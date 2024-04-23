Лорьян – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Лорьян и ПСЖ в 29 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
- Игра пройдет на стадионе «Стад дю Мустуа».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лорьян – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
Последние матчи Лорьян
- Ницца – Лорьян : 3 – 0
- Монпелье – Лорьян : 2 – 0
- Лорьян – Брест : 0 – 1
- Монако – Лорьян : 2 – 2
- Лорьян – Лион : 0 – 2
Последние матчи ПСЖ
- ПСЖ – Лион : 4 – 1
- Барселона – ПСЖ : 1 – 4
- ПСЖ – Барселона : 2 – 3
- ПСЖ – Клермон : 1 – 1
- ПСЖ – Ренн : 1 – 0
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