапорт, Анхелиньо, Ферран Торрес
+2
0
+2
Моуру дать бы время, третий сезон пережить как-то. Все, команды именно после Моура выдавали одни из лучших серий в своей истории.
+3
-1
+2
Так говорит, как будто Тен Хаг дольше него работает. С большой долей вероятности Тен Хаг меньше Жозе проработает.
+3
-1
+2
Ответ Waiway
он себя назвал футбольным человеком? где играл то? чеканить умеет хотя бы?
На фоне вудварда Жозе точно футбольный человек 😁
+1
0
+1
Ответ R14052010
У Моура свои минусы, ничего не говорю, но с точки зрения трофеев он лучший тренер МЮ после САФа. Он ставит отстойный футбол в последнее время, но его футбол приносит результат. Обвинять во всем Моуриньо глупо, как и любого другого тренера после Сэра Алекса. Большую их часть, тупо слили игроки. У МЮ коллектив нездоровый, как и руководство
КАЛ и суперкубок - не котируются в МЮ, это все бонус, ну кроме ЛЕ, ибо это его прямая задача была - попасть в ЛЧ. Вам это не понятно? Выиграл и выиграл и что дальше, это ключевой фактор? И то какой футбол он ставит, он не сможет тренировать в МЮ. Скоулз, условный Рио, значительная доля болельщиков не будут его поддерживать, и влияния всех трёх имеют большое значение. Вот такой вот клуб. Сегодняшний отрывок ещё один пример бреда Моура - Тен Хага не уволили только потому, что в руководстве перестановки, а так с вероятностью 70% он не будет тренером в МЮ в след сезоне. То, что сливали Моура - это правда, и то, что Моур сливал - это тоже правда. Но не стоит забывать, что и предшественников сливали тоже. А кто тут лучший, худший не имеет никакого значения. Можно начать рубить условного Мойеса, но ему не повезло больше всех, у него вообще никакой поддержки не было, вот прям ни от кого, а ведь могли и помочь, но не помогли от слова совсем.
+1
0
+1
Ответ TeRex
Речь, скорее всего, про Линделёфа и Мактомини/Марсьяля. Из остальных при Моуринью играли только Рэш и Шоу, которых он вряд ли имеет в виду.
Нет , Это Рэш . Марс и Шоу ... Далота и Линделефа он сам взял из португалии. Мактоимай его любимчик ! Про Рэша он говорил 10 голова это его потолок . Шоу критиковал за манеру игру после переломов , Марса он хотел обменять на Перешича и забирал у него 9 номер !
+2
-1
+1
Ответ TeRex
Речь, скорее всего, про Линделёфа и Мактомини/Марсьяля. Из остальных при Моуринью играли только Рэш и Шоу, которых он вряд ли имеет в виду.
Линделёфа Моуриньо и привёл а Мактоминей типо его воспитанник Моур его из академики подтянул
+1
0
+1
Ответ TeRex
Речь, скорее всего, про Линделёфа и Мактомини/Марсьяля. Из остальных при Моуринью играли только Рэш и Шоу, которых он вряд ли имеет в виду.
Не, вот Мактома можно смело вычёркивать, его Жозе любит))
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Ответ Writer 1
Вот я потому и говорю, что нету никакой разницы, КАЛом сюда или туда. По мне вообще Сульшер до прихода Роналду был однозначно номер 1. Но это уже личное мнение. Рэдклифф четко дал понять, что будет чистить, и чистить долго и больно, грубо говоря до нового стадиона. Болельщики эту концепцию приняли.
Ну по игре МЮ Сульшера хорош был, но трофеев не зацепили. Против топов неплохо играли. Надеюсь, очистят клуб наконец-то, а то боль смотреть на дьяволов 10 лет кряду.
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Ответ R14052010
Всех тренеров мю сливали, что игроки, что руководство, мне вообще наплевать на Моура, но поливать его грязью глупо, как и любого другого тренера мю после САФа, кроме, разве что, Рангника, Тен Хага, который дичь полнейшую творит. По факту, Моур выиграл трофеи с МЮ - выиграл, после этого МЮ 5 лет их не брал. Игра да, была понос. Проблема мю не в тренерах, вот даже тен хаг, какую бы дичь не творил, все равно травмы наложились + есть ощущение, что его сливают. В мю собрались тупо ленивые игроки, которым личка падает, которым вообще пофиг на все, главное, чтобы зп приходила. Руководство само раскормило этих свиней, теперь надо расчищать эти авгиевы конюшни, а кто это будет делать? Никто. Мю тупо погряз в своём же говне
Вот я потому и говорю, что нету никакой разницы, КАЛом сюда или туда. По мне вообще Сульшер до прихода Роналду был однозначно номер 1. Но это уже личное мнение. Рэдклифф четко дал понять, что будет чистить, и чистить долго и больно, грубо говоря до нового стадиона. Болельщики эту концепцию приняли.
0
0
0
Ответ Writer 1
У Моура большой антирейтинг, вот и всё. У него много плюсов, которых нет ни у Пепа, ни у Клоппа, но у него и много минусов. Если сложить всех футболистов на которых он катит бочку, то там полсостава будет (конкретно про МЮ) уход Ибры, Швайни - это чисто Моур, и сколько ещё скрыто? Я про конфликты даже не упоминаю. Ну а про то, что он там лучший, три трофея и т.д -это все демогогия. Никакой разницы нету и не видно. МЮ как не претендовал на борьбу за АПЛ, ЛЧ - так и не претендует. Тут вы правы. Но его типаж МЮ совершенно не подходит, он не сможет тут тренировать.
У Моура свои минусы, ничего не говорю, но с точки зрения трофеев он лучший тренер МЮ после САФа. Он ставит отстойный футбол в последнее время, но его футбол приносит результат. Обвинять во всем Моуриньо глупо, как и любого другого тренера после Сэра Алекса. Большую их часть, тупо слили игроки. У МЮ коллектив нездоровый, как и руководство
+2
-2
0
Ответ R14052010
Не понимаю, что все Моура грязью поливают, он выиграл за один сезон 3 трофея, один из них еврокубковый, потом занял 2 место в АПЛ, в 3 сезоне да, провалился. Что вы от него хотите?? Ты хоть в тот МЮ позови Пепа или Клоппа, они лучше результата не покажут, клуб сам по себе сгнил уже из-за руководства. Моур в последнее время плох на дистанции, но он приносит пользу именно на короткой дистанции, что мы видим. Он тренирует на результат, на скорый результат
У Моура большой антирейтинг, вот и всё. У него много плюсов, которых нет ни у Пепа, ни у Клоппа, но у него и много минусов. Если сложить всех футболистов на которых он катит бочку, то там полсостава будет (конкретно про МЮ) уход Ибры, Швайни - это чисто Моур, и сколько ещё скрыто? Я про конфликты даже не упоминаю. Ну а про то, что он там лучший, три трофея и т.д -это все демогогия. Никакой разницы нету и не видно. МЮ как не претендовал на борьбу за АПЛ, ЛЧ - так и не претендует. Тут вы правы. Но его типаж МЮ совершенно не подходит, он не сможет тут тренировать.
+1
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Причем тут бабки и игроки? МЮ покупал норм игроков, но либо скандалили, либо выбивали себе личку и пешеходили. Я тебе про фому, ты мне про ерему. Я говорю о том, что все тренеры в МЮ провалились, в конце-концов, тут деньги не в бабках, а в руководстве. Гниль вся идет оттуда, а не от тренеров. А игроки, что, лучше? Рэшфорд пешеходит, Каземиро, почти все игроки МЮ пешеходят! Ты хоть башку разбей, ты их не научишь работать на команду! Моур жёстко с ними себя вёл, его слили, Сульшер мягко, его тоже слили потом, Мойес как Ферги себя вёл, его слили. Ты хоть Пепа позови, его так же игроки сольют
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Ответ Waiway
он себя назвал футбольным человеком? где играл то? чеканить умеет хотя бы?
Мостовой, хватит!
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Ответ LIv93
Марсиаль это 100%. Этого пешехода безулыбчивого Моур сразу вычислил ) Второй мне кажется, это Люк Шоу. Она на него зуб заточил еще когда он вместо Челси выбрал МЮ. Кричал потом, что у "Синих" нет столько денег, чтобы его ЗП одобрить. Кто только у него в МЮ слева не играл... Кто еще играл при Моуре из текущего состава: Маркус (ставил его стабильно в основу), Скотти (любимчик его), Линделеф (покупка Моура), Далот (покупка Моура) и пожалуй все...
зуб заточить вполне в его стиле
только если это так, то получается, что по ходу следствия колобки вышли сами на себя
если Шоу не лучший выбор для клуба масштаба Юнайтед, но норм для Челси, то получается, Челси Моуринью второсортный клуб? )
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Ответ Причёска Бэйла
Это когда Бруну при Жозе играл?
Косякнул, мне почему-то казалось, что он дольше за МЮ играет.
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Комментарий удален пользователем
Ответ LIv93
Марсиаль это 100%. Этого пешехода безулыбчивого Моур сразу вычислил ) Второй мне кажется, это Люк Шоу. Она на него зуб заточил еще когда он вместо Челси выбрал МЮ. Кричал потом, что у "Синих" нет столько денег, чтобы его ЗП одобрить. Кто только у него в МЮ слева не играл... Кто еще играл при Моуре из текущего состава: Маркус (ставил его стабильно в основу), Скотти (любимчик его), Линделеф (покупка Моура), Далот (покупка Моура) и пожалуй все...
Там речь может идти не только о футболистах
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Ответ Макс Голубцов
На фоне вудварда Жозе точно футбольный человек 😁
Не надо про Вудворта! Он финансовый гений
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