Монако — Лилль: прогноз на матч 24 апреля 2024, чемпионат Франции

24 апреля, в среду, «Монако» на своем поле сыграет с «Лиллем» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет на стадионе Луи II и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 3.

Монако

Клуб Александра Головина на всех парах мчится в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Сейчас команда из княжества занимает второе вслед за «ПСЖ» место в чемпионате Франции и имеет хорошие шансы выступить в следующем сезоне в главном клубном турнире Европы.

Правда, борьба за попадание сразу в групповой этап турнира будет жаркой. «Монако» имеет в своем активе 55 очков и опережает идущий на третьем месте «Брест» на два очка. Но у команды Головина есть еще и игра в запасе. Ближайший же соперник монегасков «Лилль» отстает всего на три балла и на данный момент идет четвертым в чемпионате. Так что нас ждет один из ключевых матчей за место в Лиге Чемпионов.

Команда австрийского тренера Ади Хюттера весь сезон проводит стабильно, но в последнее время особенно хороша. В предыдущих семи турах «Монако» одержал пять побед и дважды сыграл вничью. В том числе и с чемпионом Франции «ПСЖ»: встреча с командой Луиса Энрике прошла в Монако и завершилась нулевой ничьей.

Правда, была у монегасков и обидная осечка: в матче 26-го тура «Монако» принимал одного из аутсайдеров чемпионата «Лорьян», который занимает предпоследнее место в таблице. По ходу матча команда Головина вела 2:1, но хозяев надломило удаление Дениса Закария. После этого «Монако» не смог удержать победный счет, пропустив гол на четвертой компенсированной минуте, — 2:2.

Очень важную победу «Монако» одержал в в прошлом туре в гостях над «Брестом» со счетом 2:0. Голами отметились все тот же Закария, а также японец Такуми Минамино.

Благодаря этой победе команда Хюттера сместила «Брест» со второй строчки турнирной таблицы и теперь имеет хорошее преимущество над конкурентом.

«Монако» в этом сезоне не выступал в еврокубках, так как в прошлом году занял только шестое место. Во многом из-за хорошего графика, когда не надо было проводить по несколько игр за неделю, «Монако» показывает стабильные результаты на протяжении всего сезона. У команды за весь чемпионат набралось шесть поражений, но ни разу монегаски не выдавали их сериями.

Пожалуй, самый неудачный отрезок для «Монако» пришелся на начало календарного года. После Нового года «Монако» сначала уступил дома «Реймсу» 1:3, а затем не смог обыграть «Марсель» (2:2) в гостях и дома аутсайдера «Гавр» (1:1).

Но в последующих девяти играх «Монако» шесть раз победил и дважды сыграл вничью ,подтвердив свои амбиции на попадание в Лигу Чемпионов.

Единственное поражение в этот отрезок было от «Тулузы» дома со счетом 1:2.

К сожалению, практически наверняка всю концовку чемпионата Франции пропустит российский полузащитник Александр Головин. Футболист повредил голеностоп на тренировке и выбыл из общей группы.

Ади Хюттер отметил, что Головин является ключевым игроком его команды, и очень надеется, что срок восстановления будет меньше, и россиянин все-таки успеет провести еще несколько игр на важнейшем отрезке сезона.

Также из-за травмы не сможет помочь «Монако» сенегалец Исмаиль Якобс, у которого травма колена. Левый защитник уже перенес операцию, и есть вероятность, что в этом сезоне он еще сможет сыграть.

В матче с «Брестом» сразу два игрока «Монако» получили красные карточки уже в добавленное время. Удалились Элисс Бен-Сегир и Вилфрид Синго.

Также по-прежнему травмирован бразильский защитник Кайо Энрике, так что перед важнейшим матчем у Монако» много кадровых проблем.

Зато сможет помочь своей команде другой защитник Тило Керер — немец свою дисквалификацию за две жёлтые карточки в игре с «Ренном» отбыл.

Очень хороший сезон в составе «Монако» проводит Виссам Бен-Йеддер. Нападающий забил 11 голов и является лидером команды по этому показателю.

Также очень хорошо влился в коллектив пришедший из «Ливерпуля» Такуми Минамино — на счету японца восемь мячей и пять голевых передач. По системе «гол + пас» он лучший в «Монако».

На один балл от него отстает Головин. Россиянин сам шесть раз забил и столько же раз ассистировал партнерам .Поэтому сейчас монегаскам действительно очень не хватает игрока сборной России.

Лилль

«Лилль» тоже очень хочет вернуться в Лигу Чемпионов, в которой выступал два сезона назад после своего сенсационного чемпионства.

В последних турах команда из Лилля совершила рывок и набрала 14 очков в шести играх. Правда, волей календаря три последних матча «Лилль» провел на своем поле и во всех трех встречах был сильнее своих соперников — «Ланса» (2:1), «Марселя» (3:1) и «Страсбура» (1:0).

А до этой победной серии «Лилль» гостил у «Бреста» и вырвал стратегически важную ничью — 1:1. Хотя гости и вели 1:0 после гола канадца Джонатана Дэвида, но этим очком футболисты «Лилля» все равно должны быть довольны — «Брест» не сумел оторваться от конкурента. Сейчас «Лилль» отстает всего на одно очко и имеет игру в запасе.

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В отличие от «Монако» «Лилль» в этом сезоне участвовал в еврокубках и завершил свое выступление в них только на прошлой неделе. Французы играли в Лиге конференций, где дошли до четвертьфинала.

В квалификации турнира «Лилль» прошел хорватскую «Риеку», а затем стал первым в группе со словенской «Олимпией», исландским «Клаксвиком» и словацким «Слованом» из Братиславы.

В ⅛ «»Лилль» лнгко преодолел барьер в виде австрийского «Штурма», выиграв 3:0 в гостях и сыграв вничью 1:1 на своем поле.

А в четвертьфинале «Лилль» встречался с английской «Астон Виллой», и это было одно из самых интересных и драматичных противостояний на этой стадии турнира. Обе команды стараются попасть в Лигу Чемпионов в своих внутренних чемпионатах, но при этом и в Лиге конференций намеревались добиться успеха. В итоге команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1, и все решала серия послематчевых одиннадцатиметровых ударов. В ней удача улыбнулась английской команде и лично чемпиону мира в составе сборной Аргентины врвтарю Эмилиано Мартинесу.

В целом команда португальского специалиста Паулу Фонсеки, как и «Монако», проводит стабильно сезон без провалов. У команды всего пять поражений в текущем чемпионате, в том числе одно от «ПСЖ» (1:3) в Париже.

Единственный провал у «Лилля» случился в начале чемпионата, когда команда Фонсеки в гостях была разгромлена «Лорьяном» со счетом 1:4. Подобного футболисты «Лилля» больше не допускали и заслуженно весь сезон идут в лидерах чемпионата.

Ключевая фигура в составе этого «Лилля» — Джонатан Дэвид. Канадец забил 17 голов и идет вторым в списке бомбардиров чемпионата Франции вслед за Килианом Мбаппе из «ПСЖ», который отличился 24 раза.

Также важную роль в этой команде играет экс-игрок московского ЦСКА Юсуф Языджи. Турецкий полузащитник сам забил четыре гола и очень полезен в центре поля.

Также за «Лилль» выступает бывший игрок «Краснодара» Реми Кабелла. на его счету четыре балла по системе «гол + пас» — два гола и две передачи.

Что касается кадровых потерь «Лилля», то по-прежнему травмирован чемпион мира в составе сборной Франции защитник Самюэль Умтити, а также аргентинец Игнасио Мирамон и серб Андрей Илич.

Монако — Лилль: история личных встреч

В матче первого круга «Лилль» на своем поле выиграл у «Монако» со счетом 2:0. Голами отметились Иван Кавалейру и Бафоде Диаките.

А вот на поле в Монако соперники в последних трех встречах победителя определить не смогли. В прошлом сезоне соперники тоже встречались в самой концовке чемпионата и сыграли 0:0.

Последний раз «Монако» побеждал на своем поле в 2019 году, разгромив «Лилль» со счетом 5:1 при участии Александра Головина.

«Лилль» в свою очередь последнюю победу в Монако одерживал также в 2019 году — тогда в рамках ⅛ финала Кубка Франции гости крупно выиграли 3:0. В чемпионате же Франции «Лилль» не побежал «Монако» на его поле с 2009 года.

Монако — Лилль: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок 29-го тура Лиги 1:

Победа «Монако» — 2.35

Ничья — 3.56

Победа «Лилля» — 2.97

Аналитики не видят явного фаворита в этом противостоянии, что и понятно: команды примерно одного уровня и находятся на соседних строчках турнирной таблицы.

Но все-таки фактор своего поля должен помочь монегаскам, и как минимум они не проиграют: на 1Х можно поставить с коэффициентом 1.41.

Матч действительно очень важен с точки зрения попадания в Лигу Чемпионов ,поэтому команды наверняка выберут более осторожный вариант игры. В таком случае можно поставить на ТМ 3 за 1.68.

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