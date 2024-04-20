Алекс Гримальдо: «Испания может выиграть Евро. Наше преимущество – ярко выраженный стиль. Это реальнее, чем 33-я победа Фернандо Алонсо»

Теги Байер Фернандо Алонсо бундеслига Германия Сборная Испании по футболу Формула-1 Алекс Гримальдо Евро-2024 Футбол

Алекс Гримальдо поделился ожиданиями от Евро-2024.

– Если говорить о Евро, есть несколько команд, которые вызывают некоторый страх, например, Англия, Франция, Германия... Какие сильные стороны есть у Испании, чтобы выиграть этот турнир?

– Я считаю, что у Испании есть преимущество, а именно ее ярко выраженный стиль. Футболисты знают, во что они играют, у игры есть узнаваемый стиль, благодаря которому все на поле чувствуют себя комфортно.

Меня вызывали в сборную всего два раза, но с первого дня я чувствовал себя очень комфортно, как будто играл в ней всю жизнь. В сборной работают невероятные люди, это наша большая сила и преимущество в таких коротких турнирах, как Евро или чемпионат мира. К тому же у нас очень хорошие игроки.

– Какова задача-минимум для сборной Испании на Евро?

– Сложно сказать, потому что в конечном итоге это очень короткий турнир, который определяют мелкие детали. У нас очень сложная группа, но понятно, что Испания должна пройти как можно дальше. Думаю, что не стоит ставить задачу-минимум, надо двигаться от игре к игре… Мне кажется, наша команда может выиграть чемпионат Европы.

 – Знаю, что ты большой поклонник «Формулы-1». Как думаешь что вероятнее: победа Испании на Евро или 33-я победа Фернандо Алонсо?

–  (Смеется) В этом году... Думаю, что для Испании реальнее выиграть Евро, потому что «Астон Мартин» на данный момент не входит в число фаворитов, – ответил защитник сборной Испании и леверкузенского «Байера».

В последний раз 42-летний Алонсо побеждал на Гран-при Испании в 2013 году.

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8 комментариев
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Самая лучшая Испания - это сборная Луиса Арагонеса. Всё остальное - так себе.
+11
-2
+9
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Самая лучшая Испания - это сборная Луиса Арагонеса. Всё остальное - так себе.
Согласен. После Арагонеса сборная скатилась к ватокатному футболу.
+3
0
+3
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Самая лучшая Испания - это сборная Луиса Арагонеса. Всё остальное - так себе.
Испания Дель Боске образца 2012 года
+3
-1
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Самая лучшая Испания - это сборная Луиса Арагонеса. Всё остальное - так себе.
любопытно послушать сравнение сборных Арагонеса и Вильялонги
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Ответ iniesta8
Испания Дель Боске образца 2012 года
Нет. До финала доползли со скучным футболом,и только там разродились игрой. Да и то удаление было у итальянцев.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Самая лучшая Испания - это сборная Луиса Арагонеса. Всё остальное - так себе.
Полная фигня. Что команда арагонеса, что Дель Боске распираенная
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Нет. До финала доползли со скучным футболом,и только там разродились игрой. Да и то удаление было у итальянцев.
Счёт порой бывает обманчив, если та команда не громила соперников, то это не значит, что она играла скучно. Испанцы дважды обыграли итальянцев, в плей уверенно прошли французов, выиграли по пенальти у сильной Португалии. И ещё, не было никакого удаления у сборной Италии.
Плюс плей-офф испанцы прошли без форвардов, с Фабрегасом в роли ложной девятки.
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