Лорьян – ПСЖ, прогноз на матч 24 апреля 2024, Лига 1

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Вопрос чемпионства в Лиге 1 опять почти целиком решен в пользу «ПСЖ» еще до последнего тура. И все настолько предсказуемо, что даже не хочется это обсуждать. И тем не менее, этот матч все равно важен: «ПСЖ» будет играть против клуба «Лорьян», который очень не хочет вылетать из Лиги 1 и борется за свое существование. Результаты «Лорьяна» плачевные, но может ли он выбраться и спастись?

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Лорьян

 

Клуб, основанный в 1926 году и представляющий одноименный город из Бретани (на самом северо-западе страны), рискует снова выбыть из Лиги 1. Итогом его мытарств является 17-е место и 26 очков после 29 туров: у него, как и у еще ряда других клубов, игра в запасе, коей является тот самый пресловутый матч против «ПСЖ». До спасительного 15-го места, где сейчас находится «Мец», еще три очка.

 

Самое дикое, что у «Лорьяна» в 5 матчах только одно набранное очко в матче против «Монако» (2:2), и только в этом матче подопечные Режиса Ле Бри смогли забить. Все остальные матчи проиграны, что называется, «всухую»: 0:2 от «Лиона» и «Монпелье», 0:1 от «Бреста», 0:3 от «Ниццы». Сейчас спасти бретанцев от вылета может только чудо.

ПСЖ

 

Похоже, что Килиану Мбаппе в следующем сезоне в «Класико» придется очень несладко. «Барселона» воспользуется шансом припомнить ему все, что было в ответном матче четвертьфинала ЛЧ: и злокозненный дубль, и удаление Рональда Араухо (хотя пострадавшим в той ситуации был вообще не Мбаппе, а Бредли Берколя). С другой стороны, какие только проклятия не сыпались в адрес «Барсы» после памятных 1:6 семилетней давности, поэтому ПСЖ взял реванш, и можно сказать о символических «1:1».

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Если Мбаппе не изменит своего решения, то выигранный трофей станет отличным бонусом перед совершением заветного трансфера в «Реал». Но для начала нужно выйти в финал и там сделать то, что сорвалось два года назад. А игры Лиги 1 станут отличными проверками готовности команды к решающим играм. Главное – не перегореть. Уже разнесен со счетом 4:1 «Лион», следующие две проверки представляют собой «прогулочные матчи» против «Лорьяна» и «Гавра», а потом будет гостевой против «Боруссии». Перед ответным матчем с «Боруссией» еще будет игра против «Ниццы».

Прогноз

 

Город Лорьян, стадион «Стад дю Мустуар», 24 апреля, 20:00 по московскому времени. Вот входные данные о предстоящем матче. BetBoom представляет краткую выжимку того, что ожидать от этого матча. Разумеется, фаворитом будет ПСЖ с кэфом 1.36, ничья предлагается за 5.48… ну а не желающим мириться с лидерством парижан предлагается кэф 7.87. Ситуация для «Лорьяна» сложнейшая, но до стартового свистка хоронить команду все-таки не стоит.

Поговорим о тоталах. Букмекеры предлагают тоталы больше 3 за 1.76 и меньше 3 за 2.09 в канун этой встречи. О тоталах «Лорьяна» уже было сказано выше, и повторяться не хочется никому, но просто уточним: технически три тотала меньше 2.5 (коэффициент 2.64) и два тотала больше 2.5 (коэффициент 1.49). По ПСЖ картина будет следующая:

  • 3 апреля. Кубок Франции. ПСЖ 1:0 Ренн
  • 6 апреля. Лига 1. ПСЖ 1:1 Клермон
  • 10 апреля. Лига чемпионов. ПСЖ 2:3 Барселона
  • 16 апреля. Лига чемпионов. Барселона 1:4 ПСЖ
  • 21 апреля Лига 1. ПСЖ 4:1 Лион

Три подряд матча с тоталом больше 4.5 (предлагается за 3.69) смотрятся внушительно и убедительно, но для повторения такого тотала в четвертый раз нужно еще и провести восстановительные мероприятия, и дождаться подходящего спада у следующего соперника.

Букмекеры полагают, что отличиться смогут обе команды (кэф 1.71), нежели всего одна (2.16). То есть шансы у «Лорьяна» на гол номинально как бы есть, но если копнуть поглубже, то эти шансы очень призрачные: кэф 1.92 на тотал больше 0.75 и 1.9 на тотал меньше 0.75. С учетом статистики ПСЖ может позволить им забить гол престижа из рыцарских побуждений и соображений fair-play, но… будет ли повод? Сам парижский клуб может рассчитывать на тотал больше 2.25 за 1.9 или меньше 2.5 за 1.92 (посмотрите просто на кэфы – абсолютно те же, что у хозяев, просто поменяли местами… и добавили к каждому тоталу по 1.5 условных единиц). Максимально возможный тотал на ПСЖ составляет больше 4 за 7.67. Гипотетическая фора составляет (+1.5) на хозяев за 1.83 и (-1.5) на гостей за 2.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.49 или фора ПСЖ (-1.5) за 2

Из любопытства можно поставить на фору парижан (-1.5) или тотал больше 2.5: все-таки забивать надо уметь даже таким командам ради набора очков.

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Лорьян – ПСЖ
Дата проведения
24 апреля, 20.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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