Эвертон — Ливерпуль: прогноз на матч 24 апреля 2024, Английская Премьер-лига

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Программу 29 тура чемпионата Англии украсит мерсисайдское дерби. 24 апреля в Ливерпуле на поле стадиона «Гудисон Парк» сыграют «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. На матче будет работать бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. На счету рефери 19 игр в текущем сезоне АПЛ. В среднем за игру арбитр фиксирует 23 фола и показывает 4,2 желтых карточек. Всего Мэдли показал 79 желтых и 2 красные карточки.

«Ливерпуль» ожидаемо получил статус фаворита матча. Команда после вылета из Лиги Европы полностью сосредоточилась на чемпионате Англии. В пяти последних турах у «красных» три победы, ничья и поражение. Разница голов 10:6. Это пятый показатель среди всех команд турнира. У «Эвертона» по две победы и поражения, одна ничья при разнице голов 5:9. «Ириски» показали 11 результат на этом отрезке чемпионата.

Противостояние двух команд из Ливерпуля насчитывает 243 очные встречи. По общему количеству побед «красные» впереди 99:67, при 77 ничьих и разнице голов 343:267 в пользу гостей предстоящего матча. Если брать игры только в рамках АПЛ, то в 209 матчах у «Эвертона» 58 побед, 69 ничьих и 82 победы у «Ливерпуля». Разница голов 292:234 в пользу «красных». В матче первого круга «Ливерпуль» дома обыграл «Эвертон» 2:0. Оба гола забиты во втором тайме. На 75 минуте Мохамед Салах реализовал пенальти, а в компенсированное время забил с игры. «Ириски» с 37 минуты играли в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Эшли Янг. В АПЛ «Ливерпуль» не проигрывает в дерби в пяти играх. На отрезке в 10 матчей у «Эвертона» одна победы, у «Ливерпуля» пять и четыре раза команды играли вничью. «Эвертон» не забивает в четырех очных встречах. На домашней арене «ириски» не побеждают в дерби в 10 играх: восемь ничьих и две победы. 4 из 6 и 5 из 9 матчей на «Гудисон Парк» завершились вничью 0:0.

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Рекомендованная ставка: победа «Ливерпуля», ИТМ1 «Эвертона», «обе забьют — нет».

Эвертон

 

«Ириски» в матче 34 тура чемпионата Англии дома обыграли одного из аутсайдеров «Ноттингем Форест». Победа со счетом 2:0. Победный мяч на 29 минуте забил Идрисса Гейе. Итоговый счет встречи установил Дуайт Макнил на 76 минуте. По метрике xG гости были ближе к победе 0,85:0,42.

 

Победа над прямым конкурентом упростила турнирное положение «Эвертона». Команда занимает 16 место с 30 набранными очками. Отрыв от зоны вылета составляет пять баллов. В 33 играх чемпионата у «ирисок» 10 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Разница голов 34:48. Меньше «Эвертона» в чемпионате забивает только «Шеффилд Юнайтед», занимающий последнее место. Меньше пропустили только команды из топ-3 АПЛ. По игре дома команда на 17 месте с 19 очками. В 16 играх у «Эвертона» 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений при разнице голов 18:18. Меньше на домашней арене забил только «Бернли», пропускает команда на уровне топ-3 чемпионата.

Результаты «Эвертона» в пяти последних матчах:

  • АПЛ, «Эвертон» — «Ноттингем Форест» 2:0;
  • АПЛ, «Челси» — «Эвертон» 6:0;
  • АПЛ, «Эвертон» — «Бернли» 1:0;
  • АПЛ, «Ньюкасл» — «Эвертон» 1:1;
  • АПЛ, «Борнмут» — «Эвертон» 2:1.

На дистанции в 10 официальных игр у «ирисок» всего две победы, при трех ничьих и пяти поражениях. Разница голов 8:18. Обе победы пришлись на три последних матча. На домашней арене у «Эвертона» серия из двух побед. Всего на дистанции в 10 игр у команды три победы, три ничьи и четыре поражения. Разница голов 11:12.

Интересные статистические факты по игре «Эвертона» в сезоне:

  • Самые результативные игроки в АПЛ: Дуайт Макнил 3+5, Абдулай Дукуре 6+1, Доминик Калверт-Льюин 5+1, Джек Харрисон 3+3, Бето 3+0, Джеймс Гарнер 1+2;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Доминик Калверт-Льюин 6+2, Абдулай Дукуре 6+2, Бето 5+2, Джек Харрисон 4+3, Дуайт Макнил 3+4;
  • «Эвертон» забивает в 7 официальных домашних играх;
  • «Эвертон» не проиграл в 4 из 5 матчах дома;
  • В 3 последних и 4 из 6 играх как минимум один соперник не забивает;
  • 9 из 11 очных матчей дома завершились вничью;
  • «Эвертон» не забивает «Ливерпулю» в 4 играх;
  • «Эвертон» без побед в 8 из 10 матчах чемпионата.

Из-за травм последний матч пропустили Льюис Доббин, Натан Паттерсон, Шеймус Коулман, Деле Алли. Под вопросом участие в матче Бето, который получил травму головы в последней игре.

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Ливерпуль

 

«Красные» в матче 34 тура чемпионата Англии на выезде обыграли «Фулхэм», победа со счетом 3:1. В первом тайме команды обменялись голами. Счет в матче открыл Трент Александер-Арнольд на 32 минуте, а в компенсированное время Тимоти Кастань сравнял счет. Во втором тайме по голу забили Райан Гравенберх и Диогу Жота, игроки отличились на 53 и 72 минутах. По метрике xG «Ливерпуль» был сильнее 1,12:0,69.

Победа над «Фулхэмом» вернула команду на второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Ливерпуля» равное количество очков с «Арсеналом» и отрыв от «Манчестер Сити» на одно очко, но у «горожан» есть матч в запасе. В 33 играх у «Ливерпуля» 22 победы, 8 ничьих и 3 поражения. Разница голов 75:32. По игре на выезде «красные» на третьем месте с 9 победами, 5 ничьими и 2 поражениями в 16 встречах. Разница голов 32:17. Надежнее в обороне сыграл только «Арсенал» — 11 пропущенных мячей.

Результаты «Ливерпуля» в пяти последних матчах:

  • АПЛ, «Фулхэм» — «Ливерпуль» 1:3;
  • Лига Европы, «Аталанта» — «Ливерпуль» 0:1;
  • АПЛ, «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 0:1;
  • Лига Европы, «Ливерпуль» — «Аталанта» 0:3;
  • АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 2:2.

«Красные» не играют вничью в четырех встречах. На отрезке в 10 официальных матчей у команды пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 21:15. На выезде у «Ливерпуля» шесть побед, две ничьи и два поражения в 10 играх. Разница голов 22:13.

Интересные статические факты по игре «Ливерпуля» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в АПЛ: Мохамед Салах 17+9, Дарвин Нуньес 11+8, Диогу Жота 10+3, Луис Диас 8+4, Коди Гакпо 6+4;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Мохамед Салах 24+13, Дарвин Нуньес 18+13, Диогу Жота 15+4, Коди Гакпо 14+5, Луис Диас 13+4;
  • «Ливерпуль» забивает в 10 гостевых матчах;
  • В 11 из 15 матчах АПЛ «Ливерпуль» победил;
  • В 7 из 9 гостевых матчах чемпионата команда побеждает;
  • «Ливерпуль» забивает во втором тайме в 4 гостевых играх;
  • «Ливерпуль» забивает в 19 гостевых матчах АПЛ;
  • «Ливерпуль» не проигрывает в 11 очных гостевых встречах;
  • В 4 гостевых играх АПЛ команда забивает первый и последний гол.

В последнем матче из-за травм не играли Конор Бредли, Жоэль Матип и Тьяго Алькантара.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ Эвертон — Ливерпуль

 

Гости получили статус фаворита в дерби. На «Гудисон Парк» «Ливерпуль» не проигрывает в 11 играх АПЛ. «Красные» выиграли четыре из пяти последних очных матчей, при этом в четырех играх подряд не пропускают.

Коэффициенты на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Эвертона» — 6,82;
  • Ничья — 4,71;
  • Победа «Ливерпуля» — 1,47;
  • ТБ2,5 — 1,57;
  • ТМ2,5 — 2,47;
  • «Обе забьют — да» — 1,69;
  • «Обе забьют — нет» — 2,20.

У «Ливерпуля» остался один турнир, в котором команда продолжает борьбу за победу. После победы в Кубке английской лиги «красные» вылетели из Кубка Англии и Лиги Европы. В дерби у Ливерпуля» будет дополнительная мотивация, так как за несколько туров до конца турнира сохраняются реальные шансы на чемпионский титул, но терять очки в оставшихся встречах нельзя. «Эвертон» одна из самых нерезультативных команд АПЛ и не забивает уже в четырех очных встречах. Для ставки на матч можно выбрать «Эвертон» не забьет и победу «Ливерпуля» с форой -1,5. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 2,45 и 2,27 на эти исходы.

Где смотреть матч Эвертон – Ливерпуль

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Эвертон – Ливерпуль
Дата проведения
24 апреля, 22.00, «Гудисон Парк»
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