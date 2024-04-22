Моуринью об «МЮ»: «У Тен Хага есть доверие и поддержка, которых не было у меня. В команде до сих пор пара игроков, которых я не хотел видеть 5-6 лет назад»
Жозе Моуринью высказался о работе в «МЮ» и сравнил себя с Эриком тен Хагом.
61-летний специалист работал в клубе с мая 2016 года по декабрь 2018-го.
«Мои отношения с [бывшим генеральным директором] Эдом Вудвордом были хорошими. Хорошими с личной точки зрения. Даже сейчас мы отправляем друг другу сообщения. Но с профессиональной точки зрения [отношения] были не самыми лучшими.
Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд – выходец из другой среды, и того, что тен Хаг имеет в «Манчестер Юнайтед», у меня не было.
У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия. Мне было грустно уходить, ведь я чувствовал, что нахожусь в самом начале процесса.
В некоторые моменты я чувствовал, что если бы они доверяли мне и верили в мой опыт, все могло бы быть иначе.
В команде все еще есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Мне кажется, они – не лучший выбор для клуба определенного масштаба.
Но я сделал свою работу там. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» добился успеха», – сказал бывший главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.
Второй мне кажется, это Люк Шоу. Она на него зуб заточил еще когда он вместо Челси выбрал МЮ. Кричал потом, что у "Синих" нет столько денег, чтобы его ЗП одобрить.
Кто только у него в МЮ слева не играл...
Кто еще играл при Моуре из текущего состава:
Маркус (ставил его стабильно в основу), Скотти (любимчик его), Линделеф (покупка Моура), Далот (покупка Моура) и пожалуй все...
Так что это точно Марсияль и скорее всего Шоу, на которого Моур переодически наезжал через прессу
он за 2.5 сезона при Моуринью 28 голов забил
для 21 года вполне неплохо
Разница только в том что Моур выиграл больше всех, а так плюс-минус претензии одинаковые
Филипс, Данило, Канселу, Лапорт, Анхелиньо, Ферран Торрес
только если это так, то получается, что по ходу следствия колобки вышли сами на себя
если Шоу не лучший выбор для клуба масштаба Юнайтед, но норм для Челси, то получается, Челси Моуринью второсортный клуб? )