Альмерия – Хетафе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Альмерия и Хетафе в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Медитерранео».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Альмерия – Хетафе
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Альмерия
- Альмерия – Вильярреал : 1 – 2
- Реал Сосьедад – Альмерия : 2 – 2
- Альмерия – Осасуна : 0 – 3
- Лас-Пальмас – Альмерия : 0 – 1
- Альмерия – Севилья : 2 – 2
Последние матчи Хетафе
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Райо Вальекано – Хетафе : 0 – 0
- Хетафе – Севилья : 0 – 1
- Хетафе – Жирона : 1 – 0
- Валенсия – Хетафе : 1 – 0
Прогноз на матч Альмерия – Хетафе
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