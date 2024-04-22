Эвертон – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Эвертон и Ливерпуль в 29 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Эвертон – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль

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