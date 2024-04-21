Антони повернулся к фанатам «Ковентри» и прижал ладони к ушам, празднуя победу «МЮ» по пенальти

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Ковентри Клинтон Моррисон Антони Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Антони язвительно отпраздовал победу над «Ковентри».

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

Бразилец вышел на замену вместо Алехандро Гарначо на 66-й минуте при счете 3:0 и забил гол в дополнительное время, но мяч был отменен из-за офсайда.

Бывший нападающий «Ковентри» Клинтон Моррисон прокомментировал выходку Антони.

«Ему нужно беспокоиться о своей работе, а не о «Ковентри», потому что некоторые его выступления в этом сезоне показывают, что он мог бы играть в Чемпионшипе», – сказал Моррисон.

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11 комментариев
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Бегунок с ценником в сотку лимонов евро кидает понты перед фанами команды из шипа. Что это, если не испанский стыд? Хотя 7хаг и его победные высказывания еще больший стыд.
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Можно понять Антони
Более сильные пижоны лежат, а скромный Маню торжествует, вот и эмоции переполнили
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Игрок Ковентри шикарно поставил его на место. С этим трудно не согласиться.
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Какой важный Антони, уничтожил команду, которая на ТМ вся стоит как половина Антони
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+4
Ответ Peter Parker
Какой важный Антони, уничтожил команду, которая на ТМ вся стоит как половина Антони
В смысле, МЮ стоит половину Антони? Да, он смог сегодня уничтожить МЮ, перевернув игру, и буквально за 20 минут 3-0 помог превратить в 3-3, но игроки МЮ стоят сильно дороже, чем половина Антони.
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Какой же Антони позорник).
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Справедливо
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Антони позорит клуб своим поведением
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Ответ Roman
Можно понять Антони Более сильные пижоны лежат, а скромный Маню торжествует, вот и эмоции переполнили
Просто его доканал стресс: выходил при счёте 3:0 и в конце доп времени чуть не пролетели со счётом 3:4 - вот беднягу и заклинило☝️🤣🤣🤣
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Ответ Hazell37
Бегунок с ценником в сотку лимонов евро кидает понты перед фанами команды из шипа. Что это, если не испанский стыд? Хотя 7хаг и его победные высказывания еще больший стыд.
Это писец конечно, но точнее и не скажешь.
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