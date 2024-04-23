Сунесс о Гарначо: «Называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке. В «МЮ» слишком рано получают очень много – они всегда были самым гламурным клубом в Англии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Грэм Сунесс Алехандро Гарначо Футбол

Грэм Сунесс высказался о серьгах Алехандро Гарначо.

«Гарначо для меня – исключительно талантливый молодой человек, но я за него беспокоюсь. Это просто наблюдение, называйте меня старомодным, называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке.

Он молодой игрок, которому еще многому предстоит научиться. Я просто беспокоюсь, это давняя история и не новая для «Манчестер Юнайтед», они всегда были самым гламурным футбольным клубом в этой стране. «Баварию» в Германии называют «Голливудом», я думаю, можно так же говорить и о «Манчестер Юнайтед».

В «Манчестер Юнайтед» слишком рано получают очень много, таково мое мнение», – сказал бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.

 

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27 комментариев
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Однажды был в МЮ молодой парень с сережками, его карьеру знают все.
Это явно не то, на что стоит обращать внимание и цепляться.
+53
-7
+46
Ответ arspurs9
Однажды был в МЮ молодой парень с сережками, его карьеру знают все. Это явно не то, на что стоит обращать внимание и цепляться.
Македа?
+36
-2
+34
Многонеуважаемый портовый эксперт видимо запяматовал какую команду в 90-е называли "спайс бойз". Пускай взглянет на фото карагера в сережках и освежит себе память
+28
-6
+22
лол, особенно смешно это от тренера Спайс Бойз слышать
+10
-3
+7
Ответ Today I feel Qatari
Многонеуважаемый портовый эксперт видимо запяматовал какую команду в 90-е называли "спайс бойз". Пускай взглянет на фото карагера в сережках и освежит себе память
Это другое, все боцманы и коки всегда с серьгами гоняли.
+6
0
+6
Ответ Alex1104
А я не против, если правилам соответствуют, конечно. Речь шла не о сережках, на самом деле: о игре, о приоритетах.
Мне всегда сложно было понять, почему внешнее самовыражение считается препятствием профессиональному подходу к игре или тренировкам. Может, это считается попыткой компенсировать недостаток уровня за счет более эффектного внешнего вида. Мешает ли занятие своими ушами думать об игре и о себе, как о профи, в нужном количестве человеко-часов и в степени усилий? С чего бы.
+5
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+5
Ответ arspurs9
Однажды был в МЮ молодой парень с сережками, его карьеру знают все. Это явно не то, на что стоит обращать внимание и цепляться.
У того молодого парня в МЮ получалось не в пример лучше.
+7
-3
+4
Ответ Alex1104
У того молодого парня в МЮ получалось не в пример лучше.
Значит, ему было можно только из-за этого? Нет никакой связи. Хочешь - носи, хочешь - не носи. Египтяне мужики носили кольца на ушах чуть ли не до плеч и ничего. Если эти серьги не угроза физическому здоровью других футболистов, как какое-нибудь массивное кольцо, то пожалуйста. Гарначо хотя бы не поправляет свои серьги, как Маунт прическу - здесь я могу представить, что он на что-то отвлекается во время игры.
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Ответ No Name
Пхахахах. Да сейчас практически все футболисты ходят обвешанные браслетами ван клиф и картье и тд и с брюликами в ушах. Динозавру Сунессу стоит чуть пошире открыть глаза и перестать докапываться на ровном месте.
Да нет, в основном только латиноамериканцы. Грилиша за одну причёску считают самовлюблённым.
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Ответ Grime Font
Ну и он мог бы быть ещё лучше как футболист, если бы не был так запарен на медиа жизни.
Что такого он бы получил, отказавшись от траты времени и эмоций на медиа? Легко обвинить любого в том, что он бы мог быть лучше, как футболист. Хавертца обвинить за то, что разводит осликов, Аррисабалагу - за то, что разводит щеглов. Они концентрируются на осликах и щеглах! Если бы не ослики и щеглы, Хавертц делал бы 20+20 за сезон, а Кепа тренировал бы Реал вместо Анчелотти.
А может, всё это делает их спокойнее и более целыми, как личности, и помогает в жизни и на поле.
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Ответ Alex1104
Не считается. Просто когда в первую очередь заметен не подход к игре и тренировкам, а "внешнее самовыражение" - это неправильно. Да если бы он рвал всех, как Тузик грелку никто бы и не вспомнил о количестве сережек, прическе и т. д.
Так это не проблема внешнего самовыражения, а проблема подхода к игре и тренировкам. Одно и другое легко существуют вместе. Ругать Гарначо надо не за серьги, а за игру, вот и всё.
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знаем, мы этого в Химках видали
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Сразу вспомнил как Ибра запретил Калюлю в перчатках играть.

«Он был в перчатках, но я сказал ему снять их. Как молодой центральный защитник может дебютировать в перчатках? Так он точно не напугает нападающих»
Ну и тут тоже самое, как футболисты МЮ могут играть в сережках, в розовых бутсах, со слезами на глазах капитана?
Точно никого не напугать этим)
А вот в году так 2008-2011 слово Манчестер Юнайтед для меня всегда ассоциировалось с чем то устрашающим)
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Это дело Гарначо исключительно. На что вообще рассчитывает Сунесс, говоря "я, возможно, старомоден". Да, *****, ты старомоден! И разговор окончен.
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Стильно обыграли Ковентри :)
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Ответ Сергей Кайзер
Значит, ему было можно только из-за этого? Нет никакой связи. Хочешь - носи, хочешь - не носи. Египтяне мужики носили кольца на ушах чуть ли не до плеч и ничего. Если эти серьги не угроза физическому здоровью других футболистов, как какое-нибудь массивное кольцо, то пожалуйста. Гарначо хотя бы не поправляет свои серьги, как Маунт прическу - здесь я могу представить, что он на что-то отвлекается во время игры.
А я не против, если правилам соответствуют, конечно.
Речь шла не о сережках, на самом деле: о игре, о приоритетах.
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Мнения Сунесса и Каррагера об МЮ априори нужно на три делить. Как и мнение условного Невилла об Ливерпуле.
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Ответ Сергей Кайзер
Мне всегда сложно было понять, почему внешнее самовыражение считается препятствием профессиональному подходу к игре или тренировкам. Может, это считается попыткой компенсировать недостаток уровня за счет более эффектного внешнего вида. Мешает ли занятие своими ушами думать об игре и о себе, как о профи, в нужном количестве человеко-часов и в степени усилий? С чего бы.
Не считается. Просто когда в первую очередь заметен не подход к игре и тренировкам, а "внешнее самовыражение" - это неправильно.
Да если бы он рвал всех, как Тузик грелку никто бы и не вспомнил о количестве сережек, прическе и т. д.
+1
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Ответ arspurs9
Однажды был в МЮ молодой парень с сережками, его карьеру знают все. Это явно не то, на что стоит обращать внимание и цепляться.
Ну и он мог бы быть ещё лучше как футболист, если бы не был так запарен на медиа жизни.
+1
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Я тоже в этом плане "динозавр". Не выношу, когда молодые люди ходят как павлины, с разноцветными волосами, сережками, пирсингами и татуировками, сидят как девки, нога на ногу и т.д.
+4
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Ответ Сергей Кайзер
Так это не проблема внешнего самовыражения, а проблема подхода к игре и тренировкам. Одно и другое легко существуют вместе. Ругать Гарначо надо не за серьги, а за игру, вот и всё.
Почему всё нужно разжевывать до аксиом?
Сунесс говорит не о внешнем виде, а о приоритетах. О том, что молодые (и талантливые) игроки слишком много имеют ДО того, как реально добьются чего-то с клубом. Что внешнему (виду, соцсетям, личной популярности) уделяется больше внимания, чем футболу.
Сами сережки в данном случае - символ. Но просто он не выходил на разминку с сумочкой от Луи Вьютон последней модели, поэтому речь и зашла о сережках.
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Ответ Сергей Кайзер
Значит, ему было можно только из-за этого? Нет никакой связи. Хочешь - носи, хочешь - не носи. Египтяне мужики носили кольца на ушах чуть ли не до плеч и ничего. Если эти серьги не угроза физическому здоровью других футболистов, как какое-нибудь массивное кольцо, то пожалуйста. Гарначо хотя бы не поправляет свои серьги, как Маунт прическу - здесь я могу представить, что он на что-то отвлекается во время игры.
В матчах вообще-то любые украшения запрещены
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Я тоже в этом плане "динозавр". Не выношу, когда молодые люди ходят как павлины, с разноцветными волосами, сережками, пирсингами и татуировками, сидят как девки, нога на ногу и т.д.
это не динозавр, это по-другому называется. Но тоже на "д" начинается
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