Тен Хаг о лайках Гарначо: «Алехандро – молодой игрок, ему предстоит многому научиться. Он извинился, двигаемся дальше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия соцсети Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Алехандро Гарначо.

Вингер «Манчестер Юнайтед» после замены в перерыве матча АПЛ против «Борнмута» (2:2) лайкнул несколько постов с критикой тренера, но вскоре убрал отметки. Сообщалось, что Гарначо принес извинения.

«Алехандро – молодой игрок, ему предстоит многому научиться.

Он извинился за это, двигаемся дальше», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

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46 комментариев
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А сам ТХГ не хочет извиниться перед болельщиками за результаты своей работы, или он считает их достоиными?
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+48
Засунуть парня на правый фланг и требовать от него гипер активности... Пока по левой бровке пешком ходит депутат... Логика покинула чат
Диало который изредка выходит и то больше активности создаёт чем депутат
+37
-2
+35
То, что творит ЭТХ с Юнайтед - нужно не втихаря лайками отмечать под критику, а прямо в лицо говорить, ибо полнейший бардак. Настолько унылым МЮ давно уже не был.
+16
-1
+15
Понял, главное для него это извинения. Он случайно не чеченец?
+15
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+12
Ответ Black Phoenix
То, что творит ЭТХ с Юнайтед - нужно не втихаря лайками отмечать под критику, а прямо в лицо говорить, ибо полнейший бардак. Настолько унылым МЮ давно уже не был.
Один уже высказал открыто, захейтили и выперли из клуба. Хотя наверно он и сам хотел свалить в пустыню грести бабос экскаватором
+12
-1
+11
У меня двоякое отношение к Хагу. Но футболист не имеет права так давить на тренера. Не нравится, что заменили? Не нравится позиция на поле? Реши всё с глазу на глаз, лайки эти - не поступок лидера. Надеюсь, действительно Гарначо сделал выводы.
+7
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+6
Все прям должны извиниться перед Тен Хаагом? А почему вдруг Гарначо должен извиняться? Он публично атаковал клуб?
+7
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Ответ Hans Zimmer
Эрик как всегда не видит свои ошибки
Я думаю, он все прекрасно видит. Просто какой смысл говорить об этом, если это сулит лишь бессмысленную полемику? Чтобы кто-то мог позлорадствовать? Это и так есть.
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Ответ Irakli Kan
А сам ТХГ не хочет извиниться перед болельщиками за результаты своей работы, или он считает их достоиными?
Эрик как всегда не видит свои ошибки
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Ответ Артемий Дмитриев
А Санчо не извинился и сейчас в полуфинале лч😉
А играет все так же бестолково.
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Ответ Black Phoenix
То, что творит ЭТХ с Юнайтед - нужно не втихаря лайками отмечать под критику, а прямо в лицо говорить, ибо полнейший бардак. Настолько унылым МЮ давно уже не был.
Группа в лч на 100% была проходной даже в в ле не выйти это как вообще возможно?!
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Извиниться он извинился, но думать иначе то он не стал))
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Гарначо извинился,а за что?За собственное мнение,он никого не критиковал и не оскарблял,но извинился.Похоже у Эрика корона на голове превыше всего.
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Пусть переходит в Арсенал, там не извиняются, а доминируют.
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Ответ Black Phoenix
То, что творит ЭТХ с Юнайтед - нужно не втихаря лайками отмечать под критику, а прямо в лицо говорить, ибо полнейший бардак. Настолько унылым МЮ давно уже не был.
Ну как унылый, матчи МЮ для нейтрального болельщика самые зрелищные)) Но результаты унылые да.
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тен Хаг в плане требования извинений у своих игроков может затмить одного чеченского "академика".
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Этот недотренер пришел не команду собирать и очки, а извинения
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У 7Хага нет чеченских корней? Слишком часто требует извинений
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А Санчо не извинился и сейчас в полуфинале лч😉
+5
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Ответ Хызыр
Один уже высказал открыто, захейтили и выперли из клуба. Хотя наверно он и сам хотел свалить в пустыню грести бабос экскаватором
Его выперли не за высказывания , он сам хотел свалить и для этого пропустил предсезонку , когда это не помогло пошёл и дал интервью .
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Ответ Black Phoenix
То, что творит ЭТХ с Юнайтед - нужно не втихаря лайками отмечать под критику, а прямо в лицо говорить, ибо полнейший бардак. Настолько унылым МЮ давно уже не был.
Ну то что делает ЭТХ конечно много вопросов вызывает, но "НАСТОЛЬКО УНЫЛЫМ" МЮ точно назвать нельзя))).
Бесконечный хаос - да.
Хотелось бы все адекватной игры - думаю да.
А вот уныло было, не так давно, при Рангнике.
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Ответ CyberUnited
Ну как унылый, матчи МЮ для нейтрального болельщика самые зрелищные)) Но результаты унылые да.
Кстати да, Юнайтед напоминает Ливерпуль до прихода Клоппа. Результаты полное гамно, зато смотреть интересно, куча голов. ЛЧ это вообще бомба. До сих подозреваю, что сумма забитые+ пропущенные на групповой стадии у МЮ прошлой осенью - рекорд турнира ) Хз правда как проверить )
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наконец-то подвезли новости о нашем МЮ, а то уже переживать начал
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Ответ Артемий Дмитриев
А Санчо не извинился и сейчас в полуфинале лч😉
Вот это аргумент конечно !
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Ответ Andrew Kolevatykh
Я думаю, он все прекрасно видит. Просто какой смысл говорить об этом, если это сулит лишь бессмысленную полемику? Чтобы кто-то мог позлорадствовать? Это и так есть.
Если он все прекрасно видит, то он должен решать эти вопросы, а если не может то так и сказать
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Ответ Hans Zimmer
Эрик как всегда не видит свои ошибки
В этом его главная беда
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Ответ Vatikan
результаты более чем достойные после ухода Рона
Глазки открой, потом пиши.
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Ответ Irakli Kan
А сам ТХГ не хочет извиниться перед болельщиками за результаты своей работы, или он считает их достоиными?
…, двигаемся дальше.)
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В каких то других клубах игроки могут ставят авторитет тренера под сомнения без последствий для себя ?
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Киркоров тоже извинялся….
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