Тен Хаг о лайках Гарначо: «Алехандро – молодой игрок, ему предстоит многому научиться. Он извинился, двигаемся дальше»

Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Алехандро Гарначо.

Вингер « » после замены в перерыве матча против «Борнмута» (2:2) лайкнул несколько постов с критикой тренера, но вскоре убрал отметки. Сообщалось, что принес извинения.

«Алехандро – молодой игрок, ему предстоит многому научиться.

Он извинился за это, двигаемся дальше», – сказал главный тренер «МЮ» тен Хаг.