Альмерия – Хетафе, прогноз на матч 27 апреля 2024, Ла Лига

В чемпионате Испании по поводу чемпионства интриги почти нет, а вот имена несчастливых команд, которым суждено выбыть из Ла Лиги, еще неизвестны. Но в 33-м туре чемпионата Испании с высокой долей вероятности может прозвучать имя первой из них. «Альмерия» находится в 17 очках от спасительного 17-го места… но до конца розыгрыша остаются 6 туров, за которые можно набрать 18 очков. То есть шансов почти никаких. И тем не менее, ей предстоит принять дома решительный бой против «Хетафе». Так есть ли шанс на чудо?

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Альмерия

В этом сезоне «Альмерия» выиграла только два матча: 31 октября в Кубке Испании со счетом 2:0 она обыграла «Талаверу» (в следующем раунде уступила 0:1 «Барбастро»), а 17 марта победила крепкий «Лас-Пальмас» со счетом 1:0. Тем не менее, это не может перекрыть антирекорд Ла Лиги в виде 31 матча подряд без единой победы: с мая 2023 года, когда дома была разгромлена «Мальорка» 3:0, «Альмерия» не побеждала никого. По итогам 32 туров «Альмерия» пропустила 64 мяча, поставив еще один антирекорд.

Впрочем, не все поражения были беззубыми: клубу удалось навязать бой против «Реала», и победу мадридцы отвоевали только в компенсированное время (3:2). Были и ничейные результаты (например, нулевая ничья с «Жироной»). Есть хорошие индивидуальные игроки, но слабая игра вратарей и ошибки защитника Сезара Монтеса способствуют череде неудач. Текущая безвыигрышная серия длится три матча: поражение от «Осасуны» 0:3, ничья с «Реал Сосьедадом» 2:2 и поражение от «Вильярреала» 1:2.

Отметим, что в игре с сан-себастьянцами «Альмерия» открыла счет, но не удержала лидерство, а уйти от поражения смогла за две минуты до конца основного времени (оба раза отличился Адриан Эмбарба). А вот с «Вильярреалом» счет 1:1 держался с 30-й минуты до компенсированного времени второго тайма, когда Александр Серлот забил роковой второй гол. Справедливости ради, за пару минут до этого альмерийцы остались вдесятером после удаления Ларжи Рамазани.

После «Хетафе» у альмерийцев в календаре будут матчи против «Бетиса», «Райо Вальекано», «Барселоны», «Мальорки» и «Кадиса». Вопрос в том, будет ли команда настраиваться на оставшиеся игры, невзирая на очевидный итог Ла Лиги. Альмерийцы, кстати, еще ни разу не продержались дольше двух сезонов подряд в Примере…

Хетафе

Противник у «Хетафе» в следующем туре фактически идеальный, что дает клубу возможность в теории побороться за еврокубковые места и попытаться обойти конкурентов. Однако дистанцию в 11 очков ликвидировать за 6 туров будет не так-то просто, ведь очковые потери не отменял никто. В предыдущем туре противником был «Реал Сосьедад», поединок с которым завершился со счетом 1:1. На пропущенный на 13-й минуте мяч «Хетафе» ответил голом Оскара Родригеса.

Прогноз на матч Аталанта – Фиорентина

После игры с «Альмерией» свой сезон «Хетафе» будет доигрывать матчами против следующих противников: «Атлетик», «Кадис», «Атлетико», «Алавес» и «Мальорка». Двое из них обосновались в еврокубковой зоне, поэтому против «Хетафе» они будут играть тоже в полную силу, чтобы выбить себе побольше очков в борьбе за путевки. «Хетафе» предстоящую встречу против альмерийцев проведет в гостях, но стоит заметить одну вещь…

Центральная трибуна домашнего стадиона «Хетафе» была закрыта формально на три матча в связи с тем, что в 30-м туре болельщики клуба нецензурно выражались в адрес защитника «Севильи» Маркоса Акуньи. В общем, предстоящие матчи будут напряженными: от клуба требуют больше чем просто извинений, но и публичных осуждений подобных выходок. Впрочем, и игрокам клуба тоже от болельщиков достается: так, в адрес Мэйсона Гринвуда в матче против «Сосьедада» летели оскорбления, связанные с уголовным делом об изнасиловании.

Прогноз

Матч пройдет 27 апреля на стадионе «Хуэгос Медитерранеос» (Estadio de los Juegos Mediterráneos – «Стадион Средиземноморских игр»), построенном к Средиземноморским играм 2005 года. Букмекерская контора BetBoom в этот раз отдает абсолютно равные шансы обеим командам: 2.68 на победу любой из команд, 3.36 на ничью. Со стратегической и тактической точки зрения, даже ничья станет фатальной для «Альмерии», а победа может оказаться и вовсе бесполезной, если в параллельных матчах победят «Мальорка» и «Сельта». Так что почти наверняка победа «Альмерии» окажется абсолютно бессмысленной.

Что касается тоталов, то букмекеры предлагают классические больше/меньше 2.5: кэфы 2.08 и 1.78 соответственно. И вот нужно понять, чья игра ближе к этим тоталам. Все мы знаем печальную статистику «Альмерии», но давайте в деталях посмотрим, как именно она провела последние пять встреч Ла Лиги.

11 марта. Альмерия 2:2 Севилья

17 марта. Лас-Пальмас 0:1 Альмерия

30 марта. Альмерия 0:3 Осасуна

14 апреля. Реал Сосьедад 2:2 Альмерия

21 апреля. Альмерия 1:2 Вильярреал

Альмерийцы играют ужасно в обороне, но забитые ими шесть голов в пяти матчах показывают, что в атаке им есть на кого рассчитывать. Дважды оформлены тоталы сугубо больше 2.5, есть два тотала строго больше 3.5 (кэф 3.69). Если бы клуб научился держаться на последних минутах, возможно, потерянных очков было бы меньше.

Ну а вот сводка выступлений «Хетафе» по итогам пяти предыдущих туров:

9 марта. Валенсия 1:0 Хетафе

16 марта. Хетафе 1:0 Жирона

30 марта. Хетафе 0:1 Севилья

13 апреля. Райо Вальекано 0:0 Хетафе

21 апреля. Хетафе 1:1 Реал Сосьедад

Игру в данном случае и результативность можно назвать даже не тусклыми, а тухлыми: два гола в пяти матчах, 5 очков из 15 возможных. Хотя стоит отметить, что и соперники отнюдь не слабые были. Зафиксировано четыре тотала подряд ниже 1.5 (кэф 3.37), причем есть один нулевой (меньше 0.5 за 10.5). Тотал больше 1.5 ожидается за 1.33: против команды с плохой обороной «Хетафе» уж должен разразиться голами. Хотя использовать Мэйсона Гринвуда надо тоже уметь.

На вопрос «Обе ли команды забьют?» чуть более вероятен ответ «Да» (кэф 1.81), чем «Нет» (кэф 2.01). Но роспись на индивидуальные тоталы у таких команд, понятное дело, небольшая: и от «Альмерии», и от «Хетафе» наиболее вероятным индивидуальным тоталом является вариант больше 1 за 1.72 или меньше 1 за 2.14. Вот что называется «равные команды». Настолько равные, что и фора от каждого нулевая ожидается с кэфом 1.92. Главное, чтобы потом злые языки не острили насчет равной игры.

Равенство ожидается даже по счету: букмекеры BetBoom предлагают в качестве самого вероятного точного счета на матч ничейные 1:1 (коэффициент 6.1). Победа 1:0 любой из команд оценивается кэфом 8, победа со счетом 2:1 представлена кэфом 9.1. Нули на табло можно выразить в виде кэфа 10.5. Из предполагаемых авторов голов фаворитом является форвард «Хетафе» Борха Майораль с кэфом 2.88. Кэф 3.5 предлагается на Лео Баптистана («Альмерия»), Мейсона Гринвуда («Хетафе») и Хуана Латаса («Хетафе»).

Рекомендуемая ставка: победа «Хетафе» (2.68)

Абсолютно равные шансы команд: гостям ничего особо и не нужно, а хозяевам процентов на 99 уже ничего не поможет. Но, скорее всего, «Хетафе» не будет мудрить и просто прибьет хозяев, закрыв вопрос об их дальнейшей судьбе. Остается только надеяться, что за лето альмерийцы сделают верные выводы и смогут за год отыграться в Сегунде. Ну а «Хетафе» пожелаем достойно завершить сезон, как бы там дальше ни сложилось.

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