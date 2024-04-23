Сунесс о Гарначо: «Называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке. В «МЮ» слишком рано получают очень много – они всегда были самым гламурным клубом в Англии»

Грэм Сунесс высказался о серьгах Алехандро Гарначо.

« для меня – исключительно талантливый молодой человек, но я за него беспокоюсь. Это просто наблюдение, называйте меня старомодным, называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке.

Он молодой игрок, которому еще многому предстоит научиться. Я просто беспокоюсь, это давняя история и не новая для «Манчестер Юнайтед», они всегда были самым гламурным футбольным клубом в этой стране. «Баварию» в Германии называют «Голливудом», я думаю, можно так же говорить и о «Манчестер Юнайтед».

В « » слишком рано получают очень много, таково мое мнение», – сказал бывший тренер «Ливерпуля» .