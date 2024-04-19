Тен Хаг о лайках Гарначо: «Алехандро – молодой игрок, ему предстоит многому научиться. Он извинился, двигаемся дальше»
Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Алехандро Гарначо.
Вингер «Манчестер Юнайтед» после замены в перерыве матча АПЛ против «Борнмута» (2:2) лайкнул несколько постов с критикой тренера, но вскоре убрал отметки. Сообщалось, что Гарначо принес извинения.
«Алехандро – молодой игрок, ему предстоит многому научиться.
Он извинился за это, двигаемся дальше», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.
Диало который изредка выходит и то больше активности создаёт чем депутат
Бесконечный хаос - да.
Хотелось бы все адекватной игры - думаю да.
А вот уныло было, не так давно, при Рангнике.