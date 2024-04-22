Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед: прогноз на матч 29 тура Английской Премьер-лиги, 24 апреля

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24 апреля «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в двадцать девятом туре Английской Премьер-лиги. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

 

В первом круге Премьер-лиги «Красные дьяволы» обыграли «Шеффилд» с минимальной разницей в счете – 2:1. Хозяева в первом круге одержали победу с небольшим преимуществом. К этому матчу обе команды подходят в неоптимальной форме, команда из Манчестера в последних пяти матчах выиграла только один раз, а коллектив из Шеффилда и вовсе набрал только два балла.

Рекомендованные варианты ставок на игру:

  • победа «Манчестера Юнайтед» (1.31);
  • ТБ 2.5 (1.78);
  • ОЗ да (1.71);

Фаворит предстоящей встречи – команда Эрика тен Хаага. Для осмысленного взгляда на игру, сформируем точный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед». Посмотрим на статистику выступления команд в последних пяти встречах, обратимся к истории противостояния команд, а также изучим список лучших бомбардиров, ассистентов. Посмотрим на списки травмированных и дисквалифицированных футболистов При формировании прогноза будем отталкиваться от коэффициентов аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум».

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«Манчестер Юнайтед»

 

Команда в последних пяти матчах выиграла однажды, забила 11 голов и пропустила 12 голов. «Манчестер Юнайтед» владеет мячом на протяжении 50% игрового времени.

Представляем итоги последних матчей команды:

  • 21.04.24 «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед» 3:3 (пен. 2:4);
  • 13.04.24 «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» 2:2;
  • 07.04.24 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:2;
  • 05.04.24 «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 4:3;
  • 02.04.24 «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» 1:1.

В Английской Премьер-лиге команда идет на седьмом месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 50 очков. «Манчестер Юнайтед» забил 47 голов и пропустил 48 мячей. Команда выиграла в 15 матчах, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Примечательно, команда имеет одинаковое количество очков с шестым «Ньюкаслом» и сохраняет шансы на еврокубки в следующем сезоне.

Отметим, команда успешно выступает в Кубке Англии. «Красные дьяволы» вышли в финал, где сыграют с «Манчестер Сити».

В составе «Манчестер Юнайтед» блистает Расмус Хойлунд. Датчанин в 36 матчах во всех турнирах забил 13 голов, отметим Бруну Фернандеша – португалец в 44 матчах забил 13 голов, пять из которых отправил в ворота противника с одиннадцатиметровой отметки. Замыкает тройку лучших бомбардиров команды Скотт Мактоминей – шотландец забил 10 голов в 37 поединках манкунианцев.

Что касается лучшего ассистента команды, то им является также Бруну Фернандеш – португалец отдал 10 голевых передач, Второе место делят сразу три игрока Маркус Рэшфорд, Алехандро Гарначо, Диогу Далот отдали по 5 голевых передач в 40 и 43 поединках соответственно.

В лазарете команды пребывает довольно много игроков – четыре центральных и два левых защитника. В игре с «Шеффилд Юнайтед» не смогут принять участие Джонни Эванс, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Люк Шоу, а также Тайрелл Маласия. В составе «Манчестер Юнайтед» нет дисквалифицированных футболистов.

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«Шеффилд Юнайтед»

 

Команда в последних пяти матчах ни разу не выиграла, два раза сыграла вничью и трижды проиграл. Подопечные Криса Уайлдера забили семь голов, но при этому пропустили 14 мячей. «Шеффилд Юнайтед» владеет мячом на протяжении 34.2% игрового времени.

В последних пяти играх команды были зафиксированы следующие результаты:

  • 20.04.24 «Шеффилд Юнайтед» – «Бернли» 1:4;
  • 13.04.24 «Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед» 2:0;
  • 07.04.24 «Шеффилд Юнайтед» –«Челси» 2:2;
  • 04.04.24 «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» 3:1;
  • 30.03.24 «Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм» 3:3.

В чемпионате Англии команда с 16 очками занимает 20 место, отстает на 10 очков от спасительной 17-й строчки. В активе команды только три победы. «Шеффилд Юнайтед» также семь раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения. Команда забила 31 гол, а пропустила аж 88 мячей – это худший результат в лиге.

Лучший бомбардир команды Оливер Макберни шотландец забил шесть голов – два из которых с пенальти, в 23 матчах команды во всех турнирах. Второе место делят Джеймс Макати с пятью голами, одним с пенальти, в 30 матчах, а также Густаво Хамер с аналогичным количеством голов в 33 поединках.

Лучший ассистент Густаво Хамер шесть голевых передач в 33 играх. Вторую строчку занимает Джеймс Макати с четырьмя ассистами в 30 встречах, а на третьем месте расположился Оливер Макберни с тремя голами в 23 поединках.

Из-за вызова в сборную в предстоящей встрече команде не поможет левый защитник Яссер Ларуси. А из-за травм не сыграют центральные защитники Джон Иган и Крис Башем.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»

 

История очных встреч команд насчитывает 98 матчей, в которых 48 раз выиграл «Манчестер Юнайтед» и в 35 матчах побеждал «Шеффилд Юнайтед». Манкунианцы отправили в ворота «клинков» 163 гола, а «Шеффилд Юнайтед» ответил 135 мячами. В последних пяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

  • 21.10.23 «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» 1:2;
  • 27.01.21 «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» 1:2;
  • 17.12.20 «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» 2:3;
  • 24.06.20 «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» 3:0;
  • 24.11.19 «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» 3:3.

Обе команды подходят к матчу с кадровыми потерями в обороне, это значит, что в матче практически наверняка будут забиты голы. Так, аналитики букмекерской конторы «БетБум» дают на маркет ОЗ да коэффициент 1.71, а на ТБ 2.5 можно поставить с коэффом 1.78. Что касается самого исхода матча, то победа хозяев поля оценена в 1.31, а вот успех «Шеффилда Юнайтед» котируется в значительные 9.19. Букмекер не считает ничью вероятным исходом и дает на такой вариант развития событий коэфф в 6.45.

В предстоящей встрече мы сделаем ставку на победу подопечных Эрика тен Хаага, а также возьмем ставки, связанные с голами в предстоящей встрече – «Манчестер Юнайтед» в последних пяти матчах довольно много пропускает, но и забивает немало. «Шеффилд» редко покидает поле без забитого мяча – в последних пяти встречах команда только в одном поединке не смогла огорчить вратаря соперника. Наш прогноз на игру:

  • победа «Манчестера Юнайтед» (1.31);
  • ТБ 2.5 (1.78);
  • ОЗ да (1.71).

Где смотреть матч МЮ – Шеффилд Юнайтед

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Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
24 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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