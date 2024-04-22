Эвертон – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Эвертон и Ливерпуль в 29 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эвертон – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Эвертон
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Челси – Эвертон : 6 – 0
- Эвертон – Бернли : 1 – 0
- Ньюкасл – Эвертон : 1 – 1
- Борнмут – Эвертон : 2 – 1
Последние матчи Ливерпуль
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
- Аталанта – Ливерпуль : 0 – 1
- Ливерпуль – Кристал Пэлас : 0 – 1
- Ливерпуль – Аталанта : 0 – 3
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль : 2 – 2
Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль
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