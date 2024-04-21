Антони повернулся к фанатам «Ковентри» и прижал ладони к ушам, празднуя победу «МЮ» по пенальти

Антони язвительно отпраздовал победу над «Ковентри».

« » сыграл вничью с « » в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

Бразилец вышел на замену вместо Алехандро Гарначо на 66-й минуте при счете 3:0 и забил гол в дополнительное время, но мяч был отменен из-за офсайда.

Бывший нападающий «Ковентри» Клинтон Моррисон прокомментировал выходку Антони.

«Ему нужно беспокоиться о своей работе, а не о «Ковентри», потому что некоторые его выступления в этом сезоне показывают, что он мог бы играть в Чемпионшипе», – сказал Моррисон.