Сунесс о Гарначо: «Называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке. В «МЮ» слишком рано получают очень много – они всегда были самым гламурным клубом в Англии»
Грэм Сунесс высказался о серьгах Алехандро Гарначо.
«Гарначо для меня – исключительно талантливый молодой человек, но я за него беспокоюсь. Это просто наблюдение, называйте меня старомодным, называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке.
Он молодой игрок, которому еще многому предстоит научиться. Я просто беспокоюсь, это давняя история и не новая для «Манчестер Юнайтед», они всегда были самым гламурным футбольным клубом в этой стране. «Баварию» в Германии называют «Голливудом», я думаю, можно так же говорить и о «Манчестер Юнайтед».
В «Манчестер Юнайтед» слишком рано получают очень много, таково мое мнение», – сказал бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.
Это явно не то, на что стоит обращать внимание и цепляться.
А может, всё это делает их спокойнее и более целыми, как личности, и помогает в жизни и на поле.
«Он был в перчатках, но я сказал ему снять их. Как молодой центральный защитник может дебютировать в перчатках? Так он точно не напугает нападающих»
Ну и тут тоже самое, как футболисты МЮ могут играть в сережках, в розовых бутсах, со слезами на глазах капитана?
Точно никого не напугать этим)
А вот в году так 2008-2011 слово Манчестер Юнайтед для меня всегда ассоциировалось с чем то устрашающим)
Речь шла не о сережках, на самом деле: о игре, о приоритетах.
Да если бы он рвал всех, как Тузик грелку никто бы и не вспомнил о количестве сережек, прическе и т. д.
Сунесс говорит не о внешнем виде, а о приоритетах. О том, что молодые (и талантливые) игроки слишком много имеют ДО того, как реально добьются чего-то с клубом. Что внешнему (виду, соцсетям, личной популярности) уделяется больше внимания, чем футболу.
Сами сережки в данном случае - символ. Но просто он не выходил на разминку с сумочкой от Луи Вьютон последней модели, поэтому речь и зашла о сережках.