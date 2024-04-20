Алекс Гримальдо: «Испания может выиграть Евро. Наше преимущество – ярко выраженный стиль. Это реальнее, чем 33-я победа Фернандо Алонсо»

Алекс Гримальдо поделился ожиданиями от Евро-2024.

– Если говорить о , есть несколько команд, которые вызывают некоторый страх, например, Англия, Франция, Германия... Какие сильные стороны есть у Испании, чтобы выиграть этот турнир?

– Я считаю, что у Испании есть преимущество, а именно ее ярко выраженный стиль. Футболисты знают, во что они играют, у игры есть узнаваемый стиль, благодаря которому все на поле чувствуют себя комфортно.

Меня вызывали в сборную всего два раза, но с первого дня я чувствовал себя очень комфортно, как будто играл в ней всю жизнь. В сборной работают невероятные люди, это наша большая сила и преимущество в таких коротких турнирах, как Евро или чемпионат мира. К тому же у нас очень хорошие игроки.

– Какова задача-минимум для сборной Испании на Евро?

– Сложно сказать, потому что в конечном итоге это очень короткий турнир, который определяют мелкие детали. У нас очень сложная группа, но понятно, что должна пройти как можно дальше. Думаю, что не стоит ставить задачу-минимум, надо двигаться от игре к игре… Мне кажется, наша команда может выиграть чемпионат Европы.

– Знаю, что ты большой поклонник «Формулы-1». Как думаешь что вероятнее: победа Испании на Евро или 33-я победа Фернандо Алонсо?

– (Смеется) В этом году... Думаю, что для Испании реальнее выиграть Евро, потому что «Астон Мартин» на данный момент не входит в число фаворитов, – ответил защитник сборной Испании и леверкузенского « ».

В последний раз 42-летний Алонсо побеждал на Гран-при Испании в 2013 году.