Альмерия – Хетафе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 27 апреля

Теги Хетафе Ла Лига Альмерия Футбол

В субботу, 27 апреля, сыграют Альмерия и Хетафе в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Альмерия – Хетафе

  • Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Альмерия – Хетафе

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